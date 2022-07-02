Новую 100-рублевую банкноту России нельзя снять в банкоматах после того, как ее изъяли западные учреждения.

Снять новые российские 100-рублевые купюры из банкоматов невозможно, потому что западные компании, которые их запрограммировали, покинули страну.

На новой банкноте изображен памятник Ршеву советскому солдату в одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны с наибольшими советскими потерями.

На реверсе 100-рублевой банкноты стоимостью примерно 1,50 фунта стерлингов изображен Кремль, который регулярно проводит сравнения между Второй мировой войной и войной на Украине, чтобы подогреть патриотизм в стране.

Заместитель Председателя Банка России Сергей Белов держит банкноту номиналом 100 рублей нового дизайна. Ассоциация российских банков попросила отложить выпуск новой 100-рублевой банкноты на шесть месяцев, заявив, что она нуждается в новой функции защиты.

Однако Ассоциация российских банков попросила отложить введение банкноты на 6 месяцев, сославшись на необходимость нового элемента защиты. телеграмма.

«С уходом поставщиков… обновление программного обеспечения банкоматов, кассовых аппаратов и терминалов стало невозможным», — цитирует газета Ассоциацию «Коммерсантъ».

Западный производитель банкоматов Diebold Nixdorf и компания-разработчик программного обеспечения NCR Corporation, компании, ответственные за установку банкоматов и обновление их программного обеспечения, обе американские транснациональные корпорации ушли из России после вторжения Владимира Путина в Украину 24 февраля.

Российские банки испытывают трудности с добавлением функции безопасности без сотрудничества с западными учреждениями, останавливая выпуск новых патриотических банкнот.

На оборотной стороне 100-рублевой купюры изображен Ршевский памятник советскому воину, памятник Второй мировой войне, а на реверсе — изображение Кремля.

После февральского вторжения в Украину россияне стоят в очереди к банкомату Сбербанка в универмаге ГУМ.

Банкнота номиналом 100 рублей присоединится к последнему выпуску, выпущенному в 2015 году, через год после того, как Россия аннексировала Крым в ознаменование аннексии украинской территории.

Считается, что Россия объявила дефолт по своему долгу из-за нарушения сроков погашения после ряда санкций, направленных против российской экономики.

В последний раз Россия допустила дефолт по международному долгу столетие назад во время большевистской революции в 1918 году, но страна объявила дефолт по рублевым облигациям в 1998 году во время азиатского финансового кризиса.

Усилия Кремля избежать первого в этом столетии крупного дефолта по международным облигациям закончились в конце мая, когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) фактически заблокировало Москву от платежей.

Активы Центрального банка России также были заморожены, что помешало ему использовать 470 миллионов фунтов валютных резервов.

Западные бренды покинули Россию, превратив торговые центры в Москве и Санкт-Петербурге в «города-призраки».

Некоторые посетители заходят в ГУМ, где многие бутики закрыты из-за экономических санкций, в среду, 1 июня 2022 года, в Москве, Россия.

Женщина сидит и смотрит в свой смартфон перед закрытыми магазинами в торговом центре из-за ограничений. Популярные бренды одежды, роскошные и доступные, сети кофеен и фаст-фуда недоступны для многих россиян.

Такие люксовые бренды, как французские Chanel и Louis Vuitton, объявили о приостановке операций в России, что усилило экономическую изоляцию страны, введенную Западом в ответ на вторжение.

Inditex, испанский ритейлер модной одежды, которому принадлежит Zara, прекратил торговлю в России в марте, закрыв 502 своих магазина и приостановив онлайн-продажи.

