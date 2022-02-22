Новости Украины: Германия закрывает газопровод «Северный поток — 2».

Государственная Дума России единогласно согласилась признать сепаратистские районы востока Украины суверенными государствами и ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи.

Нижняя палата парламента четырьмястами голосами против ни одного проголосовала за независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В соглашении не уточнялись границы государств, но заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко позже заявил журналистам, что республики признаются «в пределах границ исполняющими свои обязанности и полномочия в них», сообщает агентство «Интерфакс».

Между тем во вторник российские официальные лица дали противоречивые ответы о том, признал ли президент Путин нынешние границы сепаратистских государств, на долю которых приходится около трети Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, или их претензии на весь Донбасс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва признала «границы, в которых она находится и в которых она заявлена». [independence]Он отказался вдаваться в какие-либо другие подробности.

Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ратификация договора о дружбе должна предшествовать любому решению о границах стран, сообщают местные СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятое в понедельник решение Владимира Путина о признании двух стран является стратегическим решением, направленным на восстановление мира.

«Это стратегическое решение не только для нашей страны, но и для всего мира», — сказал Володин в ходе пленарного заседания. Вчерашним решением наш президент остановил войну, гуманитарную катастрофу и конфликт. Дело не в территории, а в жизни и здоровье миллионов граждан».