Новости России и Украины: ВСУ готовятся к наступлению на Луганск | Новости | ДВ

Украина заявила, что ее войска, продвигающиеся на восток в сторону оккупированного Россией Донбасса, продолжают набирать обороты, готовя почву для наступления, чтобы отбить части Луганской области.

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области Украины, заявил, что украинские войска отбили село Белогоровка, пригород в 10 км к западу от Лисичанска, которое было захвачено российскими войсками в июле после ожесточенных боев.

Хотя эти сообщения не были проверены независимо, захват Белгоровки означает, что Россия больше не имеет полного контроля над Луганской областью. Лисизанск был последним украинским городом в Луганске, павшим после летнего наступления русских в регионе, которое Москва приветствовала как крупную победу.

Кейдай сказал, что украинские силы готовятся вернуть остальную часть Луганской области у российских оккупантов.

«За каждый сантиметр будет борьба», — написал Гайдай в телеграмме. «Противник готовит оборону. Так что просто так мы не вступим», — добавил он.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска усиливаются по мере того, как российские солдаты покидают территорию.

«Оккупанты явно паникуют», — сказал Зеленский в телеобращении поздно вечером в понедельник, добавив, что сейчас он сосредоточен на «скорости» в освобожденных районах.

Во вторник российские власти в Луганске заявили, что семь мирных жителей были убиты в результате нападения украинцев на село Краснорищенское, примерно в 30 км к северу от Лисисанска.

Вот обзор некоторых других ключевых событий, связанных с вторжением России в Украину, от 20 сентября.

Говорят, что Россия переместила территории Черного моря в другое место.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия вывела значительную часть своих подводных лодок Черноморского флота из Крыма после атак на российские военно-морские базы и другие военные объекты в регионе.

Министерство заявило, что Черноморское военно-морское командование России «определенно» перебросило подводные лодки класса KILO из подконтрольного России крымского портового города Севастополь в черноморский портовый город Новороссийск.

«Вполне вероятно, что это связано с недавним изменением уровня локальной угрозы безопасности, поскольку украинцы увеличили свои возможности дальнего удара», — говорится в сообщении разведки во вторник.

В последние недели участились атаки на российские военно-морские объекты в Крыму.

Медведев призвал к референдумам в Луганске и Донецке

Бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности России, заявил во вторник, что сепаратистским Донецкой и Луганской народным республикам «необходимо» провести референдум о присоединении к Российской Федерации.

Медведев заявил в социальных сетях, что присоединение к России будет жизненно важно для защиты их интересов, поскольку это может еще больше оправдать применение Россией военной силы против украинских войск в Донбассе.

Только три страны признают две самопровозглашенные республики: Россия, Сирия и Северная Корея.

Великобритания обещает увеличить военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила во вторник утром, что Великобритания выполнит или превысит 2,62 миллиарда евро (2,63 миллиарда долларов) на военную помощь, которую она потратила на Украину в следующем, 2022 году.

В заявлении офиса Truss говорится, что будущая военная поддержка может включать несколько ракетных систем, используемых на поле боя.

«Мое послание народу Украины таково: Великобритания будет и впредь поддерживать вас на каждом шагу», — сказал он. «Ваша безопасность — наша безопасность».

Министр иностранных дел Германии обвинил Россию в нападении на основные ценности ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербах заявила, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на этой неделе, которая начинается во вторник, не будет «такой же, как раньше».

Накануне встречи в Нью-Йорке внимание ООН привлекло вторжение России в Украину. Бербах сказал, что это нападение на установленные принципы.

Бербах сказал, что на встрече основное внимание будет уделено тому, «как бороться с чудовищными преступлениями, совершенными на Украине от имени России, и преследовать их в судебном порядке».

«Организации Объединенных Наций необходимо найти общие решения глобальных проблем», — добавил он. «Ни одна страна не должна жить в страхе перед нападением на нее более сильного соседа».

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zc/wmr (Рейтер, AP, AFP, dpa)