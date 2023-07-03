Новости российско-украинской войны: контратака продолжается, боевые действия продолжаются

Провал мятежа Евгения В. Пригожин серьезно подорвал свою внутреннюю поддержку, но, согласно опубликованным в понедельник опросам общественного мнения, почти 30 процентов россиян по-прежнему положительно относятся к лидеру наемников Вагнеру.

А результаты двух июньских опросов, проведенных российской беспартийной исследовательской фирмой «Русское поле», показали, что решение г-на Пригожина ввести наемников Вагнера в Москву 24 июня отражает устойчивый рост опросов общественного мнения, сделавший его одним из самых популярные русские. Вожди народной войны.

Недолговечный мятеж Пригожина, который он подавил в течение нескольких часов, стал самой большой проблемой для руководства президента Владимира Путина за два десятилетия его пребывания у власти.

Сохраняющаяся поддержка г-на Пригожина особенно примечательна в свете согласованных усилий российского правительства по его дискредитации; отсутствие народной поддержки восстания со стороны российских политических и военных лидеров; и гибель нескольких русских военных летчиков, столкнувшихся с повстанцами Вагнера. Выборы также проходили на фоне все более жесткого подавления свободы слова, когда россиян сажали в тюрьмы за выражение антиправительственных взглядов. Эксперты расходятся во мнениях относительно точности опроса в России, где критика войны в Украине незаконна. Некоторые утверждают, что подавление мешает респондентам выражать свое истинное мнение. Опросные компании защищают свой бизнес, утверждая, что хорошо спланированные опросы могут дать надежные результаты. От 70 до 80 процентов людей, с которыми связались по телефону через «Русские поля», отказались от участия, подчеркнув трудности привлечения общественного мнения в стране. «Русское поле» опросило по телефону две отдельные группы из примерно 1600 человек по всей России, одну незадолго до, а другую вскоре после восстания Вагнера. Опросы имеют погрешность в 2,5 процента. В целом, согласно опросу, после восстания поддержка Пригожина упала на 26 процентных пунктов. Двадцать девять процентов опрошенных заявили, что по-прежнему положительно относятся к г-ну Пригожину, а почти 40 процентов заявили, что относятся к лидеру наемников отрицательно. Треть респондентов заявили, что не знают о его деятельности или отказались отвечать. READ В результате землетрясения магнитудой 6,6 на юго-западе Японии более 10 человек пострадали Выводы, по-видимому, согласуются с анализом FilterLabs.AI, фирмы по изучению общественного мнения, которая отслеживает социальные сети и интернет-форумы, чтобы отслеживать настроения населения в России. Этот анализ выявил резкое падение поддержки г-на Пригожина после восстания. Опросы, проведенные российским генерал-фельдмаршалом, показали, что по мере того, как г-н Пригожин предпринимал все более ожесточенные нападки на российский правящий класс, его поддержка неуклонно росла, пока он не начал свой гамбит с высокими ставками против правительства. По данным исследовательской компании, доля россиян, которые его поддержали, выросла на 14 процентных пунктов, до 55 процентов, с февраля по начало июня, несмотря на отсутствие освещения в СМИ со стороны государственных телеканалов, которые остаются влиятельным источником новостей для русские. Рейтинг Пригожина строился на двух китах: поддержке Владимира Путина и честной риторике. «Он называл вещи своими именами и говорил о проблемах, о которых другие боятся говорить», — в письменных ответах на вопросы сообщил основатель «Русского поля» Артемий Введенский. Опросы общественного мнения показывают, что государственной пропаганде частично удалось изменить эти представления. Согласно опросам общественного мнения, после мятежа поддержка г-на Пригожина резко упала среди россиян старше 60 лет и тех, кто в основном получает информацию по телевидению. Опросы, напротив, показывают, что россияне в возрасте от 18 до 44 лет примерно поровну делятся на сторонников и противников Пригожина. Лидер наемников и бизнесмен также пользуется сильной поддержкой среди россиян, которые в основном получают информацию из популярного приложения для обмена сообщениями Telegram и новостных онлайн-сайтов, что позволяет предположить, что его сеть онлайн-медиа имеет значительный охват. По словам пророссийского президента этой страны Александра Лукашенко, г-н Пригожин прибыл в Беларусь на прошлой неделе, хотя после восстания его не видели на публике. Российские власти заблокировали новостные и другие сайты, подконтрольные лидеру Вагнера. READ мнение | Иностранные боевики направляются в Украину. Это момент беспокойства По словам г-на Введенского, его будущая популярность будет зависеть от того, насколько он будет активен на публике, учитывая, что в жестко контролируемом российском медиа-пространстве осталось мало «честных стрелков». Джулиан Барнс Участие в подготовке отчетов.