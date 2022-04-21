Новости России и Украины в прямом эфире: Байден объявил о военной помощи на 800 миллионов долларов

Крупнейшая на сегодняшний день военная потеря России в войне на Украине стала бременем для кремлевской пропагандистской машины.

После того, как на прошлой неделе в Черном море затонуло российское судно «Москва», власти заявили, что весь экипаж из более чем 500 человек был спасен. Но с тех пор официального обновления не поступало, и семьи пропавших без вести членов экипажа все чаще требуют ответов об их судьбе.

«Они не хотят с нами разговаривать», — сказал 32-летний Максим Савин в интервью о розыске своего младшего брата Леонида, призывника. «Мы скорбим, они подделали нашего братишку и, скорее всего, уже никогда не вернут его».

По меньшей мере 10 семей публично выразили разочарование в связи с противоречивыми сообщениями о том, живы ли их дети, пропали без вести или мертвы. Их требования, сделанные в социальных сетях или новостных организациях, могут нанести вред Общая поддержка военных действий По поручению президента России Владимира Путина.

Официальное молчание о судьбе экипажа «Москвы» является частью более широкой кампании Кремля, направленной на то, чтобы подавить плохие новости о вторжении и контролировать версию, которую русские получают о его ходе. Г-н Путин заблокировал доступ к Facebook и многим зарубежным новостным агентствам, а также принял закон о заключении в тюрьму любого, кто распространяет «ложную информацию» о войне.

Причина затопления оспаривалась: Россия утверждала, что взорвался магазин с боеприпасами, а затем затонул поврежденный корабль, буксируемый бушующими волнами. Украина заявила о столкновении корабля с двумя самолетами Нептун ракет, утверждение, подтвержденное официальными лицами США. Как бы то ни было, потеря одного из крупнейших боевых кораблей со времен Второй мировой войны стала позором для России.

Об этом сообщили независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны. Около 40 человек погибли Еще 100 человек получили ранения, когда военный корабль был поврежден и затонул. В этих сообщениях цитировались неизвестный чиновник и мать погибшего моряка. Кроме того, жена пожилого офицера подтвердила его смерть Радио Свобода, правительственной сети США, базирующейся за пределами России.

На спутниковом снимке, опубликованном Maxar Technologies, видно, что военный корабль «Москва» пришвартовался в порту Севастополя в Крыму в начале этого месяца. кредит… Maxar Technologies, через Associated Press

Многие из пропавших без вести членов экипажа были призваны на военную службу, что стало деликатной темой в России после войны в Чечне, когда малоопытные молодые солдаты были брошены в бой и массово погибли, подорвав народную поддержку войны. Об этом заявил Александр Черкасов, бывший глава московского правозащитного центра «Мемориал», который был распущен в этом месяце по решению суда.

«Никому нет дела до солдат», — сказал он, а ограничения для НПО означают, что теперь для них практически невозможно заниматься розыском.

Г-н Путин неоднократно заявлял, что призывники, которые должны были отслужить год в армии, не будут направлены в Украину, и это заявление контрастирует с потерями на поле боя.

Союз комитетов солдатских матерей России, созданный еще во время чеченских войн, подтвердил, что к нему поступают запросы на поиск пропавших без вести солдат. Организация отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на закон, запрещающий обмен информацией о солдатах с иностранными организациями.

Родители экипажа теплохода «Москва», названного в честь российской столицы, выразили гнев по поводу того, что они назвали официальным побегом.

«Нас, родителей, волнует только судьба наших детей: почему они оказались — солдатами срочной службы — в этой военной операции?» Дмитрий Шкрыпец, чей 19-летний сын Егор работал поваром в Москве.

Президент России Владимир Путин (слева) покидает Москву в черноморском порту Сочи в 2014 году. кредит… Алексей Дружинин/Sputnik, через Reuters

В интервью г-н Шкрипец не хотел говорить дальше, но в воскресенье опубликовал более резкие заявления во «ВКонтакте», российском аналоге Facebook.

Он сказал, что сотрудники сначала сказали ему, что Егор был среди пропавших без вести.

«Ребята, заблудились в открытом море?!!!» он написал. — Вы меня прямо спросили, почему вы, офицеры, живы, а мой рядовой сын погиб?

