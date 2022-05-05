Новости украинско-российской войны в прямом эфире: последние обновления

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Украина. В четверг вспыхнули бои на востоке Украины, от Харьковской области на севере, где украинские войска отвоевывают земли, до Мариуполя на юге, где русские прорвали последний украинский опорный пункт на сталелитейном заводе, где сражались силы Москвы. посещать. Президент Владимир Путин с чем-то, что он мог бы назвать победой.

Между этими двумя полюсами, на севере Донецкой области или рядом с ним, происходили одни из самых ожесточенных боев с непрекращающимся артиллерийским обстрелом земли. Российские войска подходили с востока, севера и юга, тщетно пытаясь окружить и уничтожить украинские части в районе Краматорска и Славянска, Лимана и Парвенкова.

В медицинском полевом госпитале, набившемся в этот котел, где дым боя гасил свет весеннего солнца, в позе эмбриона лежал контуженный украинский солдат, а другой с разорванным пополам лицом лежал в черном мешке для трупов. В Краматорске, в настоящее время почти безлюдном, три российских авиаудара разрушили большой жилой комплекс и магазин по продаже бюстгальтеров и нижнего белья, ранив 26 человек.

Украинский военный врач в полевом госпитале под Краматорском осматривает солдата, погибшего в результате обстрела в четверг. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

Западные чиновники и аналитики говорят, что Кремль полон решимости совершить какой-то прорыв к 9 мая, дню, когда Россия празднует победу Советского Союза над нацистской Германией парадом, наполненным боевым духом и боевым духом, который Путин во что-то превратил. . Ближе к религиозному празднику. Они говорят, что после более чем двух месяцев демонстративных выступлений его армии и тяжелых потерь на Украине самодержавному российскому лидеру нужно что-то показать, несмотря на огромную цену войны в виде жизней и денег.

Но трудно оценить, как будут протекать реальные боевые действия. Наступление русских, похоже, было медленным: войска каждый день захватывали несколько деревень в одном месте и теряли такое же количество в других местах. Украинские силы выстраивают высокомобильную оборону, маневрируя небольшими подразделениями вокруг больших масс российских войск, обеспечивая ровную и непредсказуемую линию обороны.

«Фронт качает то туда, то сюда», — сказала 24-летняя военный медик Ксения, отдыхавшая в полевом госпитале. «Сначала рядом не стреляли, теперь снаряды через забор сыплются».

В Мариуполе, возможно, наиболее опустошенном российским вторжением, начавшимся 24 февраля, ожесточенные ближние бои сотрясли металлургический комбинат «Азовсталь», и российские войска, наконец, начали прорыв комплекса, где последние украинцы продержались два месяца в подземных бункерах. . Количество оставшихся украинских боевиков неясно, но украинские официальные лица заявили, что даже после недавней серии эвакуаций там все еще находятся около 200 мирных жителей.

«Идут ожесточенные кровопролитные бои», — сказал подполковник Денис Прокопенко, украинский командир «Азовстали», в видео, опубликованном в среду вечером. В четверг советник городского правительства Петр Андрюшенко заявил, что из-за продолжающихся бомбардировок и боев завод превратился в ад.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, где российские войска прорвали оборону находившихся там украинских солдат. кредит… Служба новостей

В ее последнем обзореИнститут изучения войны, вашингтонский аналитический центр, заявил, что Москва хотела «заявить о полном контроле над Мариуполем к 9 мая, а российская пропаганда недавно прибыла в город, чтобы создать условия для дальнейших заявлений о победе России».

Теперь, когда российские усилия были сосредоточены далеко на юге, украинские силы отбрасывали русских обратно в Харьковскую область, отвоевывая города и села, а в некоторых случаях вытесняя российские части за пределы досягаемости артиллерии разрушенного города.

Реакция Кремля в четверг была сдержанной. Отчет Нью-Йорк Таймс Что Соединенные Штаты предоставили украинским силам разведданные, которые помогли им найти и убить российских генералов. Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что Россия уже «хорошо знает», что НАТО и ее государства-члены обмениваются разведывательными данными с Украиной, добавив, что помощь Запада только продлевает войну и «не может помешать достижению» целей России.

Представитель Пентагона Джон Ф. Кирби отказался от прямых комментариев, но сказал, что Соединенные Штаты не предоставили разведданные конкретно о местонахождении российских офицеров и «не участвовали в принятии решений украинскими военными».

После того, как первоначальная кампания России на севере не смогла захватить Киев, украинскую столицу, ее силы отступили и начали сосредотачиваться на захвате территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей, но их продвижение было медленным и дорогостоящим.

В момент поразительной откровенности ближайший зарубежный союзник Путина Александр Лукашенко, правитель соседней Беларуси, описал военные действия — термин, запрещенный в России, — и признал, что дела у России идут не очень хорошо. «Я чувствую, что этот процесс затянулся», — сказал он в интервью Associated Press.

Родственники украинского солдата Игоря Малца, погибшего в боях с российскими войсками в Изюме на востоке Украины, присутствуют на его похоронах во Львове. кредит… Финбар О’Рейли для The New York Times

На севере Донецка убитые и раненые стекались в полевой госпиталь регулярным потоком, пока российская артиллерия обстреливала холмистые лесистые холмы, пока украинские войска укрепляли оборону.

Во время визита в четверг снаряды гудели, грохотали и грохотали во всех направлениях. Военные фельдшеры доставили раненых солдат в полевой госпиталь, чтобы успокоить их, а затем отправили на скорой помощи в военный госпиталь далеко от фронта.

