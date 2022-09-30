Новости об урагане Ян — ПРЯМОЙ ЭФИР: Байден объявляет чрезвычайное положение в Южной Каролине, поскольку шторм набирает силу

Ураган Ян: волны затопили дороги в Ки-Уэсте, поскольку шторм усилился до категории 4

Ян снова попал в ураган, когда в пятницу тропический шторм обрушился на Каролину на юго-восточном побережье Соединенных Штатов.

Южная Каролина, которая находится под предупреждением о сильном наводнении, сильном ветре и «опасном для жизни шторме», — это место, где ураган, как ожидается, обрушится на сушу в пятницу днем.

Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Южной Каролине, как только Национальный центр ураганов предупредил о силе Яна над Атлантикой.

Во Флориде прошли спасательные работы после беспрецедентного наводнения от одного из сильнейших ураганов, когда-либо зарегистрированных в США. До сих пор неясно, сколько именно людей пропало без вести.

Тысячи людей по всему штату оказались в затруднительном положении, и около 2,5 миллионов человек остались без электричества, а ущерб и экономические потери, согласно последней оценке, могут достичь 120 миллиардов долларов.