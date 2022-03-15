Economy

Новые запреты на российский импорт, экспорт и инвестиции: что нужно знать бизнесу | ТОО «Стройк энд Строк энд Лаван»

15 марта, 2022
Marfa Fedoroa

11 марта президент Байден подписал новый Исполнительный указ («ИП»), который расширил существующие санкции США против России, включив, среди прочего, импорт рыбы, алмазов, алкоголя и экспорт предметов роскоши:

  • EO запрещает ввоз рыбы, бриллиантов и алкоголя — список можно продолжить: Запрещается ввоз в США следующих товаров из Российской Федерации: рыба, морепродукты и продукты из них; спиртные напитки; несинтетические алмазы и Любая другая продукция Российской Федерации, которая может быть определена Министром финансов по согласованию с Министром иностранных дел и Министром торговли.;
  • EO запрещает экспорт предметов роскоши — список можно продолжить: EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку предметов роскоши, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом США, где бы то ни было; а также Такие другие вопросы, как министр торговли, по согласованию с государственным секретарем и министром финансов, могут указатьлюбому лицу (независимо от национальности), находящемуся в Российской Федерации;
  • Организация работодателей (ОР) запрещает новые инвестиции в Россию: Бюро по вопросам этики запрещает новые инвестиции в Какой сектор экономика Российской Федерации, как это может быть определено министром финансов, по согласованию с государственным секретарем, американским гражданином, где бы он ни находился;
  • EO запрещает экспорт банкнот США: EO запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или импортЛибо прямо, либо косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот в долларах США Правительству Российской Федерации или любому лицу (независимо от гражданства), находящемуся в Российской Федерации (см. обсуждение генеральных лицензий ниже) ; И
  • Этический кодекс запрещает гражданам США содействовать иностранным сделкам с Россией, которые не могут быть осуществлены лицом из США или внутри Соединенных Штатов: ЭО запрещает любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию лицом США, где бы оно ни находилось, сделки иностранного лица, если сделка такого иностранного лица была бы запрещена в соответствии с настоящим разделом, если бы она была совершена лицом США или в пределах Соединенные Штаты.[1]
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Связанные общие лицензии допускают ограниченные транзакции:

В связи с публикацией Исполнительного указа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») выдало Генеральные лицензии («GL»), охватывающие следующие типы транзакций:

  • успокаивающие процедуры Содержащие ввоз запрещенных предметов:
    • GL 17 разрешает транзакции, которые могут быть запрещены в соответствии с разделом 1 (a) (1) EO (например, включая импорт рыбы, морепродуктов и других покрываемых товаров в Соединенные Штаты). До 25 марта 2022 г. (ГЛ 17);
  • Долларовые транзакции для личного пользования:
    • GL 18 разрешает все транзакции без ограничения даты и запрещены Разделом 1(a)(4) EO (т. е. включая конвертацию долларов), которые обычно происходят и необходимы для конвертации некоммерческих долларов США. банкноты, личные денежные переводы из (i) Соединенных Штатов или американского лица, где бы они ни находились, физическому лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) гражданин США, находящийся в Российской Федерации;
    • GL 19 разрешает все транзакции, без ограничения даты, запрещенные Разделом 1(a)(4) EO (т. е. включая перевод долларов), совершаемые лицами США, находящимися в Российской Федерации, которые обычно являются случайными и необходимы для их личных целей. содержание, в том числе оплата расходов на жилье, приобретение товаров или услуг для личного пользования, уплата налогов или сборов, приобретение или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг;
  • Сделки, направленные на поддержку деятельности неправительственных организаций («НПО») в Донецке и Луганске:
    • Генеральная лицензия 23, относящаяся к Украине, разрешает сделки, направленные на поддержку конкретной деятельности НПО в так называемых областях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Украины, включая гуманитарные и образовательные проекты, строительство демократии и охрану окружающей среды.[2]

Новые вопросы и ответы

OFAC также опубликовало новый FAQ, в котором излагаются следующие моменты:

