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Новости Украины — Последние новости: Войска Путина атакуют Херсон, «в Пакмуте нет места, которое не было бы залито кровью»

29 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

Сильные обстрелы на фронтах Украины после повторного предупреждения Москвы

Российские войска возобновили военное наступление на Херсон и обстреляли стратегически важный город минометными и артиллерийскими обстрелами, в то время как другие части восточной Украины истекают кровью в осаде.

Вооруженные силы Украины заявили, что российские войска обстреляли более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья.

Но многие российские силы также покидают свои позиции вокруг Запорожья, сообщило командование украинских вооруженных сил.

В другом месте войны Владимир Зеленский сказал, что в Бахмуте не было места, которое не было бы «залито кровью», поскольку ярость русских оставила в городе лишь несколько мирных жителей.

Аналитики, следящие за войной в Европе, говорят, что силы Владимира Путина в Багмуте все больше истощаются и находятся на грани того, что не смогут продолжать свои операции.

Министр России Сергей Лавров заявил, что Москва уделяет первоочередное внимание защите жизни мирных жителей и солдат, поскольку вторгшаяся страна хочет быстро урегулировать ситуацию на Украине.

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В Украине звучат сирены воздушной тревоги

Сегодня утром власти объявили об авиаударах во всех областях Украины, включая оккупированный Крым. Киев Независимый.

Людей попросили немедленно укрыться.

Урбан Рой29 декабря 2022 06:17

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Бывший британский военный, воюющий на Украине, спас тело друга

40-летний Шариф Амин по прозвищу Рэмбо был ранен во все конечности, когда в октябре на него напали путинские войска.

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Он был похоронен под телом сослуживца в окопе, но вытащил себя, прежде чем отправиться на лечение за границу.

Теперь он, наконец, вернулся в Великобританию после того, как его доставили по воздуху и ждут реконструктивной операции.

Урбан Рой29 декабря 2022 05:34

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Российские войска могут пикировать вокруг Пакмута, — аналитический центр США

Эксперты, наблюдающие за ожесточенными боями в районе Пакмуда на востоке Украины, считают, что российские силы достигли своего пика благодаря очевидным факторам, таким как высшие военные чины Украины, которые без труда перебрались к линии фронта.

Ссылаясь на показатели, американский аналитический центр Институт изучения войны заявил: «Высокопоставленные украинские чиновники без ограничений посещают передовые позиции».

«Говорят, что российские воздушно-десантные силы усиливают Вагнера», а российские силы «действуют штурмовыми группами размером с эскадрилью из-за боевых потерь», что указывает на то, что боевые действия заходят в тупик.

«Российские силы наверху могут продолжать наступление, но маловероятно, что будут достигнуты значительные оперативные успехи», — заявили в аналитическом центре.

Урбан Рой29 декабря 2022 05:13

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Россия отвергает «формулу мира» Зеленского

Министр иностранных дел Москвы Сергей Лавров Тодия заявил, что Россия не будет использовать «формулу мира» Владимира Зеленского для переговоров о прекращении войны на Украине.

Высокопоставленный министр путинского режима заявил, что, по его мнению, Киев еще не готов к настоящим мирным переговорам.

Он добавил, что идея Украины о выводе войск с востока Украины и Крыма с помощью Запада была «иллюзией». Но сейчас показывают ожесточенные контратаки украинских войск, которые там с лета воюют.

Урбан Рой29 декабря 2022 05:05

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Херсон неоднократно бомбили и обстреливали

Российские войска усилили минометные и артиллерийские обстрелы города Херсона, который возродился как важный южный портовый город в попытке вернуть город с помощью военной силы.

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Обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, добавив, что непрекращающиеся обстрелы нанесли ущерб гражданской инфраструктуре и привели к жертвам среди гражданского населения.

Урбан Рой29 декабря 2022 04:39

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Ни одно место в Бакмуте не залито кровью

Владимир Зеленский заявил, что в ведущем городе Пакмут нет места, которое не было бы «залито кровью».

Президент Украины добавил, что в восточном Донецке находится «всего несколько» мирных жителей.

«В прошлом году там проживало 70 тысяч человек. Сейчас там осталось лишь несколько мирных жителей», — сказал он в сообщении Telegram.

«Нет места, где нет крови. Не было часа, чтобы не раздавался страшный грохот пушек. Тем не менее, Бакмут стоит.

Урбан Рой29 декабря 2022 04:01

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Доброе утро и добро пожаловать в наш репортаж о войне в Украине в четверг, 29 декабря.

Урбан Рой29 декабря 2022 03:37

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