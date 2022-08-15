Новые персонажи Черного Адама и Полосата в MultiVersus представлены в новом арте

Мультиверсус» Первый сезон Из контента, официально запущенного в понедельник, игроки получили неожиданный сюрприз: два недавно подтвержденных бойца. Представлены Player First Games и Warner Bros. О том Черном Адаме из Вселенная DC и лента Гремлины направляются к Мультиверсус Это новая работа соревновательного платформерного боевика.

Черный Адам присоединяется к героям DC Бэтмену, Супермену, Чудо-женщине и антигерою Харли Квинн. Мультиверсус. Конечно, злодей и заклятый враг Капитана Марвел (DC one) был приурочен к тому, чтобы достичь Мультиверсус только мы черный Адам (Супергеройский фильм Дуэйн «Скала» Джонсон) направляется в кинотеатры. в то время как фильм «Чёрный Адам» Его театральный дебют запланирован на октябрь, дату выхода «Черного Адама» в Мультиверсус Не объявлено.

Нет доступа к полосе в Мультиверсусно Гремлины Без сомнения, фанаты будут в восторге от того, что когда-нибудь в этом сезоне устроят озорство, когда их покормят могваи после полуночи. Гремлины 2: Новая часть Энтузиасты наверняка карабкаются, чтобы увидеть, если — давайте будем реальными, когда — Игрок сначала откроет файл Грета Скин для Stripe.

Черному Адаму и Полосату придется подождать Мультиверсус‘Другие подтвержденные статисты, Рик и Морти из Рик и Морти, чтобы первым присоединиться к бесплатному файтингу в стиле Smash. Хорошая новость заключается в том, что прибытие Морти неизбежно. присоединюсь Мультиверсус 23 августа.

Мультиверсус В настоящее время он имеет список из 17 символов., который можно разблокировать за внутриигровую валюту, заработанную в игре, или за премиальную валюту, проданную на рынке бесплатных игр. а Датамин снова просочился в марте Предлагаемые персонажи, такие как Гарри Поттер, Фред Флинтстоун и Гизмо из Гремлины В конце концов вы присоединитесь к игре.

Мультиверсус Доступно для загрузки на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.