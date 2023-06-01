Новые настольные компьютеры Mac с чипами M2 Ultra и M2 Max могут дебютировать на WWDC

Apple тестирует два настольных компьютера Mac с чипсетами M2 Max и M2 Ultra. в соответствии с БлумбергМарк Горман. Чип ‌M2‌ Max дебютировал в январе с выпуском 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro 2023 года, но чип ‌M2‌ Ultra является новым и заменит чип M1 Ultra, который Apple использует в Mac Studio.



Гурман не знает, какие именно компьютеры Mac будут оснащены чипами, но машины имеют внутреннюю маркировку «Mac 14,13» и «Mac 14,14». Предыдущие слухи предполагали, что обновленный Apple Silicon Mac Pro может включать чип ‌M2‌ Ultra, а Apple Mac Pro‌ имеет внутренний рейтинг «14,8», поэтому тестируемые рабочие столы теперь, вероятно, представляют собой что-то другое.Еще одна и, возможно, новые версии «Mac Studio». . Apple также работает над новыми iMac, но ожидается, что они будут оснащены чипсетом M3.

Еще в апреле Горман сказал, что машины Mac Studio, которые запланированы для будущих запусков, были обновлены, но он также сказал, что маловероятно, что Apple выпустит версию Mac Studio с чипом ‌M2‌ Ultra, потому что он будет таким же мощным, как и будущее. ‌Mac Pro‌, что не дает покупателям особых причин выбирать Mac Pro‌.

Первое устройство, протестированное Apple, включало чип M2 Max с восемью высокопроизводительными и четырьмя эффективными ядрами, 30-ядерный графический процессор и 96 ГБ оперативной памяти. Чип тот же, что и в версии M2‌ Max 16-дюймового MacBook Pro.

Второе устройство оснащено чипом M2‌ Ultra с 24-ядерным процессором (16 высокопроизводительных ядер и 8 эффективных ядер) и 60-ядерным графическим процессором, хотя предыдущая информация указывает, что чипсет M2‌ Ultra может иметь до 76 ядер графического процессора. Различные конфигурации с 64 ГБ, 128 ГБ и 192 ГБ ОЗУ.

Apple тестирует эти новые Mac прямо перед WWDC, и Гурман говорит, что рассчитывает представить несколько компьютеров Mac на этом мероприятии. Одним из них будет 15-дюймовый MacBook Air, но мы не знаем, какие другие Mac могут появиться. Гурман не стал предлагать эти новые компьютеры Mac с чипами ‌M2‌ Max и ‌M2‌ Ultra на WWDC, но они кажутся вполне реальными.