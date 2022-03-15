Новые запреты на российский импорт, экспорт и инвестиции: что нужно знать бизнесу | ТОО «Стройк энд Строк энд Лаван»

11 марта президент Байден подписал новый Исполнительный указ («ИП»), который расширил существующие санкции США против России, включив, среди прочего, импорт рыбы, алмазов, алкоголя и экспорт предметов роскоши:

EO запрещает ввоз рыбы, бриллиантов и алкоголя — список можно продолжить: Запрещается ввоз в США следующих товаров из Российской Федерации: рыба, морепродукты и продукты из них; спиртные напитки; несинтетические алмазы и Любая другая продукция Российской Федерации, которая может быть определена Министром финансов по согласованию с Министром иностранных дел и Министром торговли.;

Запрещается ввоз в США следующих товаров из Российской Федерации: рыба, морепродукты и продукты из них; спиртные напитки; несинтетические алмазы и Любая другая продукция Российской Федерации, которая может быть определена Министром финансов по согласованию с Министром иностранных дел и Министром торговли.; EO запрещает экспорт предметов роскоши — список можно продолжить: EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку предметов роскоши, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом США, где бы то ни было; а также Такие другие вопросы, как министр торговли, по согласованию с государственным секретарем и министром финансов, могут указатьлюбому лицу (независимо от национальности), находящемуся в Российской Федерации;

EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку предметов роскоши, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом США, где бы то ни было; а также Такие другие вопросы, как министр торговли, по согласованию с государственным секретарем и министром финансов, могут указатьлюбому лицу (независимо от национальности), находящемуся в Российской Федерации; Организация работодателей (ОР) запрещает новые инвестиции в Россию: Бюро по вопросам этики запрещает новые инвестиции в Какой сектор экономика Российской Федерации, как это может быть определено министром финансов, по согласованию с государственным секретарем, американским гражданином, где бы он ни находился;

Бюро по вопросам этики запрещает новые инвестиции в Какой сектор экономика Российской Федерации, как это может быть определено министром финансов, по согласованию с государственным секретарем, американским гражданином, где бы он ни находился; EO запрещает экспорт банкнот США: EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или импортЛибо прямо, либо косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот в долларах США Правительству Российской Федерации или любому лицу (независимо от гражданства), находящемуся в Российской Федерации (см. обсуждение генеральных лицензий ниже) ; И

EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или импортЛибо прямо, либо косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот в долларах США Правительству Российской Федерации или любому лицу (независимо от гражданства), находящемуся в Российской Федерации (см. обсуждение генеральных лицензий ниже) ; И Этический кодекс запрещает гражданам США содействовать иностранным сделкам с Россией, которые не могут быть осуществлены лицом из США или внутри Соединенных Штатов: ЭО запрещает любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию лицом США, где бы оно ни находилось, сделки иностранного лица, если сделка такого иностранного лица была бы запрещена в соответствии с настоящим разделом, если бы она была совершена лицом США или в пределах Соединенные Штаты.[1]

Связанные общие лицензии допускают ограниченные транзакции:

В связи с публикацией Исполнительного указа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») выдало Генеральные лицензии («GL»), охватывающие следующие типы транзакций:

успокаивающие процедуры Содержащие ввоз запрещенных предметов: GL 17 разрешает транзакции, которые могут быть запрещены в соответствии с разделом 1 (a) (1) EO (например, включая импорт рыбы, морепродуктов и других покрываемых товаров в Соединенные Штаты). До 25 марта 2022 г. (ГЛ 17);

Содержащие ввоз запрещенных предметов: Долларовые транзакции для личного пользования : GL 18 разрешает все транзакции без ограничения даты и запрещены Разделом 1(a)(4) EO (т. е. включая конвертацию долларов), которые обычно происходят и необходимы для конвертации некоммерческих долларов США. банкноты, личные денежные переводы из (i) Соединенных Штатов или американского лица, где бы они ни находились, физическому лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) гражданин США, находящийся в Российской Федерации; GL 19 разрешает все транзакции, без ограничения даты, запрещенные Разделом 1(a)(4) EO (т. е. включая перевод долларов), совершаемые лицами США, находящимися в Российской Федерации, которые обычно являются случайными и необходимы для их личных целей. содержание, в том числе оплата расходов на жилье, приобретение товаров или услуг для личного пользования, уплата налогов или сборов, приобретение или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг;

: Сделки, направленные на поддержку деятельности неправительственных организаций («НПО») в Донецке и Луганске : Генеральная лицензия 23, относящаяся к Украине, разрешает сделки, направленные на поддержку конкретной деятельности НПО в так называемых областях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Украины, включая гуманитарные и образовательные проекты, строительство демократии и охрану окружающей среды.[2]

