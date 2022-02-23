Новости Украины и России в прямом эфире: последние обновления и видео

ВАШИНГТОН. Во вторник Соединенные Штаты и их союзники быстро ввели экономические санкции против России в связи с тем, что президент Байден осудил как начало «вторжения в Украину». Река Украина. граница.

Выступая из Белого дома, г-н Байден осудил президента России Владимира Путина и сказал, что непосредственными последствиями его агрессии против Украины являются потеря крупного газопровода и прекращение глобального финансирования двух российских банков и нескольких российских банков. . элиты в стране.

«Кто, во имя Бога, думает Путин, что дает ему право провозглашать так называемые новые страны на землях, принадлежащих его соседям?» Байден сказал во вторник днем, присоединившись к череде критики со стороны мировых лидеров ранее в тот же день. «Это вопиющее нарушение международного права и требует твердого ответа со стороны международного сообщества».

Г-н Байден предупредил г-на Путина, что последуют новые санкции, если российский лидер не выведет свои войска и не предпримет дипломатических усилий для разрешения кризиса.

Но к концу дня эта перспектива оставалась безрадостной, поскольку госсекретарь Энтони Дж. Блинкен планировал встретиться с министром иностранных дел России в четверг, заявив, что «не имеет смысла» вести переговоры, пока российские войска находятся в движении.

«Проще говоря, Россия только что объявила, что разделяет большую часть Украины», — сказал Байден, добавив: «Это объясняет необходимость захвата большей территории силой».

Глобальная реакция началась рано утром во вторник, всего через несколько часов после того, как г-н Путин признал в одностороннем порядке сепаратистские государства на востоке Украины, и российские войска начали вторгаться на ее территорию, по словам представителей НАТО, Европейского Союза и Белого дома. Это было первое крупное развертывание российских войск через международно признанные границы с начала нынешнего кризиса.

видео Президент Байден назвал действия России «вопиющим нарушением международного права» и обнародовал жесткие санкции, призванные наказать страну. кредит кредит… Райдеры для New York Times

На пресс-конференции в Москве Путин заявил, что не принимает решения о вводе войск «в данный момент». Но официальные лица заявили, что вторжение началось в одночасье, всего за несколько часов до того, как парламент Путина официально предоставил ему полномочия размещать вооруженные силы за границей. Украинцы вблизи территории, удерживаемой прокремлевскими сепаратистами, уже несколько дней подвергались бомбардировкам, и, хотя украинские силы отсиживались в своих окопах, а мирные жители укрылись в подвалах, военные страны заявили, что на данный момент один солдат убит и шестеро ранены.

Финансовые рынки по всему миру колебались во вторник Вслед за действиями России и реакцией западных правительств. В США эти новости подтолкнули акции вниз, оставив S&P 500 на территории коррекции, более чем на 10% ниже своего январского максимума. Цены на нефть, которые выросли почти до 100 долларов за баррель в преддверии глобальных беспорядков, установились на уровне 96,84 доллара за баррель, что на 1,5 процента выше.

Байден и его коллеги в Германии, Англии и других европейских странах назвали пакет глобальных санкций жестким. Они включают в себя финансовые директивы Соединенных Штатов, запрещающие России занимать деньги на западных рынках, и препятствование финансовым операциям со стороны двух банков и семей трех богатых российских элит.

Канцлер Германии Олаф Шульц Nord Stream 2. приостановка газопровода. Канал стоимостью 11 миллиардов долларов из России в Германию — завершенный, но еще не введенный в эксплуатацию — имеет важное значение для планов Москвы по увеличению продаж энергии в Европу. министры иностранных дел ЕС Британское правительство согласилось ввести санкции против депутатов в Москве, проголосовавших за санкционирование применения силы, а также против российских элит, предприятий и организаций.

«Это было бы очень больно», — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель Фонтельес.

Правительства Японии, Тайваня и Сингапура также выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что они ограничат экспорт технологий в Россию, чтобы оказать давление на г-на Путина, наложив пагубные ограничения на его амбиции конкурировать в высокотехнологичных отраслях.

Но действия в Вашингтоне и других столицах по всему миру были ограниченными и не соответствовали более жесткой экономической войне, к которой некоторые неоднократно призывали в последние недели, включая членов Конгресса и других сторонников Украины.

Г-н Байден и его коллеги заявили, что они должны сбалансировать необходимость принятия быстрых и решительных мер, сохраняя при этом возможность ужесточения санкций против России, если г-н Путин обострит конфликт, пытаясь захватить дополнительные территории, на которые претендуют сепаратисты, или даже целую страну. война, которая потенциально может убить десятки тысяч людей.

