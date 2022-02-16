Новости и прямые трансляции на 16 февраля 2022 г.

Камни для керлинга изготовлены из особого сорта гранита. (Ричард Хиткот/Getty Images)

Женский керлинг-тур Робина в самом разгаре в среду, а мужчины должны прибыть позже в Национальный центр водных видов спорта в Пекине, известный в просторечии как Ice Cube во время зимних Олимпийских игр.

Но что такое керлинг и почему его стали обязательно смотреть по телевизору?

Какая форма керлинга? Керлинг — это командный вид спорта, будь то мужской, женский или смешанный, в который играют на льду.

Две команды по очереди перемещают гранитные валуны по ледяному щиту длиной 150 футов и шириной 15 футов 7 дюймов к цели, известной как дом.

Традиционные команды по керлингу состоят из четырех игроков, а смешанные команды состоят из двух мужчин и двух женщин или мужчины и женщины, если это смешанный парный разряд.

В командном керлинге каждый игрок перемещает два камня подряд, чередуясь с противником, в каждом раунде, известном как финиш.

Когда появился керлинг? Хотя его происхождение невозможно точно проследить, считается, что керлинг зародился в 16 веке. Хотя точная дата не может быть определена, в соответствии с Для Всемирной федерации керлинга в этот вид спорта на ранних стадиях играли в озерах и замерзших прудах Северной Европы.

МОК не присваивал медалей мужскому и женскому керлингу до 1992 года. Он был представлен на зимних Олимпийских играх 1998 года в Японии и продолжает регулярно появляться.

Что нужно для игры в керлинг? Камни для керлинга изготовлены из особого типа гранита и весят около 20 килограммов (около 44 фунтов).

У каждого ролика есть своя щетка и специальная обувь, предназначенная для этого вида спорта. В каждой паре обуви одна подошва цепляется за лед, а другая более скользкая, называемая слайдером, что позволяет игрокам скользить по камню во время игры.

Игроки используют щетку, чтобы провести перед камнем, чтобы согреть его траекторию, позволяя ему двигаться дальше, если это необходимо.

Как вы набираете очки? На каждой стороне игровой поверхности есть ряд колец, напоминающих мишень — дом. Это помогает игрокам находить камни, ближайшие к центру.

После того, как конец завершен, команда получает одно очко за каждый из своих камней в доме или касании дома, ближайшего к центру любого из камней противника.

В керлинге разыгрывается 10 окончаний, и побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

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