Новости Трампа в прямом эфире: Трамп произносит неожиданную речь в Мар-А-Лаго, поскольку его соперник ДеСантис одерживает «победу на земле» в 2024 году во Флориде

«Приготовьтесь»: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году

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Губернатор-республиканец Флориды Рон ДеСантис переизбран на второй срок, несмотря на зловещую предвыборную угрозу со стороны Дональда Трампа, согласно прогнозам Ассошиэйтед Пресс.

Трамп предупредил, что ДеСантис «может сильно навредить себе», если попытается баллотироваться в президенты в 2024 году, как многие и предсказывали.

Некоторые политические активисты и эксперты считают ДеСантиса, который добился национальной известности, разжигая культурные войны из-за расы и пола в школах Флориды, более молодой, стройной и менее склонной к оплошностям версией Трампа.

Трамп не поздравил г-на ДеСантиса более 90 минут АП Он призвал к участию в гонке, хотя ранее в тот же день заявил журналистам, что голосовал за него в своем родном округе во Флориде.

Между тем, сам бывший президент не терял времени даром, выдвигая беспочвенные обвинения в фальсификации результатов голосования и призывая своих последователей к протестам еще до закрытия промежуточных выборов.

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