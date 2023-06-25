Новости российского восстания Вагнера: Евгений Пригожин переезжает в Беларусь, чтобы избежать ареста и не только; Ознакомьтесь с наиболее важными событиями здесь

Кремль заявил в субботу, что лидер российских повстанцев Евгений Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное дело против него будет прекращено. Пригожин обратил власть Вагнера против российского военного руководства. Глава группы Вагнера переедет в Беларусь по соглашению, достигнутому при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Информационное агентство AFP цитирует слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова: «Конечная цель состояла в том, чтобы избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений, результаты которых невозможно предсказать». Песков также заявил, что обвинения против Пригожина в организации вооруженного мятежа будут сняты, а примкнувшие к нему силы не будут преследоваться. Он добавил, что бойцам группы Вагнера, не участвовавшим в восстании, будут предложены контракты от Минобороны.

События происходят почти через 16 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, убив десятки тысяч людей, вынудив миллионы людей покинуть свои дома и превратив города в руины.

Вагнеровская революция в России: вот что вам нужно знать

1. Президент России Владимир Путин пообещал наказать тех, кто стоит за восстанием во главе с Пригожиным. Путин назвал мятеж «предательством» и «предательством» в телеобращении.

2. Спор между командиром Вагнера Евгением Пригожиным и российским военным командованием достиг точки кипения в субботу, когда наемники захватили ключевой штаб армии на юге России и направились на север, чтобы угрожать столице.

3. Войска и техника Вагнера также находились в Липецком районе, в 360 км южнее Москвы.

4. Пригожин, бывший протеже президента Путина, стремился свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. Шойгу широко критиковали за его поведение во время войны с Украиной.

5. Глава группы Вагнера обвинил войска под командованием Шойгу в нападении на лагеря Вагнера и убийстве «большого числа наших товарищей».

6. По всей Москве были возведены баррикады с бронетехникой, а на южной окраине города также были выставлены войска.

7. Красная площадь также была закрыта, и мэр призвал пассажиров держаться подальше от некоторых дорог.

8. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин, вероятно, «очень боится» и где-то прячется, пока наемники-повстанцы продвигаются к Москве.

9. Группа Вагнера была ответственна за многие ранние успехи России в ее продолжающейся войне против Украины, включая битву за Северодонецк. Группа Вагнера понесла большие потери в войне.

10. Россия также использовала группу Вагнера, чтобы помочь аннексировать Крым в 2014 году. В том же году российские военные также отрицали ввод своих войск на территорию Украины из-за предполагаемой причастности группы Вагнера.

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