Новости развлечений | Анупам Хер публикует видео, на котором учащиеся школы Российской Армии поют самобытную патриотическую песню “Любая Родина”.

Нью-Дели [India]11 июля (АНИ): актер Анупам Кхер в воскресенье поделился видео, на котором российские военнослужащие поют патриотическую песню «Родина» из классического произведения 1965 года «Шахид» на школьной молитве.

Актер “Сааранша” в своем аккаунте в Instagram поделился видео, на котором преподаватели и ученики российского военного училища в форме поют эту песню, а на заднем плане играет оригинальная песня.

Потрясающее видео набрало более тысячи просмотров за несколько минут после публикации в Instagram.

Анупам прокомментировал пост: «Эта песня из фильма #Shahid была моей самой любимой патриотической песней за всю историю. Я очень рад и горжусь тем, что эту песню исполняют во время утренней молитвы школьного собрания ученики русской армейской школы !! Джай Хо и Джей. Хинд !! @indianarmy. Adgpi #ManojKumar #BhagatSingh #PatrioticSong “.

«Любая Родина» из классического патриотического фильма «Мученик» режиссера С. Рам Шарма, продюсер Кевал Кашьяп. В главных ролях играют Манодж Кумар, Камини Каушал и Пран. В ролях второго плана играют Ифтихар, Нирупа Рой, Прем Чопра, Мадан Пури и Анвар Хуссейн.

Он основан на жизни революционера и борца за свободу Бхагата Сингха (которого играет Манодж Кумар). Музыка была написана Премом Дхаваном, а многие песни изначально были написаны борцом за свободу Рам Прасадом Бисмилем.

«Шахид» был первым национальным сериалом Маноджа Кумара, за ним последовали такие фильмы, как Упкар (1967), Пураб Аур Башим (1970) и Кранти (1981).

Фильм был показан ретроспективно 15 августа 2016 года на кинофестивале в День независимости, который был организован Дирекцией кинофестивалей Индии и Министерством обороны Индии в рамках празднования 70-летия независимости Индии.

В том году фильм получил главные награды, включая лучший полнометражный фильм и лучший сценарий. (Ани)

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