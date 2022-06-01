Новые данные показывают только браузеры с более чем 1 миллиардом пользователей

Согласно оценке Atlas VPN, у веб-браузера Safari от Apple более 1 миллиарда пользователей. Только один браузер, у которого более миллиарда пользователей, — это Google Chrome. Но с почти 3,4 миллиардами Chrome по-прежнему оставляет Safari позади.

Важно отметить, что эти цифры включают пользователей мобильных устройств, а не только пользователей компьютеров. Статус Safari как браузера по умолчанию для iPhone и iPad, вероятно, играет гораздо большую роль, чем его использование на Mac.

Однако впечатляет тот факт, что Safari — единственный крупный веб-браузер, доступный для Android, самой популярной в мире операционной системы для мобильных устройств, или Windows, самой популярной операционной системы для настольных ПК.

Atlas VPN написал это в ее блоге Чтобы объяснить, как он добрался до номера:

Статистика основана на процентной доле рынка браузера GlobalStats, которая затем преобразуется в числа с использованием пользовательской метрики Internet World Stats для получения точных цифр.

Согласно данным, у Chrome около 3 378 967 819 пользователей, а у Safari — 1 006 232 879 пользователей. На очень далеком третьем месте Microsoft Edge с 212 695 363. Firefox идет в хвосте у Edge и занимает четвертое место с ценой 179 084 244.

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В сообщении в блоге утверждается, что Edge только что обогнал Firefox и занял третье место в прошлом году.

Между тем, Chrome долгое время доминировал после того, как заменил Microsoft Internet Explorer. Если бы это были только новости о том, что Chrome является самым популярным браузером, об этом не стоило бы сообщать — в наши дни Chrome он сети в какой-то степени. Следует отметить, что последняя версия браузера, занявшего третье место, Edge, построена на Google Chromium.

Раньше у Apple были более широкие амбиции в отношении Safari, поскольку существовала версия браузера для Windows. Но Apple прекратила разработку этой версии в июне 2010 года. Технически вы все еще можете запускать Safari в Windows 10 или 11, но это будет не лучшая идея с точки зрения безопасности.

И хотя Safari является веб-браузером по умолчанию на iOS, на iPhone и iPad можно установить и использовать сторонние браузеры. С 2020 годаВ качестве браузера по умолчанию можно установить что-то другое, кроме Safari.

Однако разница между Safari и сторонним браузером на iPhone огромна. Альтернативные браузеры, такие как Chrome или Firefox, по-прежнему используют базовые технологии Safari; Он просто позволяет пользователям использовать закладки и другие дополнительные функции, имеющиеся в этих браузерах на других платформах.