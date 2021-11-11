Новости Эвертона: переговоры по контракту с Insigne, интерес Санчеса, российский дуэт связан

Ваша суточная доза Эвертон Новости и слухи

«Доверяйте процессу»— говорит защитница женского «Эвертона» Натали Бьорн после обидного поражения на прошлых выходных и предстоящей в эти выходные большой игры против … Манчестер Юнайтед. [EFC]

Кто лучший нож в этой команде «Эвертона»?

«Я был расстроен, потому что мы не смогли набрать три очка, но как команда и для защитников, когда вы допустили несколько ошибок и пропустили голы, чистый лист дает вам толчок и уверенность в завтрашнем дне.

«Мы знаем, насколько важны болельщики для остальной части сезона, и для нас действительно важно, чтобы они знали, что мы заботимся. Все игроки, каждый, мы пытаемся победить». — Рафа Бенитес рассказывает о выступлении против Тоттенхэм. [EFC]

Отмечая сегодня День памяти (День ветеранов США), Том Дэвис провел время с двумя ветеранами, чтобы извлечь уроки из их опыта.

Перед Днем поминовения 2021 года Том Дэвис присоединился к EITC Координатор проекта ветеранов Дэйв Кертис и двое участников из Everton Veterans ‘Hub, чтобы узнать больше о времени, проведенном в войсках. pic.twitter.com/BSJpKpLznF Эвертон 10 ноября 2021 г.

Переговоры Лоренцо Инсинье о продлении контракта с Наполи не идут хорошо, и, как говорят, «Эвертон» внимательно следит за ними. [InsideFutbol]

Алексис Санчес нежелателен в Междумилан, как Эвертон, так и Атлетико Мадрид наблюдая за его ситуацией. [HITC]

Аарон Рэмси ужасно запутался Ювентус, так что, конечно, Ириски связаны с ним. [Goal]

Говорят, что два молодых россиянина — Арсен Захарян и Константин Тюхавин — привлекли внимание всех клубов Европы. Как насчет этого списка всех желающих, включая десятки клубов из Бундеслиги? Бавария Мюнхен А также Боруссия ДортмундА также Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Севилья, Аякс Амстердам, ПСВ Эйндховен, Аталанта, Рим, интермилан <وقفة للتنفس> МанчестерЧелси и Эвертон Лестер СитиБрайтон и Брентфорд. Уф. Понятно, что все эти команды едут за Захаряном, но, согласно отчету, они останутся в Тюкавине. [teamTALK]

Международный перерыв сегодня начнется с серии отборочных матчей чемпионата мира.

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