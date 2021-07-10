Новые национальные рекорды Мерфи Уолша в Санкт-Петербурге

Келли Мерфи поставила себя в очередь за золотую медаль на Кубке наций по велоспорту 2021 года в Санкт-Петербурге, установив рекордное время в квалификации для индивидуального квеста ранее в субботу.

Она преодолела три километра за три минуты 29,510 секунды, что на три с половиной секунды быстрее, чем ее ближайшая соперница Алина Иванченко из России. Позже в субботу они встретятся в финале.

Время – новый национальный рекорд по индивидуальному поиску женщин.

Ирландская соперница Мерфи Миа Гриффин также показала хорошие результаты, заняв третье место со временем 6,410 секунды.

Как и Мерфи, она была на три секунды быстрее, чем другая российская участница Мария Милева, с которой она будет бороться за бронзовую медаль.

Между тем, Орла Уолш побила национальный рекорд в беге на 500 метров во время первого раунда этих соревнований в субботу утром. Ее время в 35,103 секунды показало, что она заняла пятое место с самым быстрым временем. Я пошел в финал сегодня днем.

Соревнования начались в четверг, и Мерфи, Гриффин, Лара Гиллеспи и Элис Шарп выиграли командную гонку среди женщин. Соревнование засчитывается для квалификации на чемпионат мира UCI в этом году.