Украинские военные чиновники потребовали, чтобы точное местонахождение полевого госпиталя, расположенного примерно в 25 минутах езды от Краматорска, не разглашалось, чтобы русские не нацелились на него. Однако снаряды российской артиллерии падали рядом.

О потерях украинских войск можно судить по шеренгам машин скорой помощи, отъезжающих от линии фронта, даже когда грузовики и бронетранспортеры с войсками и техникой движутся в противоположном направлении.

«Мы не делаем никаких предположений», — заявила Валерия Скурик, пресс-атташе 81-й бригады среди подразделений, сражающихся в северной части Донецкой области. «Репортеры спросили меня, какое мероприятие может состояться у нас 9 мая, но я просто решил не отвечать».

Повреждения после утреннего обстрела в Краматорске в четверг. Бои в этом районе усилились накануне 9 мая, дня, когда Россия празднует победу Советского Союза над нацистской Германией. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

Западные чиновники и аналитики говорят, что г-н Путин может запланировать сделать драматическое заявление в день «Д», когда он традиционно наблюдает за парадом с возвышения на Красной площади и произносит речь в окружении ветеранов Второй мировой войны. С ним часто бывают и другие главы правительств, но война оставила Россию в значительной степени изолированной, и Кремль заявляет, что в этом году иностранных лидеров не приглашали.

Предположения были сосредоточены на возможном заявлении г-на Путина о победе или, что более серьезно, на признании того, что Россия находится в состоянии войны, и объявлении массовой мобилизации с расширением призыва, шаг, который был бы непопулярен.

Украинские силы в Донецке и вокруг него, похоже, пока удерживают оборону, что представляет плохие перспективы для достижений России там, несмотря на постоянные удары России по украинским военным аванпостам и городам.

Воздушный налет на Краматорск оставил большую воронку и вызвал такую ​​мощную ударную волну, что она взорвала внутренние стены ряда квартир на расстоянии около 75 футов и сорвала с петель стальные двери. Павел Кириленко, глава военной администрации Донецкой области, во время осмотра повреждений сообщил, что, что примечательно, никто не погиб.

28-летняя Ольга Подст в четверг осмотрела повреждения своей квартиры в Краматорске. Утренний удар российской авиации нанес значительный ущерб жилому комплексу, в котором живет г-жа Подст. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

«Это еще одно подтверждение того, что всем нужно уезжать из города», — сказал г-н Кириленко. «Противник нацелен исключительно на элементы гражданской инфраструктуры, чтобы посеять панику — и не просто посеять панику, а уничтожить мирное население».

В ожидании возможного штурма официальные лица призвали всех, кто в состоянии покинуть город, как можно быстрее. Многие так и сделали: улицы Краматорска, промышленного и административного центра с довоенным населением около 150 тысяч человек, в значительной степени пусты. Большинство предприятий закрылось. Каждый день автобусы отправляются из центра города, эвакуируя жителей в точки на запад.

Но не все откликнулись на призывы уйти. Внутри разрушенного многоквартирного дома в четверг женщина в халате прижимала к себе маленькую собачку. Она дала ей только свое имя Виктория.

Взрыв, произошедший около 4:30 утра, полностью разнес ее балкон и переднюю стену ее квартиры на нее и ее мужа, когда они спали. У ее мужа было серьезное ранение головы; Капли крови окрасили матрац и пол. У ее 24-летней дочери были многочисленные кровавые раны осколками стекла.

Она сказала, что местные власти призвали ее укрыться в школе, по крайней мере, на ночь. Но она сказала, что просто хочет закрыть фасад своей квартиры атмосферостойким пластиком и остаться там на всю ночь.

«Повсюду бомбят, — сказала она. — Так куда нам идти?

Жительница дома в Краматорске пострадала в результате российской бомбардировки в четверг. Жительница, назвавшаяся Викторией, отказалась уходить, сказав: «Куда нам идти?» кредит… Линси Аддарио для The New York Times

Для последних защитников Мариуполя, долгое время отрезанных от иностранной помощи из-за сокращения их численности и запасов, ситуация была еще более ужасной.

По словам советника МВД Антона Геращенко, российским войскам удалось пробиться к комплексу «Азовсталь» площадью четыре квадратных мили, где они укрывались, с помощью бывшего рабочего, знакомого с его конструкцией. В социальных сетях и в беседе с журналистами г-н Геращенко сообщил, что электрик, работавший на сталелитейном заводе, показал россиянам туннели для входа в комплекс.

Он сказал, что желание России объявить о победе 9 мая объясняет, почему дикторы российского государственного телевидения, некоторые из главных поклонников г-на Путина… В том числе Владимир Соловьевпод санкциями США и Европы за распространение дезинформации о Кремле — ездили в Мариуполь.

Сообщения от «Азовстали» ненадолго пропали в среду, но утром в четверг бойцы в бункерах снова отправили сообщения в социальных сетях, пообещав не сдаваться.

«С момента штурма земель «Азовстали» прошло три дня, — рассказал заместитель командира батальона «Азов» на заводе капитан Святослав Баламар. «Тяжелые бои продолжают уносить кровавые потери».

Участие в отчетности Ричард Перес Пенья из Нью-Йорка, Кора Энгельбрехт И Марк Сантора Из Кракова, Польша, и Антон Трояновский из Стамбула.