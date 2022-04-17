Новости королевы Елизаветы — Монарх вызывает опасения по поводу здоровья, так как еще две тележки для гольфа доставлены в Виндзорский замок

Эндрю и Сара Фергюсон готовятся к королевским откровениям в Tell-All (1/2)

Принц Эндрю и Сара Фергюсон готовятся к более опасным открытиям в новой книге, в которой все рассказывается.

Автор выставочных книг о маунтбэтах и ​​виндзорах планирует новую книгу о герцоге и герцогине Йоркских.

Автор Эндрю Луни сказал, что принц Эндрю «не совсем то, что нужно в Букингемском дворце».

В прошлом году г-н Луни также опубликовал книгу «Король-предатель: скандальное изгнание герцога и герцогини Виндзорских», в которой подробно рассказывается о связях дяди королевы Эдуарда VIII с нацистами.

В своей новой книге г-н Луни рассказал The Daily Telegraph: «Это третья книга в трилогии о необычных королевских браках.

«Это была бы полная автобиография обоих, как книги Маунтбэттена и Виндзора, которые, насколько я знаю, не были написаны ранее.

«У меня нет цели, я просто хочу рассказать историю о том, почему этот голубоглазый мальчик стал изгоем.

«Он любимый сын королевы, и я позаботился о том, чтобы поддержать его публично.

«Мы все доверяем мнению королевы, так что, может быть, она знает что-то, чего не знаем мы?

«Хотя все рады надеть обувь, я надеюсь очеловечить историю и посмотреть, есть ли другая сторона».