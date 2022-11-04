Новости Трампа — Последние: Трамп говорит толпе в Айове, что «очень, очень, очень вероятно» баллотироваться на пост президента в 2024 году

Приготовьтесь: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году
Прошлой ночью Дональд Трамп сказал собравшимся в Су, штат Айова, что у него больше шансов, чем когда-либо, баллотироваться на пост президента в 2022 году, но не взял на себя твердого обязательства сделать это.
«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, вероятно, сделаю это снова», — сказал он. «Готовься, это все, что я тебе говорю, очень скоро. Готовься».
Среди тех, кто разогрел толпу перед выступлением бывшего президента, была радикальная грузинская конгрессмен Марджори Тейлор Грин, которая призвала толпу освистать Пелоси, заявив, что он должен был быть вооружен, и застрелить напавшего на него человека. Пелоси выписали из больницы в четверг.
Тем временем судья, рассматривающий дело о мошенничестве, возбужденное генеральным прокурором Нью-Йорка Летисией Джеймс против Trump Organization и семьи Трампа, решил, что независимый наблюдатель будет контролировать компанию, что ограничит ее возможности вести бизнес.
Кроме того, CNN отмечает, что, поскольку выбор Трампа в 2024 году кажется вероятным, официальные лица Министерства юстиции обсудили потенциальную потребность в специальном советнике для расследования документов от 6 января и Мар-а-Лаго. Всплеск активности ожидается после среднесрочной перспективы.
Полицию вызвали, чтобы пожаловаться на незаконное проникновение в Мар-а-Лаго
Палм-Бич Вызваны сотрудники полиции Мар Аго Утро четверга после сообщения о мужчине, который отказался покинуть место Дональд ТрампКурорт Флорида.
Капитан Уилл Ротрок сказал: Фокс Новости С ними связались агенты Секретной службы по поводу «обычной жалобы на нападение».
Эндрю Нотти4 ноября 2022 г. 10:30
Тед Круз жалуется, что Трамп не тратит 100 миллионов долларов на кандидатов от Республиканской партии
Сенатор от Техаса вызвал президента на один срок во вторник в своем подкасте. суждение Утверждая, что сидит на «ста миллионах долларов», а не использует их для поддержки кандидатов, поддерживающих Трампа, в бюллетенях по всей стране.
Об этом сообщает Джоанна Чизхолм.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 09:15
Трамп призвал объявить импичмент Митчу Макконнеллу
В четверг утром Дональд Трамп призвал к импичменту Митча МакКоннелла, заявив: «Они должны объявить импичмент Митчу МакКоннеллу… у них что-то есть против него».
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 08:00
Может ли сделка об иммунитете Кэша Пателя представлять «серьезный юридический риск» для Трампа?
Сделка с иммунитетом предоставлена Дональд Трамппомощник денежная битва По мнению экспертов, бывший президент может оказаться под угрозой судебного преследования.
Патель действительно предстал перед большим жюри в октябре, когда он сослался на свое право Пятой поправки против дачи показаний против самого себя.
Об этом сообщает Шравасти Дасгупта.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 06:30
Что может помешать Трампу баллотироваться в 2024 году?
Но хотя проигрыш Джо Байдену в ноябре 2020 года, возможно, подорвал гордость президента на один срок и спровоцировал 18 месяцев лжи о поддельных урнах для голосования, теперь почти наверняка Трамп будет баллотироваться в Белый дом в 2024 году.
Что вообще может помешать его планам?
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 05:00
Кампания Трампа 2024 года готовится к среднесрочному запуску
Он также играл перед толпой сторонников в Робстауне, штат Техас, бывшего президента Дональд Трамп Когда он рассказал о своих первых двух забегах, это вызвало аплодисменты. белый дом — Третья тирада.
«Чтобы сделать нашу страну снова успешной, безопасной и мрачной, я, вероятно, сделаю это снова», — сказал он в прошлом месяце.
Возможно, эта тема осторожно «наверное» скоро исчезнет из радикальной риторики Трампа. Помощники бывшего президента тихо готовятся к президентской кампании 2024 года, которая может начаться вскоре после промежуточных выборов на следующей неделе, поскольку Трамп пытается заработать на том, что ожидалось. республиканский Он побеждает, заставляя себя быть лидером в выдвижении своей партии.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 03:30
ICYMI: электронные письма показывают, что адвокаты Трампа считали, что судья Томас сыграл ключевую роль в саботаже результатов выборов 2020 года
справедливость Кларенс Томас Он с самого начала был членом Верховный судСогласно новым документам, Судебный совет из девяти членов, которого предвыборный штаб Трампа назвал своим союзником,
Выдача судом электронных писем между двумя Дональд ТрампЧлены группы юристов кампании 2020 года объясняют, как вдохновители усилий по отсрочке подтверждения результатов выборов в Грузии и других штатах считали, что г-н
Это откровение может быть менее поразительным, чем если бы это была его жена, Дженни ТомасОна не оказалась в центре расследования комиссии 6 января в отношении людей, которые помогали Дональду Трампу оказывать давление на законодательные собрания штатов по всей стране, чтобы они саботировали результаты выборов.
Полная история — Джон Боуден.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 02:45
Трамп начинает среднесрочное наступление в Айове с растущим списком знакомых недовольств
Дональд Трамп вышел на сцену в Су-Сити, штат Айова, около 20:30 по восточному времени в четверг и почти сразу же начал очернять страну, которой он руководил два года назад, назвав штат Хоук «находящимся в осаде» со стороны группы мошенников, включая спикера Палаты представителей Нэнси. Пелоси, сенатор Чак Шумери президент Джо Байден.
Он распространил консервированные строки об инфляции и стоимости ужина в честь Дня Благодарения среди американцев с расистскими нападками на генерального прокурора штата Нью-Йорк, который в настоящее время судится с ним, его семьей и его одноименной компанией по недвижимости, чтобы вернуть миллионы долларов, которые, как утверждает его офис, были обмануты. Финансовые учреждения в Нью-Йорке.
Прочитайте полный отчет Эндрю Файнберга:
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 02:15
Трамп завершает свое выступление.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 01:56
Трамп снова заявляет, что войны России с Украиной не было бы, если бы он был президентом
Дональд Трамп в очередной раз заявляет, что войны России с Украиной не было бы, если бы он все еще был президентом, потому что этого не произошло в его первый срок пребывания в должности.
Далее он сказал, что после этого Китай будет действовать на Тайване.
Бывший президент затронул эту тему, а фоном играет устрашающая музыка, которой он завершает свои речи, и он перескакивает с одной темы на другую.
Оливер О’Коннелл4 ноября 2022 г. 01:50
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».