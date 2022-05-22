Новости России и Украины в прямом эфире: Киев исключает уступку Москве | военные новости между россией и украиной

Украина исключает прекращение огня или какие-либо территориальные уступки Москве, а Россия активизирует наступление на востоке и юге страны.

Киев продлевает период военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, до 23 августа.

Российский производитель газа «Газпром» заявил, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину.

Президент Африканского Союза анонсирует визит в Москву и Киев

Польский лидер посещает Киев и предлагает поддержку Украине

Главный переговорщик России в мирных переговорах с Украиной заявил, что Москва готова возобновить переговоры, но мяч на стороне Киева.

Вот новости за понедельник, 23 мая:

4 минуты назад (23:39 по Гринвичу)

В понедельник Украина вынесет приговор российскому солдату

Ожидается, что в понедельник украинский суд вынесет решение в отношении российского солдата, который первым предстал перед судом по обвинению в военном преступлении.

21-летний сержант, признавшийся, что 28 февраля выстрелил в голову украинцу в селе на северо-востоке Сумщины, может быть приговорен к пожизненному заключению в случае осуждения.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее офис расследует дела о военных преступлениях в отношении 41 российского солдата за преступления, включающие бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных жителей, изнасилования и грабежи.

Он заявил, что расследует более 10 700 потенциальных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых, включая российских солдат и правительственных чиновников.

58 минут назад (22:45 по Гринвичу)

Главный переговорщик России заявил, что Москва готова возобновить переговоры

Главный представитель России на мирных переговорах с Украиной заявил в воскресенье, что Москва готова возобновить переговоры, но решение остается за Киевом.

«Замораживание переговоров было полностью инициативой Украины», — заявил белорусскому телевидению Владимир Мединский, добавив, что «мяч полностью на их стороне».

Он выступил на следующий день после того, как Зеленский сказал, что война «кончится раз и навсегда только с помощью дипломатии».

1 час назад (22:41 по Гринвичу)

Польский лидер первым обратился к военному киевскому парламенту

Президент Польши отправился в Киев, чтобы стать первым иностранным лидером, выступившим в украинском парламенте с начала войны России с Украиной.

Украинские депутаты в воскресенье встали, чтобы воздать должное президенту Польши Анджею Дуде, который поблагодарил их за честь выступить в месте, где он сказал: «Сердце свободной, независимой и демократической Украины бьется», согласно комментариям, переданным Польское государство. — Управляет информационным агентством PAP.

«У свободного мира есть лицо Украины», — сказал Дуда в Верховной Раде, законодательном органе Украины.

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2 часа назад (21:44 по Гринвичу)

Британец Джонсон и Зеленский обсудили осаду Одессы Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским блокаду Россией украинского морского порта Одесса, сообщил представитель Даунинг-стрит.

Представитель добавил, что Джонсон полон решимости удвоить усилия по предоставлению жизненно важной продовольственной и гуманитарной помощи народу Украины и обеспечить, чтобы страна могла экспортировать товары в остальной мир.

3 часа назад (21:10 по Гринвичу)

Верховная Рада запретила российскую военную символику

Верховная Рада запретила символы «Z» и «V», которые российские военные используют для пропаганды своей войны в стране, но согласилась с призывом президента Владимира Зеленского разрешить их использование в образовательных или исторических целях.

Член оппозиции Ярослав Железняк объявил о решении в приложении для обмена сообщениями Telegram, заявив, что 313 депутатов проголосовали за парламент, состоящий из 423 депутатов.

Зеленский наложил вето на более раннюю версию законопроекта и призвал разрешить использовать два символа на выставках в музеях и библиотеках, научных трудах, реконструкциях, учебниках и тому подобное.

В русском алфавите нет ни одной из двух букв. Они широко использовались, особенно на российских военных транспортных средствах и оборудовании, для достижения целей конфликта.

3 часа назад (21:01 по Гринвичу)

Украина отказывается от уступок, пока русские атакуют на востоке и юге

Украина исключает прекращение огня или какие-либо территориальные уступки Москве, поскольку Россия активизировала наступление в восточной и южной частях страны, обстреливая Донбасс и Николаевскую область авиаударами и артиллерийским огнем.

Позиция Киева в последние недели становится все более жесткой, поскольку Россия терпит военные неудачи, а украинские официальные лица все больше обеспокоены тем, что на них могут оказать давление, чтобы они пожертвовали землей ради мирного соглашения.

«Война должна закончиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины», — написал в Twitter глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Привет и добро пожаловать в постоянное освещение Аль-Джазирой войны в Украине.

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