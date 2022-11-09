Новости Трампа в прямом эфире: Трамп произносит неожиданную речь в Мар-А-Лаго, поскольку его соперник ДеСантис одерживает «победу на земле» в 2024 году во Флориде

«Приготовьтесь»: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году
Губернатор-республиканец Флориды Рон ДеСантис переизбран на второй срок, несмотря на зловещую предвыборную угрозу со стороны Дональда Трампа, согласно прогнозам Ассошиэйтед Пресс.
Трамп предупредил, что ДеСантис «может сильно навредить себе», если попытается баллотироваться в президенты в 2024 году, как многие и предсказывали.
Некоторые политические активисты и эксперты считают ДеСантиса, который добился национальной известности, разжигая культурные войны из-за расы и пола в школах Флориды, более молодой, стройной и менее склонной к оплошностям версией Трампа.
Трамп не поздравил г-на ДеСантиса более 90 минут АП Он призвал к участию в гонке, хотя ранее в тот же день заявил журналистам, что голосовал за него в своем родном округе во Флориде.
Между тем, сам бывший президент не терял времени даром, выдвигая беспочвенные обвинения в фальсификации результатов голосования и призывая своих последователей к протестам еще до закрытия промежуточных выборов.
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Хвалите Рубио, но не ДеСантиса
Кажется, Трамп вообще не упомянул Рона ДеСантиса в своей речи на Мар АгоВместо этого он похвалил многих других кандидатов-республиканцев, которых поддерживал.
«Знаете, Джей Ди Вэнс сейчас лидирует со счетом 52–47. Прошлой ночью в Огайо у нас была потрясающая серия», — сказал он.
«И во Флориде, Марко Рубио, у нас была невероятная пробежка для Марко накануне вечером, абсолютно без дождя».
(Он потратил некоторое время на описание «огромных ведер воды» и штормовой погоды, которую он действительно испытал во Флориде.)
«Но у Марко был замечательный вечер», — добавил Трамп. «Это действительно круто.
Он воздал должное Кэти Бретт, только что победившей на выборах в Сенат США в Алабаме, и Гершелю Уокеру, который в настоящее время идет рука об руку с действующим сенатором от Джорджии Рафаэлем Уорноком.
Он также резко похвалил средства массовой информации, сказав: «Они не самые приятные люди в мире, но они финансово подкованы … Спасибо всем за то, что вы здесь. Приятного вам времяпрепровождения». Привет, Дон.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 03:30
Трамп говорит, но кратко
Похоже, Дональд Трамп закончил свою речь на Мар Аго Спустя всего несколько минут он хвастался тем, что кандидаты, которых он поддерживает, выиграли свои выборы.
Голос оборвался в начале его речи, но я не слышал, чтобы он упомянул Рона ДеСантиса.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 03:18
ДеСантис теперь превосходит Трампа во Флориде
Вот забавный факт от Дональда Трампа: Рон ДеСантис Похоже, что на выборах 2020 года он намного превзошел самого бывшего президента.
По данным New York Times, в то время как Трамп выиграл Флориду с 51,2%, почти на четыре очка опережая своего оппонента-демократа, ДеСантис, как ожидается, выиграет 59,4%. Это ошеломляющий отрыв в 19 пунктов от демократа Чарли Криста.
Сенатор Марко РубиоТрамп, получивший прозвище «Маленький Марко», похоже, также превзошел своего критика, выиграв штат с 58-процентным преимуществом, согласно The Times.
Аналитик MSNBC Стив Корнаки также отметил, что Майами-Дейд, которая в 2016 году стала в значительной степени демократической, проголосовала за ДеСантиса примерно 53,6 процента. «Посмотри на это!» — воскликнул мистер Корнацкий.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 03:13
Трамп выступит в Мар-а-Лаго
Мы сейчас ждем письмо от Дональда Трампа в его резиденции Мар Агогде ассистенты в данный момент перемещают объекты по сцене.
С тех пор прошло более двух часов Ассошиэйтед Пресс Гонку за губернатором Флориды звали Рон ДеСантис, а мы до сих пор не видели поздравлений от мистера Трампа.
Вот прямая трансляция мероприятия в Мар-а-Лаго:
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 03:06
ICYMI: Когда Трамп поднял короля Чарльза
В новой книге утверждается, что король Чарльз, принц Уильям и принц Гарри были настолько расстроены комментариями бывшего президента Дональда Трампа в 2012 году о Кейт Миддлтон, что вызвали «лавину ненормативной лексики».
