Новости Украины и России в прямом эфире: Великобритания заявляет, что Москва планирует новые теракты | Российско-украинские военные новости

Великобритания заявляет, что Россия перебрасывает резервные силы к границе с Украиной в ожидании будущих атак.

Украина хочет больше оружия от Запада, говорит переломный момент в войне.

Президент США Джо Байден поблагодарил сотрудников ЦРУ за то, что они предупредили мир об агрессии России против Украины.

Вот последние обновления на субботу, 9 июля:

13 минут назад (10:15 по Гринвичу)

Украинские новобранцы проходят военную подготовку в Великобритании

До 10 тысяч неопытных украинских военных новобранцев в ближайшие месяцы приступили к обучению в Великобритании, сообщило Министерство обороны.

В рамках новой британской программы 1050 британских военнослужащих обучают украинских добровольцев, не имеющих военного опыта, в течение нескольких недель в Великобритании.

Ускоренный курс охватывает базовую подготовку британских солдат, обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые работы, тактику патрулирования и законы, связанные с вооруженным конфликтом.

1 час назад (09:17 по Гринвичу)

Байден назвал сестру американского заключенного в России

Президент США Джо Байден позвонил сестре американца Пола Уилана, отбывающего 16 лет в российской тюрьме по обвинению в шпионаже.

«Он пообещал президенту США Элизабет Уилан вернуть Пола домой как можно скорее», — цитирует агентство AFP представителя Белого дома.

В 2020 году Уэйлен был признан виновным в шпионаже в России и приговорен к 16 годам лишения свободы.

2 часа назад (08:46 по Гринвичу)

Блинкен говорит, что выразил обеспокоенность по поводу России Ван И из Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждал российскую агрессию в Украине во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, а также выразил обеспокоенность по поводу сближения Пекина с Москвой.

Блинкен сделал это заявление на пресс-конференции после более чем пятичасовой беседы с Ван на индонезийском острове Бали.

3 часа назад (07:37 по Гринвичу)

Химары «не использовались» для нападения на российскую территорию

Высокопоставленный представитель министерства обороны США опроверг утверждения России о том, что Украина не использовала передовые высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) американского производства для нанесения ударов по российским целям за пределами Украины.

«Российские утверждают, что они используют HIMARS для нанесения ударов за пределами территории Украины, — эти утверждения являются ложными», — сказал чиновник агентству Reuters на условиях анонимности.

«Украина использует эти возможности для ведения войны, с которой столкнулись ее силы, и они эффективно используют их в этой войне».

3 часа назад (06:59 по Гринвичу)

Россия стягивает резервные силы возле Украины: Великобритания

По данным британской военной разведки, Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и концентрирует их для будущих наступательных операций вблизи Украины.

Большинство новых российских пехотных подразделений используют в качестве основного транспорта бронемашины МТ-ЛБ, снятые с долговременного хранения, говорится в очередном твите министерства обороны Великобритании.

(1 из 6) Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и концентрирует их вблизи Украины для будущих наступательных операций. — Министерство обороны 🇷🇺 (@DefenceHQ) 9 июля 2022 г.

4 часа назад (06:48 по Гринвичу)

Блинкен встретился с Ваном из Китая после усилий по оказанию давления на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И на Бали после министерской встречи G20 на индонезийском острове. Высокопоставленный американский дипломат возглавил усилия по оказанию давления на войну России в Украине.

Ожидается, что Блинкен повторит предупреждение Китая не поддерживать военные действия Москвы в Украине, и обе стороны обсудят спорные вопросы, включая Тайвань, обширные претензии Китая на Южно-Китайское море, шаги Пекина по расширению своего влияния через Тихий океан, права человека и торговлю. Сборы.

4 часа назад (06:12 по Гринвичу)

Украина требует оружия на саммите G20

Украина призвала своих союзников отправить больше оружия по мере того, как ее войска окапываются, заявив, что она достигла поворотного момента в войне.

Михаил Подоляк, главный представитель Украины на переговорах с Москвой, заявил, что российские военные были вынуждены взять оперативную паузу из-за потерь и пополнения запасов.

«Понятно, что им нужно перестроиться, выдвинуть новые войска и вооружение, что очень хорошо. Начинает намечаться некий переломный момент, когда мы доказываем, что собираемся атаковать склады и командные пункты», — сказал Подоляк. 24 канала телевидения.

5 часов назад (05:48 по Гринвичу)

Байден доверяет разведке США предупреждения Путина

Президент США Джо Байден поблагодарил сотрудников Центрального разведывательного управления за то, что они предупредили мир о плане президента России Владимира Путина по вторжению в Украину.

Отмечая 75-летие ЦРУ, Байден сказал: «Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предсказать миру, что Владимир Путин планировал в Украине».

Он добавил: «Разоблачение путинского сценария проделало большую брешь в притворстве и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине».