ВАРШАВА — Президент Украины Владимир Зеленский сменил свою фирменную оливково-зеленую толстовку на более формальную черную и был встречен военным оркестром в Варшаве в среду в начале своего первого официального визита в соседнюю Польшу. Борьба за отражение российского военного вторжения

Поскольку Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 г. Хотя Зеленский несколько раз останавливался в Польше, его нынешний визит стал первым визитом, связанным с помпезностью и официальностью польского государства. В сопровождении своей жены Елены он был принят в Президентском дворце президентом Анджеем Дудой в парадной одежде и в почетном карауле со штыками.

«Я хочу поблагодарить президента Польши, правительство и всех поляков за тот путь, который мы прошли вместе», — сказал он. — сказал Зеленский. «Мы очень ценим вашу поддержку. Никогда в истории между Польшей и Украиной не было таких теплых и близких отношений.

На церемонии в Президентском дворце М. Представлено Дудой. Мистер. Высоко оценив Зеленского и «героизм украинских солдат», польский лидер сказал: «Мы не сомневаемся, что ваша сегодняшняя позиция во многом спасает Европу от наводнения российского империализма».

Визит проходит в критический момент, когда Украина готовится к весеннему наступлению, а польское правительство, находящееся под давлением фермеров, возмущенных потоком украинской продукции, заручается поддержкой ультраправой политической партии меньшинства. Мистер. резко критиковал Зеленского.

Эта партия, Федерация, смягчила свой ранее резкий антиукраинский месседж, который часто повторял тезисы Кремля, но по-прежнему направляет политические потоки, расходящиеся с взглядами основных партий Польши на Украину и ее народ, а это более 1,5 миллиона человек. Сейчас, укрывшись в Польше, они заслуживают сильной и непоколебимой поддержки.

Мистер. Они пригрозили провести акции протеста во время визита Зеленского. Польша каждый месяц забирает миллионы тонн украинского зерна для поставок в другие европейские страны, но фермеры говорят, что большая часть этого зерна остается в Польше и угрожает их средствам к существованию.

Министр сельского хозяйства Польши столкнулся с резкой критикой со стороны фермеров. Зеленский подал в отставку в среду вскоре после прибытия в Варшаву.

Мистер. Марцин Пшидач, глава отдела международной политики Дуды, заявил журналистам, что он и г-н Зеленский также сказал, что «мы обсудим, как сохранить поддержку Запада и достичь европейского и евроатлантического единства с самого начала». Войны». Это единство необходимо укреплять, потому что российская пропаганда по своей сути пытается разорвать наше сотрудничество.

Польское правительство не собирается отказываться от собственной поддержки, призывая другие европейские страны увеличить военную помощь, включая современные боевые танки немецкого производства и истребители советской разработки. Недавно Польша обязалась направить в Украину истребители МиГ-29. Первая страна, поставившая такие самолеты в армию Зеленского.

Стремясь остановить волну общественной поддержки в Польше, г-н Ожидается, что позднее в среду Зеленский выступит с обращением, чтобы поблагодарить поляков за их помощь и повторить свой частый аргумент о том, что борьба Украины с Россией касается не только его. Жизнь, но для безопасности Европы в целом.

Украина в особом долгу перед Польшей за ее поддержку беженцев, чьи визиты через их общую границу в прошлом году были встречены с необычайной щедростью. Он также встретится с украинцами, проживающими сейчас в Польше. Около 10 миллионов человек перебрались в Польшу из Украины за последние 13 месяцев, хотя многие уехали в другие страны или вернулись в Украину.

Польша, которая имеет общую границу протяженностью 330 миль с Украиной и российскую границу с Калининградом и Беларусью, является близким союзником России и является не только важным союзником Украины, но и стержнем восточного фланга НАТО.

Мистер. Незадолго до визита Зеленского посол США в Варшаве Марк Бжезинский присоединился к министру обороны Польши Мариушу Блащаку на новом массивном складском комплексе для американских танков и другой военной техники в Повиче, к западу от Варшавы. «Самый крупный отдельный инфраструктурный проект, финансируемый НАТО за последние 30 лет», — описал г-н Бжезинский.

Президент России Владимир В. Вместо того, чтобы ограничить расширение НАТО на бывшие советские государства-сателлиты в Восточной и Центральной Европе, что является одной из главных целей Путина, военное наступление Кремля на Украину «сблизило Польшу и Америку. Общее дело», сказал посол. В прошлом месяце американские военные открыли свой первый постоянный гарнизон в Польше.

«Сегодня мы расширяем постоянное военное присутствие США в Польше», — сказал он. — сказал Бжезинский.