ранее, на этой неделе, Newsweek Я упомянул выдержки из грядущей королевской биографии Кристофера Андерсена, Король: Жизнь Карла III. Книга, которая должна выйти в США на следующей неделе и в Великобритании 8 декабря, объясняет, что произошло в королевской семье после того, как Трамп пренебрежительно написал в Твиттере о Кейт Миддлтон.
Меган Шитс9 ноября 2022 г. 03:00
Вся заслуга и никакой вины
Насколько большую роль, по мнению Дональда Трампа, он сыграет в сегодняшнем выступлении республиканцев? Смотря как.
«Я думаю, что если они выиграют, я должен взять на себя все заслуги, а если они проиграют, меня вообще не следует винить», — сказал бывший президент. Новости нации Сегодня вечером, со слабым намеком на улыбку в уголке рта.
Дональд Трамп претендует на признание, если утвержденные кандидаты выиграют промежуточные выборы
«Но, вероятно, все как раз наоборот. Когда они побеждают — я думаю, у них все будет хорошо — я, вероятно, получаю очень мало доверия, хотя я часто просил людей баллотироваться, и они баллотировались, и они оказались очень хорошими кандидатами.
«Обычно бывает так, что когда они делают хорошо, мне не приписывают никаких заслуг, а если они делают плохо, они обвиняют во всем меня. Так что я готов на все, но я хорошо защищаюсь.
На этих выборах Трамп поддержал более 330 кандидатов.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 02:45
Поздравлений для Рона ДеСантиса пока нет.
Прошло почти 90 минут с тех пор, как Associated Press обратилось к губернатору Флориды с просьбой Рон ДеСантисПока мы не видели ни одного поздравления от Дональда Дж. Трампа.
Социальная учетная запись Трампа «Правда» хранила молчание до 21:31 по восточному поясному времени, а Associated Press объявило гонку в 20:03. Может он занят?
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 02:31
Как распространилось вводящее в заблуждение заявление Трампа о сбоях в голосовании в Детройте
Трамп не одинок в своих вводящих в заблуждение заявлениях о недостатках голосования в Детройте.
Кристина КарамоОна, республиканец, баллотирующийся на пост государственного секретаря штата Мичиган, получила сообщения о том, что некоторым детройтским избирателям сказали, что они уже отдали свои голоса, в качестве доказательства в поддержку ее последнего судебного иска о коррупции в процессе подсчета голосов в городе.
В твите Карамо, основанном на репортаже местного журналиста Чарли Лэнгтона, не было указано, что этим избирателям не мешали отдать свои бюллетени, и что представители избирательной комиссии пообещали обеспечить подсчет этих голосов.
Через несколько часов городские власти заявили, что отследили проблемы до А. «Безобидная ошибка данных» В системе, предназначенной для предотвращения двойного голосования.
Это не помешало обвинениям Карамо широко распространиться по протрамповскому миру социальных сетей, в немалой степени благодаря Трампу и не только. Динеш Д’Суза.
По данным Election Integrity Partnership, коалиции исследователей дезинформации, это утверждение распространилось не только на английском, но и на французском, испанском, португальском и китайском языках.
Это был костюм миссис Крамо. уволен в понедельник По мнению судьи из Мичигана, она сказала, что ей «значительно не удалось» подкрепить свои аргументы «какими-либо малейшими доказательствами».
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 02:24
Мнение: Трамп завершает промежуточные выборы ложью и самовнушением
написать независимыйраздел звуков, Эндрю Банкомб Он обращает внимание на отчетливо мрачный подход Дональда Трампа к закрытию промежуточной кампании:
Если бывший президент медленно возвращался на избирательный путь, то с тех пор он придумывал больше, появляясь без перерыва в течение последних 18 месяцев, неустанно со своими ложными обвинениями в фальсификации результатов голосования и виктимизации.
В понедельник вечером он вылетел обратно в Огайо на последний двухчасовой митинг накануне выборов.
И так же, как и летом 2021 года, его выступление в понедельник было наполнено ложью, оскорблениями и зацикленностью на себе, казалось бы, безграничной.
Читайте полную часть ниже:
Меган Шитс9 ноября 2022 г. 02:00
Узнайте больше о ДеСантис
вот мой коллега Алекс Вудворд С полным рассказом о Роне ДеСантисе и его восхождении во Флориде.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 01:33
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».