«Это начало российского вторжения в Украину», — сказал он, добавив: «Мы продолжим эскалацию санкций, если Россия будет эскалировать».

Европейские лидеры также пообещали действовать жестче, если силы Путина продолжат наступление. Премьер-министр Борис Джонсон назвал британские санкции лишь «первым траншем».

Использование г-ном Байденом слова «вторжение» имело большое значение. В прошлом он разозлил украинское руководство, заявив, что за «незначительное вторжение» может быть меньше наказаний. Теперь, когда Путин направил войска на восток Украины, Байден ясно дал понять своими словами, что в операции нет ничего второстепенного.

Но это по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, как скорректировать штрафы, потому что массовых жертв пока не было. Джон Винер, заместитель советника президента по национальной безопасности, заявил во вторник утром, что администрация может отступить. Некоторые обещанные штрафы В надежде сдержать дальнейшую, более жестокую агрессию г-на Путина, направленную на захват остальной части страны.

«Мы всегда предвидели волны санкций, которые со временем будут развернуты в ответ на шаги, которые Россия уже предпринимает, а не только на заявления, которые она делает», — сказал г-н Винер CNN. «Мы всегда говорили, что будем следить за ситуацией на местах и ​​будем реагировать быстро и агрессивно».

Важно отметить, что остается неясным, как далеко готов зайти Путин, который утверждает, что сама Украина является фальшивой страной, ошибочно отделенной от России. Во вторник он зловеще заявил, что признает суверенитет так называемых Донецкой и Луганской республик не только над территорией, которую они контролируют, но и над большей частью Украины, на которую они претендуют, где проживает 2,5 миллиона человек.

На спешно созванной во вторник пресс-конференции г-н Путин потребовал, чтобы Украина обязалась не вступать в НАТО, отказаться от передового оружия, переданного ей Западом, признать аннексию Крыма Россией и вести прямые переговоры с луганскими и донецкими сепаратистами, которые рассматриваются в Киеве и западных столицах как нелегитимные агенты Кремля.

«Самое главное — это известная сегодня степень демилитаризации Украины», — сказал Путин. «Это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и с которым можно взаимодействовать».

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что Украина мобилизовала 60 000 военнослужащих для нападения на поддерживаемые Россией сепаратистские анклавы на востоке страны. Украина отрицает, что планирует предпринять какие-либо планы. Высказывания г-на Панкова мало свидетельствовали о неизбежности мирного прекращения конфликта между двумя странами.

В телеобращении он сказал: «Переговоры зашли в тупик». «Украинское руководство пошло по пути насилия и кровопролития».

Объявление г-на Байдена о новых санкциях было столь же безрадостным. Он сказал, что Соединенные Штаты вводят «полное эмбарго» на два крупнейших российских финансовых учреждения и «всеобъемлющие санкции» на российский долг.

«Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования», — сказал он. «Он больше не может привлекать деньги на Западе, а также не может торговать своим новым долгом на наших или европейских рынках».

Он также сказал, что Соединенные Штаты введут санкции против российской элиты и членов их семей, чтобы гарантировать, что близкие к Путину не избегут финансовых проблем, которые, как ожидается, сильно ударят по простым россиянам.

Далип Сингх, заместитель советника по национальной безопасности, назвал объявленные санкции «лишь острой болью, которую мы можем причинить».

Г-н Сингх назвал эти два банка «славной копилкой» Кремля и финансирующей «деятельность российских военных». Банкам будет запрещено проводить операции в США или Европе, а их активы в США будут заморожены.

Сингх сказал, что санкции против российской элиты и их семей накажут тех, кто «разделил коррумпированные доходы Кремля и теперь разделит боль».

В течение нескольких недель официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что введение жестких санкций в отношении России также может иметь последствия в Соединенных Штатах, включая повышение цен на газ. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что американцы должны быть готовы к конфликту с Россией, чтобы добиться такого результата.

Отвечая на вопрос о предложенной Байденом встрече на высшем уровне с Путиным, г-жа Псаки сказала, что администрация остается открытой для дипломатии. «Это все еще вариант», — сказала она о возможной встрече, но только в том случае, если Россия снизит эскалацию боевых действий в отношении Украины.

К концу дня на востоке Украины не было непосредственных признаков серьезной военной эскалации, но напуганные украинцы садились в автобусы из сепаратистских регионов, когда президент страны Владимир Зеленский призвал свою страну «сохранять спокойствие» в кризис.

Г-н Зеленский настаивал на том, что Украина не отдаст территорию, а его министр обороны Алексей Резников, похоже, готовил войска своей страны к бою.

«Нас ждет трудный суд», — сказал г-н Резников в печальном письме, опубликованном военными. Будут потери. Вам придется пройти через боль и преодолеть страх и отчаяние».