Компании, прекратившие деятельность в России Макдоналдс

KFC

Тако Белл

Пицца Хат

Кока-Кола

пепси

Старбакс

Юникло

Британский американский табак

Икеа

H&M

Канадский гусь

Нестле

Найк

диджей макс

бп

Эксон Мобил

Оболочка

Вольво

Сименс

Рено

гусеница

Дельта Эйр Лайнз

Юнайтед Эйрлайнз

ДХЛ

Отели Хилтон

Отели Хаятт

американские авиалинии

Убер

Сони

Майкрософт

Яблоко

Нетфликс

Блумберг

Уолт Дисней

Ворнер Браззерс

Империал Бренды

Prada, Dior, Gucci и Fendi были среди тех, кто подмел полки в роскошных торговых центрах российской столицы.

Американские гиганты производства продуктов питания и напитков, включая Coca-Cola, Pepsi и Starbucks, приостановили или закрыли свою деятельность в России перед лицом западных санкций.

Корпорации, начиная от британских энергетических гигантов Shell и BP и заканчивая французским автопроизводителем Renault, ушли из России, достигнув дна, пытаясь продать свои доли.

Yum Brands, которая управляет брендами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, The Habit Burger Grill и WingStreet по всему миру, заявила, что прекратит все инвестиции и развитие новых ресторанов в России и пожертвует всю прибыль от своей деятельности в России. За гуманитарную деятельность.

Nissan, Levi’s Jeans, Visa и MasterCard — другие крупные американские компании, недавно заявившие о своем намерении уйти из России.

В марте McDonald’s закрыл все свои 850 ресторанов в стране, где, по его словам, работает 62 000 человек, включая свой культовый ресторан на Пушкинской площади, последнюю компанию, которая прекратила свой бизнес в России в условиях западных санкций.

Компания заявила, что российский покупатель будет стремиться нанять ее сотрудников и платить им до закрытия сделки. Он не идентифицирует потенциального покупателя. McDonald’s заявил, что планирует убрать золотые арки и другие символы и знаки со своим названием.

В рамках выхода McDonald’s рассчитывает зарегистрировать безналичные расходы в размере от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и непредсказуемая операционная среда привели McDonald’s к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России невозможно», — говорится в заявлении.

Первый McDonald’s в России открылся три десятилетия назад в центре Москвы вскоре после падения Берлинской стены.

Estee Lauder и IBM решили отказаться от России, но крупные международные компании, такие как Reckitt, Unilever и British American Tobacco, упорствуют.

Estee Lauder и IBM решили уйти из России, но крупные международные компании, такие как Reckitt, Unilever и British American Tobacco, остаются.

Другие компании также решили остаться, некоторые столкнулись с негативной реакцией.

Женщина идет по почти пустому торговому центру, где многие магазины закрыты из-за карантина. Десятки иностранных и международных компаний ушли из страны, закрывая полупустые торговые центры и закрывая двери в местах, когда-то кишащих покупателями.

Доставщик еды проезжает по ГУМу, где бутик Cartier закрыт из-за санкций в Москве. Prada, Dior, Louis Vuitton, Gucci и Fendi были среди тех, кто навел порядок в своих шкафах в роскошных торговых центрах российской столицы.

HSBC имеет небольшое присутствие в России и «не планирует ничего менять в данный момент», в то время как фармацевтический гигант AstraZeneca заявил, что его роль в оказании первой медицинской помощи «более актуальна, чем когда-либо». Конкурент ГСК

Японский ритейлер модной одежды Uniqlo останется в России, потому что его руководитель считает, что «одежда — это жизненная необходимость», а владелец Stella Artois AB Inbev заявил, что продолжит работать через местную дочернюю компанию.

Ранее в этом году французский автопроизводитель Renault объявил, что передал свои российские активы правительству в Москве, что ознаменовало собой первую крупную национализацию экономической заморозки.

Российские официальные лица заявили, что готовы национализировать иностранные активы, как это произошло с Renault, а некоторые чиновники заверили россиян, что у их любимых брендов будут отечественные альтернативы.

Официальные лица в Москве, как правило, преуменьшают серьезность западных санкций, обещая, что Россия адаптируется и предпримет шаги, чтобы остановить отток иностранной валюты и капитала.