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Новые вопросы и ответы

OFAC также опубликовало новый FAQ, в котором излагаются следующие моменты:

GL 17 предусматривает период оформления до 25 марта 2022 года для транзакций, которые обычно являются случайными и необходимы для ввоза в Соединенные Штаты предметов, подпадающих под действие Закона от 11 марта (FAQ 1023);

Соглашение от 11 марта позволяет гражданам США продавать или пересылать грузы, заключенные за пределами США до 11 марта 2022 года и ранее предназначенные для США (часто задаваемые вопросы 1023 и 1024);

Некоммерческие личные переводы в долларах США могут быть отправлены лицам США в России в соответствии с GL 18, что также позволяет снимать доллары США в банкоматах и ​​иметь при себе доллары США (FAQ 1,028);

Лица, не являющиеся гражданами США, не подлежат санкциям за ввоз предметов, подпадающих под действие Закона от 11 марта, в юрисдикции за пределами США, если в этой сделке не участвует лицо, находящееся под санкциями, и она не запрещена (FAQ 1026);

GL 6 от 24 февраля 2022 г., который распространяется на экспорт сельскохозяйственных товаров, остается в силе и разрешает, среди прочего, операции, которые обычно происходят и необходимы для экспорта или реэкспорта сельскохозяйственных товаров, как определено в GL6, включая продукты, такие как рыба и морепродукты В, из или через Российскую Федерацию — (при условии, что эти сделки не для импорт таких продуктов российского происхождения отправляются в Соединенные Штаты, если иное не разрешено OFAC.) (FAQ 1025);

таких продуктов российского происхождения отправляются в Соединенные Штаты, если иное не разрешено OFAC.) (FAQ 1025); Штрафы распространяются на виртуальную валюту и применяются независимо от того, выражена ли транзакция в обычной или виртуальной валюте (FAQ 1021 и 560).[3]

Связанные события: новые ДЗО, ВТО, российские контрмеры

В смежных разработках:

OFAC добавило несколько физических и юридических лиц в свой список особо обозначенных граждан («SDN»).[4] В числе вновь выявленных конкретных лиц фигурируют руководители российских банков, попавшие под санкции, и депутаты Государственной Думы, принявшие законы о признании так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».[5]

Белый дом также объявил, что планирует «тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы лишить Россию преимуществ ее членства во Всемирной торговой организации и гарантировать, что российский импорт не получит режим наибольшего благоприятствования в нашей экономике».[6]

Белый дом также объявил, что лидеры «большой семерки» «согласятся на то, чтобы Россия не получала финансирования от ведущих многосторонних финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк».[7]

Минэкономразвития России подготовило законопроект, который при определенных условиях позволит российским государственным структурам в одностороннем порядке контролировать иностранные компании в России, которые либо покинули Россию, либо заявили о намерении приостановить свою деятельность в России.

Правительство России приняло постановление 6 марта, лишающее права интеллектуальной собственности и защиту компаний из так называемых «недружественных стран» (включая США). По нашим сообщениям, российские суды уже начали использовать этот указ для отклонения исков о нарушении прав иностранных компаний.

Что все это значит?

Санкции США против России действуют с необычайной скоростью и охватывают постоянно расширяющийся круг транзакций, товаров и людей. По мере усиления войны в Украине мы можем ожидать новых санкций, новых контрмер со стороны России и новых расследований правоохранительных органов США в отношении американских компаний, которые взаимодействуют с Россией или получают деньги от российских компаний или частных лиц — прямо или косвенно. Соответственно, американские компании должны работать в тесном сотрудничестве с квалифицированным юрисконсультом, чтобы тщательно изучить все свои операции, связанные с Россией (включая операции своих зарубежных дочерних компаний и их операции в бывшем Советском Союзе в целом), чтобы убедиться, что они соблюдают все операции США. законодательства и всех применимых иностранных законов, а также для оценки текущих и будущих соответствующих правовых, коммерческих и репутационных рисков.

[1]https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_eo_20220311.pdf__;!!N5JjT8_g!OYggb4AcuE3Hi8x78CrTVLOt6dplQrSftFo5q0g02wsF4 [home[.]казна[.]правительственный] [2] https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl23.pdf

[3] https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220311__;!N5JjT8_g! [home[.]казна[.]правительственный]

[4] Полный список новых дополнений можно найти здесь: https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220311__;!N5JjT8_g!MpIxhCpeiJahHDpCBQIG9W7sBUyaVILmW1U7MxIXZ5-27 [home[.]казна[.]правительственный]

[5] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]

[6] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]

[7] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]