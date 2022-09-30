Новости об урагане Ян — ПРЯМОЙ ЭФИР: Байден объявляет чрезвычайное положение в Южной Каролине, поскольку шторм набирает силу

Ураган Ян: волны затопили дороги в Ки-Уэсте, поскольку шторм усилился до категории 4
Ян снова попал в ураган, когда в пятницу тропический шторм обрушился на Каролину на юго-восточном побережье Соединенных Штатов.
Южная Каролина, которая находится под предупреждением о сильном наводнении, сильном ветре и «опасном для жизни шторме», — это место, где ураган, как ожидается, обрушится на сушу в пятницу днем.
Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Южной Каролине, как только Национальный центр ураганов предупредил о силе Яна над Атлантикой.
Во Флориде прошли спасательные работы после беспрецедентного наводнения от одного из сильнейших ураганов, когда-либо зарегистрированных в США. До сих пор неясно, сколько именно людей пропало без вести.
Тысячи людей по всему штату оказались в затруднительном положении, и около 2,5 миллионов человек остались без электричества, а ущерб и экономические потери, согласно последней оценке, могут достичь 120 миллиардов долларов.
Аэрофотоснимки запечатлели разрушения урагана Ян на побережье Флориды.
Тысячи застряли во Флориде, а более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Это понизило статус Иана до тропического шторма, но синоптики предупреждают, что опасность еще не миновала.
Аэрофотоснимки запечатлели разрушения урагана Ян на побережье Флориды.
Тысячи застряли во Флориде, а более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Ян понижен до тропического шторма, но синоптики предупреждают, что опасность еще не миновала
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 10:13
Международный аэропорт Орландо вновь открывается после остановки из-за урагана Ян
Международный аэропорт Орландо вновь откроется в 12:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу) в пятницу, 30 сентября, через два дня после закрытия из-за урагана Ян.
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Международный аэропорт Орландо вновь открывается после остановки из-за урагана Ян
Центр Флориды ранее объявил, что «прекратит свою деятельность» в среду утром.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 09:56
Жителей Нортпорта просят укрыться
Жителей Норт-Порта, штат Флорида, попросили укрыться на месте до 6 утра по восточному времени из-за наводнения, вызванного ураганом Ян.
Чиновники Нортпорта ввели общегородской комендантский час для жителей, начиная с 20:00 вчера вечером.
«Существует большая вероятность того, что уровень воды в городе продолжит расти в ближайшие дни, поскольку ураган «Иан» движется к северу от нас», — заявили городские власти.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 09:54
2,07 миллиона домов во Флориде до сих пор остаются без электричества
согласно с PowerOutage.ruПо состоянию на раннее утро пятницы почти 2,07 миллиона домов и предприятий во Флориде все еще оставались без электричества.
В четверг во Флориде было 2,6 миллиона человек, которые не имели власти в штате.
Florida Power & Light, крупнейший поставщик энергии в штате, написал в Твиттере: «Падающие деревья, сильный ветер и наводнения — это проблемы, но мы работаем круглосуточно, чтобы исправить и исправить все области».
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 09:49
Том Брэди обещает помочь в ликвидации последствий урагана Ян
Том Брэди, защитник Tampa Bay Buccaneers, объявил, что пожертвует деньги на помощь пострадавшим от урагана Ian.
Он написал в Твиттере: «Рад, что мы можем вернуться домой в воскресенье вечером, но многие люди во Флориде не смогут сделать то же самое. Я делаю пожертвование в Фонд бедствий Флориды, чтобы все началось, и я надеюсь, что семья НФЛ в нашем штате последует этому примеру».
Владельцы команды, семья Глейзеров, также объявили о пожертвовании 1 миллиона долларов «организациям, оказывающим поддержку наиболее пострадавшим» во Флориде.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 09:42
Ян: «Один год дождя за 1000 лет», — говорит метеоролог из Флориды.
АЙСИМИ: Ураган Ян войдет в учебники истории как один из самых страшных обрушившихся на сушу в Соединенных Штатах, с тройной угрозой ударов: экстремальная высота, ветер и дождь. Быстрое сгущение вблизи земли проявляется яркой молнией и ясным глазом. 1 осадок за 1000 лет выпал к северо-западу от трассы», — написал в Твиттере главный метеоролог WFLA-TV (Тампа-Бэй) Джефф Берарделли.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г. 09:01
Жителей Чарльстона попросили оставаться дома, поскольку ураган Ян направляется в Южную Каролину
Чарльстон Мэр Джон Текленбург спрашивает жителей Южная КаролинаСамый большой город остается дома и не подвергается опасности, когда ураган Ян направляется в город.
шторм Улучшено до торнадо Ожидается, что сегодня во второй половине дня в четверг он выйдет на сушу в штате.
Прочтите полную историю здесь:
Жителей Чарльстона попросили оставаться дома, так как ураган Ян направляется в город
Шторм может принести до семи футов штормового нагона на побережье Южной Каролины.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г., 08:10
Роскошные автомобили McLaren P1 были вымыты из гаража во Флориде и затоплены после урагана Ян.
АЙСИМИ: а Макларен P1 стоимостью 1 миллион долларов вынесло из гаража владельца и погрузило под воду на несколько футов. Ураган Ян прорваться сквозь Флорида Район.
Владелец роскошного автомобиля в Неаполе, штат Флорида, разместил видео в социальных сетях.
Автомобиль McLaren за миллион долларов вынесло из гаража и затопило ураганом Ян
Владелец McLaren P1 стоимостью более миллиона долларов написал, поделившись фотографией под водой.
Грэм Мэсси30 сентября 2022 г., 07:54
Международный аэропорт Орландо вновь открывается сегодня
Международный аэропорт Орландо вновь открывается сегодня, через два дня после того, как он был вынужден закрыться из-за урагана Ян.
В заявлении официальных лиц говорится, что аэропорт «возобновит полеты, начиная с полудня пятницы по восточному времени».
В заявлении добавлено, что решение о возобновлении работы было принято после «тщательного расследования любого материального ущерба и тщательного рассмотрения вопросов безопасности путешественников и персонала аэропорта».
Международные аэропорты Тампы и Джексонвилля также откроются сегодня.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 07:50
Кубинцы страдают из-за продолжающихся отключений электроэнергии из-за урагана
Правительство не сообщило, какой процент населения все еще был без электричества, но электрические власти заявили, что только 10 процентов из двух миллионов жителей Гаваны имели электричество в четверг.
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Кубинцы страдают из-за продолжающихся отключений электроэнергии из-за урагана
На прошлой неделе Иветт Гарридо изо всех сил пыталась получить 6 килограммов субсидированной курятины, выделенной ее семье кубинским правительством, и положить ее в морозильник, счастливая, что мясо пережило ураган Ян.
Маруше Музаффар30 сентября 2022 г. 07:40
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».