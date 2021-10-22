Новости России: чрезвычайное положение на пороге ЕС, поскольку у Путина заканчивается газ | наука | Новости

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилита заявила, что давление в газопроводной сети страны упало до «критического уровня». Она сказала, что объявив чрезвычайное положение, Молдова сможет получать газ из других источников. Теперь Молдова ищет экстренной поддержки со стороны Европейского Союза после того, как российская государственная газовая компания «Газпром» в прошлом месяце сократила поставки на треть после истечения срока действия долгосрочного контракта. Европейский Союз заявил, что сделает «все необходимое», чтобы помочь стране выйти из кризиса.

Это произошло после того, как “Газпром” потребовал от Молдовы заплатить более чем вдвое больше прежней цены, если “Газпром” продолжит поставлять в страну газ. Молдавия полностью зависит от поставок российского газа, 100 процентов которого поступает напрямую от Газпрома. Некоторые критики обвиняли “Газпром” в использовании продолжающегося энергетического кризиса для оказания давления на страну после того, как проевропейский президент Майя Санду и ее партия “Действие и солидарность” одержали убедительные победы на недавних президентских и парламентских выборах в стране. И это не единственный случай, когда аналитики рассматривают использование газа в качестве геополитического инструмента в Европейском союзе.

Россию также обвиняют в ограничении поставок газа в другие страны ЕС, пока газопровод «Северный поток – 2» ожидает сертификации. «Северный поток-2» – это трубопровод, по которому газ будет проходить транзитом из России в Европу, минуя Польшу и Украину, через Балтийское море. Некоторые считают, что Путин надеется избежать навязывания правил ЕС в отношении своего трубопровода, и, пытаясь ускорить процесс сертификации со стороны немецких регулирующих органов, он ужесточил поставки энергоресурсов в Европу, отправив меньше газа по другим российским трубопроводам. Польша была возмущена тем, что Россия прекратила поставки газа в Европу, и написала гневное письмо в Европейский Союз с просьбой о помощи. READ Российский супермаркет столкнулся с негативной реакцией из-за отказа от рекламы гей-пары | Россия Подробнее: Археологи обнаружили более 300 скелетов в «сцене ужасов»

В письме, подписанном 19 октября министром климата и окружающей среды Польши Михаем Кортица, утверждается, что попытка Кремля увязать увеличение поставок газа из Европы с завершением строительства Северного потока-2 “может рассматриваться только как вводящая в заблуждение и манипулятивная попытка, причем явно продемонстрировали, что Россия использует поставки газа как инструмент для достижения политической цели ». Варшава считает, что «Газпром» злоупотребляет своим контролем на энергетическом рынке ЕС в нарушение законодательства ЕС, и призвала к расследованию его поведения. Польша указала, что «Газпром» не бронировал дополнительные мощности по трубопроводу Ямал или через Украинскую газотранспортную систему (УГТС), ограничил поставки по «Северному потоку-1» и навсегда нарушил работу европейских газовых хранилищ, находящихся под управлением «Газпрома». Маленький. не скучай

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Несомненно, к этому списку добавляется последнее событие кризиса в Молдове. «Это создает образ ряда преднамеренных действий, которые привели к перебоям в поставках газа с российского направления, сопровождаемых ложным ощущением безотлагательности начала эксплуатации« Северного потока-2 »», – говорится в письме.