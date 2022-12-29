Сильные обстрелы на фронтах Украины после повторного предупреждения Москвы
Российские войска возобновили военное наступление на Херсон и обстреляли стратегически важный город минометными и артиллерийскими обстрелами, в то время как другие части восточной Украины истекают кровью в осаде.
Вооруженные силы Украины заявили, что российские войска обстреляли более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья.
Но многие российские силы также покидают свои позиции вокруг Запорожья, сообщило командование украинских вооруженных сил.
В другом месте войны Владимир Зеленский сказал, что в Бахмуте не было места, которое не было бы «залито кровью», поскольку ярость русских оставила в городе лишь несколько мирных жителей.
Аналитики, следящие за войной в Европе, говорят, что силы Владимира Путина в Багмуте все больше истощаются и находятся на грани того, что не смогут продолжать свои операции.
Министр России Сергей Лавров заявил, что Москва уделяет первоочередное внимание защите жизни мирных жителей и солдат, поскольку вторгшаяся страна хочет быстро урегулировать ситуацию на Украине.
В Украине звучат сирены воздушной тревоги
Сегодня утром власти объявили об авиаударах во всех областях Украины, включая оккупированный Крым. Киев Независимый.
Людей попросили немедленно укрыться.
Урбан Рой29 декабря 2022 06:17
Бывший британский военный, воюющий на Украине, спас тело друга
40-летний Шариф Амин по прозвищу Рэмбо был ранен во все конечности, когда в октябре на него напали путинские войска.
Он был похоронен под телом сослуживца в окопе, но вытащил себя, прежде чем отправиться на лечение за границу.
Теперь он, наконец, вернулся в Великобританию после того, как его доставили по воздуху и ждут реконструктивной операции.
Урбан Рой29 декабря 2022 05:34
Российские войска могут пикировать вокруг Пакмута, — аналитический центр США
Эксперты, наблюдающие за ожесточенными боями в районе Пакмуда на востоке Украины, считают, что российские силы достигли своего пика благодаря очевидным факторам, таким как высшие военные чины Украины, которые без труда перебрались к линии фронта.
Ссылаясь на показатели, американский аналитический центр Институт изучения войны заявил: «Высокопоставленные украинские чиновники без ограничений посещают передовые позиции».
«Говорят, что российские воздушно-десантные силы усиливают Вагнера», а российские силы «действуют штурмовыми группами размером с эскадрилью из-за боевых потерь», что указывает на то, что боевые действия заходят в тупик.
«Российские силы наверху могут продолжать наступление, но маловероятно, что будут достигнуты значительные оперативные успехи», — заявили в аналитическом центре.
Урбан Рой29 декабря 2022 05:13
Россия отвергает «формулу мира» Зеленского
Министр иностранных дел Москвы Сергей Лавров Тодия заявил, что Россия не будет использовать «формулу мира» Владимира Зеленского для переговоров о прекращении войны на Украине.
Высокопоставленный министр путинского режима заявил, что, по его мнению, Киев еще не готов к настоящим мирным переговорам.
Он добавил, что идея Украины о выводе войск с востока Украины и Крыма с помощью Запада была «иллюзией». Но сейчас показывают ожесточенные контратаки украинских войск, которые там с лета воюют.
Урбан Рой29 декабря 2022 05:05
Херсон неоднократно бомбили и обстреливали
Российские войска усилили минометные и артиллерийские обстрелы города Херсона, который возродился как важный южный портовый город в попытке вернуть город с помощью военной силы.
Обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, добавив, что непрекращающиеся обстрелы нанесли ущерб гражданской инфраструктуре и привели к жертвам среди гражданского населения.
Урбан Рой29 декабря 2022 04:39
Ни одно место в Бакмуте не залито кровью
Владимир Зеленский заявил, что в ведущем городе Пакмут нет места, которое не было бы «залито кровью».
Президент Украины добавил, что в восточном Донецке находится «всего несколько» мирных жителей.
«В прошлом году там проживало 70 тысяч человек. Сейчас там осталось лишь несколько мирных жителей», — сказал он в сообщении Telegram.
«Нет места, где нет крови. Не было часа, чтобы не раздавался страшный грохот пушек. Тем не менее, Бакмут стоит.
Урбан Рой29 декабря 2022 04:01
Доброе утро и добро пожаловать в наш репортаж о войне в Украине в четверг, 29 декабря.
Урбан Рой29 декабря 2022 03:37
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