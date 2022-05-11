Новости спорта | Свитолина: российские и белорусские игроки должны говорить о войне

ПАРИЖ, 11 мая (AFP) Украинская теннисистка Элина Свитолина требует, чтобы российские и белорусские теннисисты сказали, выступают ли они против войны в ее стране.

«Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы они говорили, чтобы они выбирали, на чью сторону они присоединятся. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Потому что, если они не говорят, мы не Не знаю, поддерживают ли они свое правительство». Или нет, и поддерживают ли они работу армии». Потому что спорт в России и Беларуси пользуется большой популярностью.

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В интервью Associated Press Свитолина также рассказала о психическом здоровье и переживании боли войны.

Психическое напряжение привело к решению экс-третьей украинки сделать перерыв в теннисе. По ее словам, стресс также усугубил постоянные проблемы со спиной.

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«Для меня психологически было очень тяжело два месяца держать все на своем плече. Вот почему это было лучшее решение — не торопиться, чтобы действительно успокоиться».

«Чтобы быть на вершине игры, вы должны быть на 100% умственно и физически готовы. Для меня это было не так».

Уимблдон, который начинается 27 июня, запретил игрокам из России и Беларуси из-за войны. Открытый чемпионат Франции, который начинается 22 мая, позволяет игрокам соревноваться как нейтральные игроки. Для Свитолиной это скорее нарушение молчания.

«Я чувствую, что им нужно говорить о своей позиции, и это очень важно. Неважно, будет ли это Большой Шлем или (другой) турнир».

«Я думаю, что каждый российский и белорусский спортсмен должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей».

Свитолину спросили, говорили ли ей лично кто-нибудь из российских и белорусских игроков, что они против войны.

«Очень мало. Это очень грустно, потому что к нам приехало так много спортсменов из разных стран и выразили нам свою поддержку».

«Вот почему это действительно причиняет нам боль, и мы не понимаем, почему они (российские и белорусские игроки) не сделали именно этого».

Война идет уже одиннадцатую неделю. Киев увяз в трясине противоборствующих сил, а Россия бомбила Одесский порт.

«В последние дни в моем городе Одесса были стрельба и взрывы. Это морально истощает», — сказала Свитолина.

«Я даже представить не могу, что переживают люди в Украине, что переживает моя семья».

Хотя Украина сопротивляется лучше вооруженной российской армии, миллионы украинцев бежали из раздираемой войной страны.

«Первая неделя была самой тяжелой неделей в моей жизни, — сказала Свитолина.

«Я очень переживала за всех людей в Украине, за свою семью и за то, что будет дальше. Каждую минуту приходила какая-то новая информация».

27-летняя Свитолина, замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, пропустит Открытый чемпионат Франции, где она трижды доходила до четвертьфинала. Она не сказала, будет ли играть на Уимблдоне, где дошла до полуфинала в 2019 году.

Но учитывая то, через что сейчас проходит Украина, теннис не в ее фокусе.

«У меня сейчас много дел на тарелке», — сказала она.

«У меня есть свой фонд, я стараюсь сделать все возможное для нуждающихся. Это приоритет, фонд, моя семья».

Ее фонд помогает сбежавшим украинским детям.

«Мы делаем все возможное, чтобы собрать деньги для украинских детей. Я хочу сохранить их мечту, несмотря на то, что они пережили тяжелые времена», — сказала Свитолина.

«Некоторые дети получили шанс сбежать. Теперь у нас есть дети, которые учатся в академиях в Европе. Мы оплачиваем их обучение, питание и проживание».

Свитолина познакомилась во Франции.

«Я бы хотела познакомиться со всеми», — сказала она.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уделить внимание каждому ребенку и дать им ту небольшую дополнительную мотивацию, в которой они нуждаются в эти дни».

Но Свитолина тоже страдает морально и находит способы не захлебнуться от войны.

«В течение дня я выключаю телефон. Это действительно помогает мне быть спокойнее», — говорит Свитолина, консультирующаяся с психологом.

«Мы много разговариваем, каждый раз что-то открываем, находим пути», — сказала Свитолина.

«Для (психиатра) ей тоже было тяжело видеть меня такой грустной».

Свитолина была среди нескольких спикеров, которые обсуждали психическое здоровье в спорте на конференции в Париже в среду.

«Я полностью согласен с тем, что психическое здоровье — это то, что упускается из виду. Много проблем проходят спортсмены, много тяжелых моментов с травмами, в выступлениях, под давлением СМИ».

«Важно, чтобы вы говорили об этом, чтобы вы говорили о своей собственной истории. Мне кажется, что раньше этого было недостаточно».

Известные личности, такие как теннисистка Наоми Осака и генеральный директор Формулы-1 Тото Вольфф из Mercedes, публично говорили о психическом здоровье.

«Это так хорошо, что теперь это более открыто. Я думаю, что некоторым людям очень важно услышать это вслух, как это сделала Наоми Осака», — сказала Свитолина.

«Некоторые люди хотят поделиться своими историями. Я предпочитаю разговаривать со своим психологом и со своей семьей. Нет правильного или неправильного пути. Вам нужно найти тот, который работает для вас». (АФП)

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