С тех пор г-н Шкрипец начал собирать показания других семей, которые не могут найти своих детей. «Чем больше мы писали, тем труднее им было молчать о том, что происходит», — написал он в среду.

Представитель Кремля Дмитрий С. Во вторник Песков заявил, что не уполномочен разглашать какую-либо информацию о пропавших без вести моряках, и направил вопросы в Минобороны.

Министерство не ответило на запросы о комментариях. В субботу оно опубликовало видео, на котором якобы показано, как главком ВМФ России адмирал Николай Евминов встречается с людьми, которых оно описывает как членов экипажа «Москвы», выстроившихся в строю и одетых в форму. Неясно, сколько выживших после нападения, и не было никаких упоминаний о жертвах ни в видео, ни в сопроводительных сообщениях в социальных сетях.

Один из признаков официальной позиции прозвучал в воскресенье вечером во время сводки еженедельных новостей на государственном телевидении «Вести Ндели». В трехчасовом шоу потоплению было уделено около 30 секунд, не говоря уже о потерях.

Однако не все кремлевские рупоры были столь консервативны. Один из ведущих ток-шоу Владимир Соловьев потребовал программу Объяснение В субботу о том, как корабль потерян.

Леонид Савин, третий справа, на семейном фото, подаренном братом. кредит…

Максим Савин сказал, что семье не удалось связаться по телефону ни с одним из офицеров подразделения его брата. Его мать отправила номер один и получила ответ, что ее сын Леонид пропал.

Позже семья получила серию звонков от человека, который, казалось, обслуживал Леонида и продолжал менять свою историю. Сначала Максим Савин рассказал, что мужчина рассказал, что Леонид погиб, бросившись спасать друга. По второму звонку он сказал, что спасательной операции не проводилось, но Леонида поймали на месте взрыва. В третий раз он позвонил и сказал, что ошибся и что Леонид пропал.

«Кажется, офицеры пытаются заставить всех заткнуться», — сказал Максим Савин.

В социальных сетях впервые появились многочисленные сообщения о пропавших без вести новобранцах. Одна женщина написала, что ее брат работал в машинном отделении и числился пропавшим без вести, но она была уверена, что он мертв.

Анна Сиромайсова, мать пропавшего призывника, сообщила независимому российскому информационному агентству «Медуза», что ей не удалось ознакомиться ни с какими официальными документами, касающимися погибших. «Списков нет», — сказала она. «Мы сами их ищем. Они нам ничего не говорят». Когда с ней связались по телефону, она отказалась говорить с зарубежной новостной организацией.

Тамара Грудинина рассказала российскому отделу Би-би-си, что ее сын, 21-летний Сергей Грудинин, был направлен на корабль сразу после базовой подготовки.

Скриншот из видео, опубликованного Минобороны России, показывает, что Николай Евминов, главнокомандующий ВМФ России, слева якобы встречается с членами экипажа «Москвы» в Севастополе в Крыму. кредит… Министерство обороны России, через Shutterstock

Гродинина рассказала, что, узнав о том, что судно затонуло, позвонила на горячую линию Минобороны для родственников, и ей сказали, что ее сын «жив-здоров и свяжется с ним при первой же возможности».

Вскоре ей позвонил человек, назвавшийся капитаном «Москвы», и сказал, что ее сын «фактически затонул вместе с кораблем», сообщает BBC.

Максим Савин рассказал, что после того, как 24 февраля началась война, семья позвонила морским офицерам, чтобы узнать о корабле, и им сказали, что он не участвует в боевых действиях и скоро вернется в порт.

Звонки от Леонида прекратились, но после разговора с офицерами от него поступило сообщение о том, что он ожидает скорого возвращения домой, рассказал его брат.

Он сказал, что его младший брат, выучившийся на автомеханика в ПТУ, не хотел идти в армию и не поддерживал войну. На семейном портрете изображен стройный молодой человек в матросской форме с винтовкой на груди в окружении родителей и трех братьев и сестер.

По словам его брата, Леониду Савину было удобнее гулять по крымским холмам с семейной собакой, читать книгу или ухаживать за растениями. Он посадил пальму и дерево авокадо, прежде чем пошел на военную службу.

«В письме домой он спрашивал о состоянии своих растений, — рассказал Максим Савин. «Он беспокоился о них».