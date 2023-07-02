Новости трансфера Тоттенхэма: Свободный агент Мэнор Соломон назначен на медицину Тоттенхэма | Новости Транспортного Центра

Мэнор Соломон собирается пройти курс лечения в «Тоттенхэме» после того, как согласился присоединиться к клубу в качестве свободного агента по четырехлетнему контракту.

А Соломон, который был впечатлен своей арендой в «Фулхэме» в прошлом сезоне, остался без клуба после того, как в конце июня истек его контракт с украинским клубом «Шахтер».

23-летний нападающий забил четыре гола в 19 матчах Премьер-лиги за «Фулхэм» в прошлом сезоне.

Донецкий «Шахтер» возмущен решением ФИФА разрешить неукраинским игрокам приостановить действие контрактов из-за вторжения России в страну.

Украинский клуб утверждал, что взимал с них плату за трансфер иностранных игроков, которых они были готовы продать, что, по их мнению, делало это положение излишним.

У Сулеймана оставалось шесть месяцев по контракту с «Шахтером», который должен был истечь в декабре этого года, но продление решения ФИФА еще на год выводит его за пределы контракта, что позволяет ему уйти бесплатно.





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Соломон забил четыре гола в 19 матчах Премьер-лиги за «Фулхэм».



Этим летом «Тоттенхэм» примет украинскую команду в благотворительном матче, а вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Шахтер», который оказывает финансовую, гуманитарную и медицинскую помощь семьям по всей Украине после российского вторжения.

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