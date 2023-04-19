Новые наборы Sonic the Hedgehog Lego выйдут в августе

Наконец-то у доктора Роботника появилась собственная минифигурка — в прошлом году. Еж Соник Набор лего, его нужно было собрать из кирпичиков. Lego выпустит четыре новых Еж Соник Дата выхода — август, судя по новым объявлениям на розничном сайте. Комплекты будут стоить от 34,99 до 99,99 долларов, когда они будут выпущены в конце этого года.

Эти наборы являются дополнением к набору Sonic’s Green Hill Zone, выпущенному в прошлом году в рамках программы Ideas Program, где строители-любители представляют конкретные идеи. новый Еж Соник Наборы Lego выглядят так, будто созданы для игр: $99,99. Sonic Green Hill Ring Challenge У него есть целый путь, чтобы прострелить Соника, заканчивающийся битвой с боссом с участием вышеупомянутого доктора Роботника.

Также есть файл Бросьте вызов скорости звукового поля за 34,99 доллара, у которого есть меньшая трасса для ускорения, плюс жук Moto Badnik и приятель Sonic Bird Flicky. Он также включает в себя небольшую сцену на пляже, где Соник может расслабиться. Набор за 39,99 долларов посвящен Тейлзу, его мастерской и его самолету, который называется Мастерская Tails и самолет Tornado. последний набор, Спасение животных на острове Эмистоит 49,99 долларов и включает в себя шесть персонажей Sonic, включая Crabmeat.

четверка Еж Соник Наборы Lego поступят в продажу 1 августа. Если сотрудничество Lego с Nintendo для Super Mario Bros. Относится к будущему Соника, в будущем может быть больше курсов — У Lego теперь есть колоссальные 62 набора Марио. на своем веб-сайте.

Вы можете увидеть больше фотографий Еж Соник Коллекции в галерее ниже.

Набор Лего Ежик СоникИзображение: Лего

Набор Лего Ежик СоникИзображение: Лего

Набор Лего Ежик СоникИзображение: Лего

Набор Лего Ежик СоникИзображение: Лего

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