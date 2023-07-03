Новые игры для Xbox — 3–9 июля

На следующей неделе выйдут восемь новых игр для Xbox, в том числе бывший эксклюзив для Stadia Gylt и классический Gimmick для платформы NES! специальное издание.

На следующей неделе тихо, потому что у нас только восемь Новые выпуски игр для Xbox ударить по платформе. Вершина счета для многих, вероятно, будет Gylt от Tequila Works, которая выходит на Xbox Series X | S и Xbox One 6 июля. Эта приключенческая игра была эксклюзивной для Stadia, поэтому приятно видеть, что она наконец-то появилась на других платформах.

Что касается новых игр, которые появятся в Game Pass на следующей неделе, остерегайтесь: Arcade Paradise 3 июля и Sword and Fairy: Together Forever 5 июля.

3 июля

Эхоблейд — Xbox Series X | С, Xbox One

6 июля

обманывать! Специальное издание — Xbox Series X | С, Xbox One

городские ограничения — Xbox Series X | С, Xbox One

Расслабьтесь и стройте города на пустынном и мирном острове. Планируйте заранее, чтобы эффективно покрыть остров, комбинируя здания и повышая свое место на плитках. Каждый ход появляется сущность, пытающаяся захватить бесплодные или нестабильные плитки.

Позолота — Xbox Series X | С, Xbox One

Действие GYLT происходит в жутком и грустном мире. Это страшная история, сочетающая фантазию и реальность в сюрреалистической обстановке, где ваши кошмары становятся реальностью. Прячьтесь от ужасных существ или сражайтесь с ними, преодолевая трудности этого зловещего мира.

Шарф — Xbox Series X | С, Xbox One

Scarf — это атмосферное и эмоциональное путешествие о том, что значит быть героем. Приключенческая игра, сочетающая в себе головоломки и 3D-платформы. Исследуйте красиво созданные миры и узнайте свою истинную судьбу с помощью шарфа дракона.

7 июля

Полная тишина — Xbox Series X | С, Xbox One

В этой игре на выживание, тайне и приключениях в открытом мире вы должны узнать, как Папа и его радиоприятели поддерживали свою радиосеть, защищая земли, по которым они сейчас ступают, и заставляя замолчать джунгли, чтобы найти вашего пропавшего сына.

чеснок — Xbox Series X | С, Xbox One

Вы чеснок, мальчик с головкой лука, и вы хотите подняться на священную башню, чтобы встретиться с интернет-богами, которые исполнят ваше желание. Но потом что-то идет не по плану… Ходите, прыгайте и мчитесь по уровням, полным врагов, ловушек и инновационной платформенной механики. В игре много контрольных точек, так что вы не разочаруетесь в простой и веселой механике с возможностью совершать потрясающие рывки. Вдохновленная классикой жанра, Garlic — это надежная, но увлекательная игра, которая идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Функции

* Много контрольных точек, так что вы не расстроитесь

* Платформенный геймплей

* Ностальгический пиксель-арт

* Эпические битвы с боссами

* Забавная история в главных ролях

Safari Pinball — Xbox Series X | S, Xbox One, Windows