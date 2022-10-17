Новые забастовки россиян в приграничной с Украиной Белгородской области: правитель — мир

По словам российских официальных лиц, в воскресенье в Белгородской области России, граничащей с Украиной, были нанесены удары, в результате последних нападений в этом регионе были ранены по меньшей мере четыре человека.

«В результате взрыва в Белгороде пострадали трое человек из одной семьи», — написал в воскресенье в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков после посещения семьи.

Двое из них были доставлены в больницу.

В отдельном посте губернатор сообщил, что его администрация зафиксировала «более 20 поврежденных домов» в Белгородской области и что «у дедушки было сотрясение мозга».

Гладков выложил фотографии повреждений, разбитых стекол и воронок после ударов в городе и в Белгородской области.

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Следственный комитет России, который расследует тяжкие преступления, сообщил в воскресенье, что в городе Белгороде зафиксировано около 16 взрывов.

Город с населением 330 000 человек, расположенный примерно в 40 км от границы с Украиной, до недавнего времени редко подвергался бомбардировкам, в отличие от его окрестностей.

Теракты произошли через день после взрыва нефтебазы в том же районе.

На прошлой неделе Россия объявила об увеличении артиллерийских и ракетных ударов по своей территории, граничащей с Украиной.

Пятничные забастовки коснулись электроподстанции в Белгороде, что привело к отключению электроэнергии после других забастовок в четверг.

В субботу двое вооруженных людей напали на военный полигон в Белгородской области, убив 11 человек, которые вызвались воевать на Украине, что Минобороны назвало терактом.