На стене жилого дома, пострадавшего во время украинско-российского конфликта 26 мая 2022 года в городе Бопасная Луганской области Украины, мурал. (Рейтер)

В четверг Москва потребовала от Запада отменить санкции против России в войне на Украине, стремясь переложить вину за продовольственный кризис, который усугубился невозможностью отправить в Киев миллионы тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что «Москва готова сыграть значительную роль в преодолении продовольственного кризиса, сняв ограничения на политические стимулы, введенные Западом в отношении экспорта зерна и удобрений». Чтение кремлевского звонка.

В среду российские войска атаковали города-побратимы, контролируемые Украиной, в Донбассе, который сейчас является центром трехмесячной войны, угрожавшей закрыть последний крупный путь отхода гражданского населения по мере их продвижения.

Не сумев захватить украинскую столицу Киев или ее второй город Харьков, Россия стремится взять под полный контроль Донбасс, две восточные провинции, на которые Москва претендует от имени сепаратистов.

Россия мобилизовала тысячи военнослужащих в регионе, атакуя со всех трех сторон в попытке окружить украинские силы в городе Сивродонецк и его городах-побратимах Лычинске. Их падение оставит всю Луганскую область под контролем России, что является главной целью войны Кремля.

Анатолий Вирго, местный житель, играет на пианино возле дома, пострадавшего от российской бомбардировки 19 мая 2022 года, в селе Велика Костромка на Украине. (АБ)

Милиция в Лисичанске собирает тела погибших для захоронения в братских могилах, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Он добавил, что около 150 человек похоронены в братской могиле в Лысянском районе.

Советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что «российские военные добились некоторых тактических успехов, которые грозят стать оперативными успехами на Лисичанском и Северодонецком направлениях».

Арестович сказал, что города Северодонецк и Багмуд на юго-востоке находятся под угрозой осады. «(Вполне) возможно, что поселения будут заброшены, что, вероятно, нанесет нам большие потери».

Семьи похороненных в братских могилах могут быть перезахоронены после войны, а милиция выдает украинцам документы для получения свидетельств о смерти близких, сказал Кайдой.

Обстрел велся на главной дороге, ведущей из Северодонецка, но гуманитарная помощь по-прежнему доступна, сказал Кайтой в более раннем заявлении. Президент Украины Владимир Желенский заявил, что российские войска «численно превосходят нас» в некоторых частях востока.

Поскольку Москва стремится укрепить свое влияние на оккупированных территориях, президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения российского гражданства и паспортов для жителей недавно оккупированных территорий.