  • GL 17 предусматривает период оформления до 25 марта 2022 года для транзакций, которые обычно являются случайными и необходимы для ввоза в Соединенные Штаты предметов, подпадающих под действие Закона от 11 марта (FAQ 1023);
  • Соглашение от 11 марта позволяет гражданам США продавать или пересылать грузы, заключенные за пределами США до 11 марта 2022 года и ранее предназначенные для США (часто задаваемые вопросы 1023 и 1024);
  • Некоммерческие личные переводы в долларах США могут быть отправлены лицам США в России в соответствии с GL 18, что также позволяет снимать доллары США в банкоматах и ​​иметь при себе доллары США (FAQ 1,028);
  • Лица, не являющиеся гражданами США, не подлежат санкциям за ввоз предметов, подпадающих под действие Закона от 11 марта, в юрисдикции за пределами США, если в этой сделке не участвует лицо, находящееся под санкциями, и она не запрещена (FAQ 1026);
  • GL 6 от 24 февраля 2022 г., который распространяется на экспорт сельскохозяйственных товаров, остается в силе и разрешает, среди прочего, операции, которые обычно происходят и необходимы для экспорта или реэкспорта сельскохозяйственных товаров, как определено в GL6, включая продукты, такие как рыба и морепродукты В, из или через Российскую Федерацию — (при условии, что эти сделки не для импорт таких продуктов российского происхождения отправляются в Соединенные Штаты, если иное не разрешено OFAC.) (FAQ 1025);
  • Штрафы распространяются на виртуальную валюту и применяются независимо от того, выражена ли транзакция в обычной или виртуальной валюте (FAQ 1021 и 560).[3]
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Связанные события: новые ДЗО, ВТО, российские контрмеры

В смежных разработках:

  • OFAC добавило несколько физических и юридических лиц в свой список особо обозначенных граждан («SDN»).[4] В числе вновь выявленных конкретных лиц фигурируют руководители российских банков, попавшие под санкции, и депутаты Государственной Думы, принявшие законы о признании так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».[5]
  • Белый дом также объявил, что планирует «тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы лишить Россию преимуществ ее членства во Всемирной торговой организации и гарантировать, что российский импорт не получит режим наибольшего благоприятствования в нашей экономике».[6]
  • Белый дом также объявил, что лидеры «большой семерки» «согласятся на то, чтобы Россия не получала финансирования от ведущих многосторонних финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк».[7]
  • Минэкономразвития России подготовило законопроект, который при определенных условиях позволит российским государственным структурам в одностороннем порядке контролировать иностранные компании в России, которые либо покинули Россию, либо заявили о намерении приостановить свою деятельность в России.
  • Правительство России приняло постановление 6 марта, лишающее права интеллектуальной собственности и защиту компаний из так называемых «недружественных стран» (включая США). По нашим сообщениям, российские суды уже начали использовать этот указ для отклонения исков о нарушении прав иностранных компаний.

Что все это значит?

Санкции США против России действуют с необычайной скоростью и охватывают постоянно расширяющийся круг транзакций, товаров и людей. По мере усиления войны в Украине мы можем ожидать новых санкций, новых контрмер со стороны России и новых расследований правоохранительных органов США в отношении американских компаний, которые взаимодействуют с Россией или получают деньги от российских компаний или частных лиц — прямо или косвенно. Соответственно, американские компании должны работать в тесном сотрудничестве с квалифицированным юрисконсультом, чтобы тщательно изучить все свои операции, связанные с Россией (включая операции своих зарубежных дочерних компаний и их операции в бывшем Советском Союзе в целом), чтобы убедиться, что они соблюдают все операции США. законодательства и всех применимых иностранных законов, а также для оценки текущих и будущих соответствующих правовых, коммерческих и репутационных рисков.

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[1]https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_eo_20220311.pdf__;!!N5JjT8_g!OYggb4AcuE3Hi8x78CrTVLOt6dplQrSftFo5q0g02wsF4 [home[.]казна[.]правительственный] [2] https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_gl23.pdf

[3] https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220311__;!N5JjT8_g! [home[.]казна[.]правительственный]

[4] Полный список новых дополнений можно найти здесь: https://urldefense.com/v3/__https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220311__;!N5JjT8_g!MpIxhCpeiJahHDpCBQIG9W7sBUyaVILmW1U7MxIXZ5-27 [home[.]казна[.]правительственный]

[5] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]

[6] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]

[7] https://urldefense.com/v3/__https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/fact-sheet-united-states-european-union-and-g7- заявить о дальнейших экономических издержках России / __; !! N5JjT8_g! JysvIEh7Z1dRU0sAimfW8XQHgp89WizIJZWJjbUvGg6M3BmM2UbFyESSofDEtSHjcw $ [whitehouse[.]правительственный]

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