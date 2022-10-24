Новости Украины — Прямой эфир: Российского гостелеведущего допросили о призыве топить детей

Российский телеведущий извинился за призыв к утоплению украинских детей, так как Следственный комитет Москвы заявил, что расследует его комментарии.
В шоу на прошлой неделе на государственном радиоРТПодполковник Антон Красовский сказал, что украинских детей, которые видели оккупацию русских при Советском Союзе, нужно было «бросить прямо в реку с сильным течением» и утопить.
Украина Он сказал в воскресенье, что РТ подстрекал Геноцид Это должно быть запрещено во всем мире.
Маргарита Симоньян, РТ Главный редактор заявила, что арестовала Красовского за его «отвратительные» комментарии, добавив, что никто в RT не разделяет его взглядов.
Это произошло после того, как высокопоставленный российский чиновник заявил, что война в Украине движется к «неконтролируемой эскалации», подпитывая необоснованные обвинения в том, что Украина планировала взорвать «грязную бомбу».
Без показаний министра обороны РФ Сергей Шойгу Было высказано предположение, что Киев планировал использовать обычные взрывчатые вещества с радиоактивными материалами в качестве средства обострения конфликта, но Киев назвал это обвинение «нелепым» и «опасным».
основные моменты
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Российская телеведущая извинилась за то, что сказала, что украинские дети должны топиться
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Киев и Запад осуждают обвинения России в «грязной бомбе»
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По Николаеву обрушились российские удары
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Установленная Россией администрация создает в Херсоне местную милицию
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Киев обвинил Россию в препятствовании полной реализации зернового соглашения
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Подтолкнут ли Израиль к вооружению Украины российско-иранские беспилотники?
Франция вместе с Украиной осуждает обвинения в «грязной бомбе»
10:13 И Эмили Аткинсон
Французское правительство присоединилось к Украине, осудив обвинения России в том, что Киев планировал создать «грязную бомбу» в качестве дезинформационной кампании.
Сегодня утром в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что разговаривал со своей французской коллегой Катрин Колонна, чтобы согласовать свои следующие шаги перед лицом российской «лжи» и избежать «любых ложных операций».
Колонна назвал заявление России «явно ложным».
Российская телеведущая извинилась за то, что сказала, что украинские дети должны топиться
09:41 И Эмили Аткинсон
Российский телеведущий извинился за призыв топить украинских детей, так как в Следственном комитете Москвы заявили, что расследуют его комментарии.
В шоу на прошлой неделе на государственном радио РТПодполковник Антон Красовский сказал, что украинских детей, которые видели оккупацию русских при Советском Союзе, нужно было «бросить прямо в реку с сильным течением» и утопить.
Украина заявила в воскресенье, что РТ Он был зачинщиком геноцида и должен быть запрещен во всем мире.
Маргарита Симоньян, РТ Главный редактор заявила, что арестовала Красовского за его «отвратительные» комментарии, добавив, что никто в RT не разделяет его взглядов.
Киев обвинил Россию в препятствовании полной реализации зернового соглашения
09:15 И Эмили Аткинсон
В воскресенье из украинских портов отплыли семь судов с зерном, направлявшихся в Азию и Европу, но Киев обвинил Россию в препятствовании полной реализации зерновой сделки в Черном море.
Россия намеренно препятствует полному расследованию зерновой инициативы. В результате эти (украинские) порты в последние дни работают только на 25-30 процентов своей мощности», — говорится в телеграмме Министерства инфраструктуры Украины.
Одно из судов было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН с 40 тысячами тонн пшеницы на борту из Черноморска и направлялось в Йемен.
«Очень важно, что сегодня из нашего порта отходит шестой корабль с продовольствием, зафрахтованный в рамках Всемирной продовольственной программы ООН», — заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении.
Этот корабль с пшеницей направляется в Йемен. Эфиопия, Йемен и Афганистан — эти три страны уже получили продовольствие благодаря нашему экспорту и Продовольственной программе ООН».
Россия продолжает использовать иранские беспилотники, заявили в Минобороны
08:49 И Эмили Аткинсон
Министерство обороны Великобритании (МО) сообщило в своем ежедневном сводке разведданных, что Россия продолжает использовать иранские беспилотники против целей на территории Украины.
Москва, вероятно, будет использовать иранские беспилотники Shahed-136 для проникновения в систему ПВО Украины и в качестве альтернативы высокоточному оружию большой дальности российского производства, которое становится все более редким, говорится в сообщении в Twitter.
В Минобороны заявили, что усилия Украины по сдерживанию беспилотников увенчались успехом.
Подтолкнут ли Израиль к вооружению Украины российско-иранские беспилотники?
08:29 И Эмили Аткинсон
Он пишет прямой и публичный призыв к оружию, доводя баланс Израиля до предела. Билл Трой
Ирано-российские беспилотники подталкивают Израиль к вооружению Украины? | Билл Трой
Установленная Россией администрация создает в Херсоне местную милицию
08:12 И Эмили Аткинсон
Чиновники, назначенные русскими в Херсонской области Украины, объявили о формировании местной милиции, заявив, что все мужчины, оставшиеся в городе, могут присоединиться.
Московские власти приказали гражданским лицам эвакуировать мирных жителей из Херсона, одной из четырех украинских областей, которые, по словам России, были аннексированы в прошлом месяце, несмотря на то, что киевские силы добились значительных военных успехов.
Жилой дом, разрушенный российскими набегами на Николаев
07:58 И Эмили Аткинсон
В воскресенье Россия запустила серию ракет и беспилотников по подконтрольному Украине городу Николаеву на юге Украины, поразив и разрушив жилой дом.
Нападение на город кораблестроителей в 35 км (22 мили) к северо-западу от линии фронта в Херсоне произошло, когда Россия приказала 60 000 человек покинуть этот район, чтобы «спасти свои жизни» перед лицом украинской контратаки.
Смертельных случаев не зарегистрировано.
Киев и Запад осуждают обвинения России в «грязной бомбе»
07:55 И Эмили Аткинсон
Представитель Москвы заявил, что война в Украине движется к «неконтролируемой эскалации» после серии телефонных звонков западным представителям министерства обороны.
Без доказательств министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что Украина планировала взорвать «грязную бомбу» — обычные взрывчатые вещества, наполненные радиоактивным материалом, — чтобы обострить конфликт.
Украина не имеет ядерного оружия, а Россия заявила, что может защитить свою территорию своим ядерным арсеналом.
Заявление г-на Шойгу было осуждено министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который назвал обвинение «смехотворным» и «опасным», добавив: «Россияне часто обвиняют других в том, что они сами планируют».
Запад также отверг предупреждение Москвы о «грязной бомбе». Великобритания, Франция и США заявили в совместном заявлении: «Мир рассмотрит любую попытку использовать это заявление в качестве предлога для эскалации».
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