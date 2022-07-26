Новые ограничения российского газа угрожают экономическим потерям в Европе

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил в понедельник, что потоки газа в Германию по его газопроводу «Северный поток-1» по состоянию на среду упадут до 33 миллионов кубометров в сутки по сравнению с его полной пропускной способностью в более чем 160 миллионов кубометров в сутки. Следите за нашими обновлениями в реальном времени, чтобы быть в курсе всех последних событий. Все время указано по парижскому времени (GMT + 2).

8:12 утра: министры ЕС обсуждают нормирование газа после сокращения газа в России

В преддверии дальнейших сокращений российского газа в Европе министры ЕС должны обсудить нормирование газа на встрече во вторник.

Россия заявила, что сокращения были вызваны техническими проблемами с газопроводом «Северный поток-1» и трудностями с доставкой основных частей из-за санкций Европейского Союза против России.

«Правительство Германии заявило, что не верит в идею этой технической проблемы», — сказал Дэйв Китинг, корреспондент France 24 в Брюсселе, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский Она назвала сокращения «энергетическим терроризмом».

7:02 утра: российский рейд нанес удар по портовой инфраструктуре на юге, говорит Николаев мэр

Мэр Александр Сенкевич заявил во вторник, что российские войска бомбили портовую инфраструктуру в Николаевской области на юге Украины.

«По югу Украины нанесен массированный ракетный удар со стороны Черного моря и с применением авиации», — заявил он украинскому государственному телевидению, не уточнив подробностей последствий удара.

6:08 утра: страны ЕС добиваются соглашения по слабому плану по сокращению использования зимнего газа

Страны Европейского союза намерены согласиться на более слабое чрезвычайное предложение ЕС по ограничению их спроса на газ во вторник, при этом отказ позволит им следовать разными национальными путями, чтобы подготовиться к сокращению поставок из России.

Европа столкнулась с новым давлением на газ на этой неделе после давления России Газпром Он заявил, что снова сократит потоки в Европу по газопроводу «Северный поток 1». Поскольку десятки стран Европейского союза уже столкнулись с сокращением поставок из России, Брюссель предупредил о возможности полного сбоя и призывает страны подготовиться, поставив газ. и храним его на зиму.

История продолжается

Европейская комиссия на прошлой неделе предложила чрезвычайные правила, требующие от каждой страны сократить потребление газа на 15 процентов с августа по март. Цель будет добровольной, но комиссия может сделать ее обязательной в случае чрезвычайной ситуации с поставками.

Однако план встретил сопротивление со стороны группы правительств и штатов, которые переформулировали его, включив исключения для многих стран и отраслей. энергия Министры ЕС встречаются во вторник, чтобы утвердить окончательный вариант.

5:15 утра: новые российские газовые сокращения угрожают экономическим проблемам в Европе

Россия Он заявил, что прекратит поставки газа в Европу со среды, что нанесет удар по странам, которые его поддержали. Украина.

Российский энергетический гигант «Газпром», ссылаясь на инструкции надзорного органа отрасли, заявил в понедельник, что поток газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1» со среды упадет до 33 миллионов кубометров в сутки.

Это половина текущих потоков, которые уже составляют лишь 40 процентов от нормальной мощности. Перед войной Европа импортировала около 40% газа и 30% нефти из России.

Кремль говорит, что перебои с подачей газа вызваны проблемами технического обслуживания и санкциями Запада. Европейский Союз Россию обвинили в энергетическом шантаже.

Германия Она сказала, что не видит никаких технических причин для последнего сокращения.

Вдобавок к энергетическим опасениям украинский государственный оператор газопровода заявил, что российский газовый гигант «Газпром» резко увеличил давление в трубопроводе, проходящем через Украину, для транспортировки российского газа в Европу без предварительного уведомления.

В украинской компании заявили, что такие скачки давления могут привести к аварийным ситуациям, включая разрывы трубопроводов, о которых операторы трубопроводов обязаны сообщать друг другу заранее. Получить комментарий в «Газпроме» не удалось.

По оценкам «Газпрома», в понедельник по этому трубопроводу было поставлено 41,7 млн ​​кубометров газа против 41,2 млн кубометров днем ​​ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Кремль ведет «открытую газовую войну» против Европы.

Политики в Европе неоднократно заявляли, что Россия может отключить газ этой зимой, шаг, который подтолкнет Германию к рецессии и нанесет ущерб потребителям, уже пострадавшим от растущей инфляции.

Москва заявляет, что не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу.

(Франция 24, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, АФП)