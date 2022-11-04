Новости Трампа — Последние: Трамп говорит толпе в Айове, что «очень, очень, очень вероятно» баллотироваться на пост президента в 2024 году

Приготовьтесь: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году

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Прошлой ночью Дональд Трамп сказал собравшимся в Су, штат Айова, что у него больше шансов, чем когда-либо, баллотироваться на пост президента в 2022 году, но не взял на себя твердого обязательства сделать это.

«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, вероятно, сделаю это снова», — сказал он. «Готовься, это все, что я тебе говорю, очень скоро. Готовься».

Среди тех, кто разогрел толпу перед выступлением бывшего президента, была радикальная грузинская конгрессмен Марджори Тейлор Грин, которая призвала толпу освистать Пелоси, заявив, что он должен был быть вооружен, и застрелить напавшего на него человека. Пелоси выписали из больницы в четверг.

Тем временем судья, рассматривающий дело о мошенничестве, возбужденное генеральным прокурором Нью-Йорка Летисией Джеймс против Trump Organization и семьи Трампа, решил, что независимый наблюдатель будет контролировать компанию, что ограничит ее возможности вести бизнес.

Кроме того, CNN отмечает, что, поскольку выбор Трампа в 2024 году кажется вероятным, официальные лица Министерства юстиции обсудили потенциальную потребность в специальном советнике для расследования документов от 6 января и Мар-а-Лаго. Всплеск активности ожидается после среднесрочной перспективы.