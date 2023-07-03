Новые игры для Xbox — 3–9 июля

На следующей неделе выйдут восемь новых игр для Xbox, в том числе бывший эксклюзив для Stadia Gylt и классический Gimmick для платформы NES! специальное издание.
На следующей неделе тихо, потому что у нас только восемь Новые выпуски игр для Xbox ударить по платформе. Вершина счета для многих, вероятно, будет Gylt от Tequila Works, которая выходит на Xbox Series X | S и Xbox One 6 июля. Эта приключенческая игра была эксклюзивной для Stadia, поэтому приятно видеть, что она наконец-то появилась на других платформах.
Что касается новых игр, которые появятся в Game Pass на следующей неделе, остерегайтесь: Arcade Paradise 3 июля и Sword and Fairy: Together Forever 5 июля.
3 июля
Эхоблейд — Xbox Series X | С, Xbox One
6 июля
обманывать! Специальное издание — Xbox Series X | С, Xbox One
городские ограничения — Xbox Series X | С, Xbox One
Расслабьтесь и стройте города на пустынном и мирном острове. Планируйте заранее, чтобы эффективно покрыть остров, комбинируя здания и повышая свое место на плитках. Каждый ход появляется сущность, пытающаяся захватить бесплодные или нестабильные плитки.
Позолота — Xbox Series X | С, Xbox One
Действие GYLT происходит в жутком и грустном мире. Это страшная история, сочетающая фантазию и реальность в сюрреалистической обстановке, где ваши кошмары становятся реальностью. Прячьтесь от ужасных существ или сражайтесь с ними, преодолевая трудности этого зловещего мира.
Шарф — Xbox Series X | С, Xbox One
Scarf — это атмосферное и эмоциональное путешествие о том, что значит быть героем. Приключенческая игра, сочетающая в себе головоломки и 3D-платформы. Исследуйте красиво созданные миры и узнайте свою истинную судьбу с помощью шарфа дракона.
7 июля
Полная тишина — Xbox Series X | С, Xbox One
В этой игре на выживание, тайне и приключениях в открытом мире вы должны узнать, как Папа и его радиоприятели поддерживали свою радиосеть, защищая земли, по которым они сейчас ступают, и заставляя замолчать джунгли, чтобы найти вашего пропавшего сына.
чеснок — Xbox Series X | С, Xbox One
Ходите, прыгайте и мчитесь по уровням, полным врагов, ловушек и инновационной платформенной механики. В игре много контрольных точек, так что вы не разочаруетесь в простой и веселой механике с возможностью совершать потрясающие рывки.
Вдохновленная классикой жанра, Garlic — это надежная, но увлекательная игра, которая идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков.
Функции
* Много контрольных точек, так что вы не расстроитесь
* Платформенный геймплей
* Ностальгический пиксель-арт
* Эпические битвы с боссами
* Забавная история в главных ролях
Safari Pinball — Xbox Series X | S, Xbox One, Windows
Откройте для себя все секреты, включая пещеру единорога, секретную зону с собственными механизмами.
Выполните все миссии и станьте номером 1 в мире или лучшим среди своих друзей и достигните наивысшего результата в онлайн-таблице лидеров.
Дизайн коридора.
— Более 8 миссий для завершения! Готовы ли вы к этому приключению?
— Multiball, Extraball, Skillshot, джекпоты…
— Репродукция со всеми деталями, светом и звуками.
— 4 разных камеры на выбор.
— Онлайн таблицы лидеров.
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