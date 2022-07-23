Новости Украины в прямом эфире, Новости России и Украины сегодня, Россия Новости войны в Украине, Кризисные новости Украины, Новости Третьей мировой войны, День Победы России

Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН в пятницу, которые расчистили путь для экспорта миллионов тонн украинского зерна, а также российского зерна и удобрений, положив конец конфликту военного времени, который угрожал продовольственной безопасности во всем мире. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали отдельные соглашения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министром обороны Турции Хулуси Агаром.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в качестве представителей Украины и России во время церемонии подписания во дворце Долмабас 22 июля 2022 года в Стамбуле, Турция. (АП)