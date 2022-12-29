Новости Украины — Последние новости: Войска Путина атакуют Херсон, «в Пакмуте нет места, которое не было бы залито кровью»

Сильные обстрелы на фронтах Украины после повторного предупреждения Москвы

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Российские войска возобновили военное наступление на Херсон и обстреляли стратегически важный город минометными и артиллерийскими обстрелами, в то время как другие части восточной Украины истекают кровью в осаде.

Вооруженные силы Украины заявили, что российские войска обстреляли более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья.

Но многие российские силы также покидают свои позиции вокруг Запорожья, сообщило командование украинских вооруженных сил.

В другом месте войны Владимир Зеленский сказал, что в Бахмуте не было места, которое не было бы «залито кровью», поскольку ярость русских оставила в городе лишь несколько мирных жителей.

Аналитики, следящие за войной в Европе, говорят, что силы Владимира Путина в Багмуте все больше истощаются и находятся на грани того, что не смогут продолжать свои операции.

Министр России Сергей Лавров заявил, что Москва уделяет первоочередное внимание защите жизни мирных жителей и солдат, поскольку вторгшаяся страна хочет быстро урегулировать ситуацию на Украине.