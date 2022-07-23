Новости Украины в прямом эфире, Новости России и Украины сегодня, Россия Новости войны в Украине, Кризисные новости Украины, Новости Третьей мировой войны, День Победы России

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23 июля, 2022
Vsevolod Egorov

Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН в пятницу, которые расчистили путь для экспорта миллионов тонн украинского зерна, а также российского зерна и удобрений, положив конец конфликту военного времени, который угрожал продовольственной безопасности во всем мире. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали отдельные соглашения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министром обороны Турции Хулуси Агаром.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в качестве представителей Украины и России во время церемонии подписания во дворце Долмабас 22 июля 2022 года в Стамбуле, Турция. (АП)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично присутствовал на церемонии. «Сегодня в Черном море есть маяк», — сказал Гутерриш. «Маяк надежды, маяк возможности, маяк помощи в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо». Обращаясь к российской и украинской делегациям, он сказал: «Вы преодолеваете барьеры, отбрасываете разногласия и прокладываете путь инициативе, которая служит общим интересам всех.

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