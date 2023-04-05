Новые визуальные эффекты для режима Overdrive в Cyberpunk 2077 выглядят потрясающе.

когда я вернулся фильм Киберпанк 2077 недавноОдной из самых приятных частей опыта было то, как двухлетний перерыв дал мне игру, которая выглядела и работала, дорога Лучше, чем было на старте.

Два года обновлений драйверов и жонглирования DLSS означали, что игра, в которую я играл в начале 2023 года, выглядела как едва Как продолжение следующего поколения периодической медлительности, которую я испытал в конце 2020 года. И я чувствую, что некоторые из нас собираются снова совершить этот скачок, потому что новый режим Nvidia «Overdrive» выйдет на следующей неделе, и дерьмо выглядит жарко.

Вот как компания описывает это:

11 апреля он был выпущен фильм Киберпанк 2077 Обновление выходит на улицы, показывая технический предварительный просмотр Ray Tracing: Overdrive Mode, улучшая и без того потрясающие визуальные эффекты игры с полной трассировкой лучей, также известной как трассировка траектории. Полная трассировка лучей точно имитирует свет по всей сцене. Он используется художниками по визуальным эффектам для создания графики для фильмов и телепрограмм, неотличимой от реальности, но до появления графических процессоров GeForce RTX с ядрами RT и ускорения NVIDIA DLSS на основе ИИ полная трассировка лучей для видеоигр в реальном времени была невозможна, потому что это такая ресурсоемкая обработка графики.

Дело, конечно, в том, что если вы купите дорогую видеокарту Nvidia 40-й серии в 2023 году, об этой технологии уже не может быть и речи. Это означает, что «каждая неоновая вывеска, уличный фонарь, светодиодный рекламный щит, автомобильное освещение и другие источники света теперь имеют трассировку лучей, объекты душа, стены, проезжающие автомобили и пешеходы получают точное освещение», а глобальное освещение добавлено «теперь практически все источники света отбрасывают мягкие, физически корректные тени, что ранее было невообразимо при использовании предыдущих методов. Игроки получат улучшенное затенение с большей глубиной, детализацией и реализмом».

Киберпанк 2077 | Трассировка лучей: режим Overdrive — обнаружение предварительного просмотра 4K

Такой уровень визуала, конечно, не для меня. Я просто парень с Super 2070, который рассматривает это как красивую, но и дорогую прелюдию, которая, возможно, когда-нибудь в далеком будущем мне понравится. Как в 2015 году, когда я купил новый компьютер и наконец смог загрузить 2008 год. зеркальный край достичь максимального качества.

Если у вас есть карта Nvidia серии 40 или она скоро появится, это обновление будет выпущено 11 апреля. А пока предлагаем вам посмотреть несколько отличных фотографий.