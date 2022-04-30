Новые платформы для индо-тихоокеанской дипломатии

Гражданская гвардия стоит рядом с санкционированной Россией яхтой «Танго» в Пальма-де-Майорка, Испания. Служба новостей



По мере того, как западные страны начинают процесс захвата российских активов, масштабы российских «полугосударственных» иностранных инвестиций ошеломляют. Модели российских военно-морских инвестиций особенно поразительны. Вместо того, чтобы строить современный военно-морской флот, связанные с государством олигархи построили флот полугосударственных роскошных крейсеров для дипломатической работы. У Запада есть беспрецедентная возможность использовать этот флот в аналогичных целях.

Россия потратила миллиарды на строительство флота роскошных яхт по одной простой причине. В целом качественные российские круизные лайнеры проделали большую работу по продвижению российских интересов. И теперь, когда Запад санкционирует и захватывает эти корабли, российский роскошный флот может работать на Запад в качестве передвижных дипломатических постов или президентских и королевских яхт по всему миру.

Россия инвестировала в роскошные корабли, потому что понимала, что окупаемость инвестиций в роскошную яхту для России намного выше, чем в любые аналогичные инвестиции в традиционную оффшорную платформу или дипломатический объект. Так что вместо того, чтобы вкладываться в дипломатическую связь или улучшать вооружение, датчики и системы контроля повреждений грозного ВМФ России Слава Klass Cruiser — из того же типа корабля, который Украина потопила в Черном море — президент России Владимир Путин призвал своих друзей купить огромный флот роскошных кораблей.

Сверкающий путинский флот служил нерегулируемыми плавучими посольствами, предоставляя русским немедленное уважение, хорошую безопасность и доступ ко всем людям, которые были нужны России, чтобы делать добрые дела для российского государства.

Но водная вечеринка в России закончилась.

Немногие яхты, находящиеся под российскими санкциями, которые все еще свободны, мчатся в российские порты или ищут еще одну малопривлекательную гавань. Остальные, застрявшие на верфях или иным образом, были взяты под стражу и задержаны западными властями.

Вместо того, чтобы потратить время на то, чтобы увидеть, как можно использовать эти неожиданные новые активы, западные власти, похоже, довольствуются тем, что как можно быстрее перетасовывают эти уникальные платформы «из книг». Хотя это похвально, досрочная ликвидация — плохой бизнес. Поскольку российское государство уходит с рынка роскошных судов, они, скорее всего, будут продаваться за копейки за доллар.

Не теряйте корабли, используйте их!

В начале апреля оперативная группа США KleptoCapture конфисковала 90 миллионов долларов.ТангоЭтот вид поделки — примерно в два раза меньше Арли Берк Эсминец — вы станете идеальным дипломатическим дополнением к американским дипломатическим кадрам, разбросанным по стратегической, но недостаточно представленной и часто игнорируемой группе островов в южной части Тихого океана.

Соединенным Штатам срочно необходимо дополнительное дипломатическое присутствие в южной части Тихого океана. На стратегически расположенных Соломоновых островах — цепи островов между Соединенными Штатами и Австралией — китайские дипломаты воспользовались незаинтересованностью Запада в этой маленькой и бедной стране, что побудило Соломоновы Острова заключить соглашения, которые, вероятно, откроют Китаю огромные пути в регион и, возможно, там продвинулся способ установить военное присутствие. В отсутствие эффективного дипломатического представительства Соединенные Штаты были удивлены и поспешили с делегацией во главе с Куртом Кэмпбеллом, координатором Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону, в страну, пообещав, среди прочего, вновь открыть Посольство США давно закрыто.

Открытие посольства Соломоновых Островов займет много времени. но повернулся»Танго«Создать клишированное плавучее посольство можно очень быстро, а американские дипломаты, плывущие на роскошной платформе, могут оказать огромное влияние в регионе таким образом, что Китаю будет трудно сравниться.

Инновационное плавучее посольство, перемещающееся вокруг нескольких тихоокеанских островных государств, рано бы настигло махинации Китая. Но вместо того, чтобы инвестировать во что-то осязаемое, например Этот автор утверждает с 2009 г.— или даже присматривать за достопримечательностями полей сражений США в регионе — Государственный департамент, после закрытия посольства Соломоновых островов в 1993 году, потратил огромные деньги на «инновации», развертывание «виртуального посольства» Соломоновых островов — несмотря на то, что в то время только 2% жителей Соломоновых островов имели подключение к Интернету.

Эксплуатационные расходы на развертывание роскошной яхты в южных океанах ничтожны по сравнению с ценой проигрыша более авторитетным дипломатическим конкурентам. У Государственного департамента больше никогда не будет доступа к хорошо оборудованной роскошной яхте. Давай воспользуемся им, пока не потеряли.

Использование роскошных яхт в качестве посольств:

Столетие назад, когда дипломатия была прерогативой богатых представителей США, Соединенные Штаты раньше заставляли частные прогулочные яхты приходить на дипломатическую службу. Но сегодня современные роскошные яхты имеют множество функций, идеально подходящих для дипломатической работы в Тихом океане.

Корабли в целости и сохранности. Современные суперяхты, как правило, имеют какую-то систему самозащиты/защиты от вторжений, расширенные возможности связи, а также хорошо защищенные частные «каюты владельца», которые могут быть идеальными для плавучего дома или офиса посла.

Роскошные корабли, как правило, представляют собой впечатляющие архитектурные решения и были спроектированы так, чтобы привлекать внимание и вызывать благоговение у зрителей — то, что когда-то ценили дизайнеры посольств.

Корабли созданы для безопасного общения. Для посадки и высадки людей или оборудования на большинстве суперяхт есть несколько «тонких» небольших лодок, а также хорошая вместимость палубы или небольших лодок. У других есть вертолетные площадки или ангары, обеспечивающие дополнительный доступ и поддержку в отдаленных районах, редко посещаемых американскими дипломатическими представителями. У некоторых даже есть «лунные бассейны» и подводные лодки — возможность, которая может быть особенно интересна в некоторых районах южной части Тихого океана.

На всех суперяхтах есть широкий спектр социальных объектов, где посетители могут расслабиться и насладиться своим пребыванием, поскольку они убеждены в продвижении интересов Запада. Тренажерные залы и удобные места общего пользования также могут удовлетворить потребности командированного экипажа и персонала в отдыхе.

Корабли могут содержать большую посольскую команду. В посольстве США в Маджуро, расположенном в Республике Маршалловы Острова, работают 17 сотрудников. Но эти сотрудники могут видеть только часть страны: в то время как Маджуро является столицей, Маршалловы Острова как страна представляют собой обширное место. Всего в состав страны входят пять островов и 29 отдельных атоллов. Периодические визиты США на отдаленные острова во многом способствовали бы повышению авторитета Америки, помогая обеспечить, чтобы Маршалловы острова продолжали предоставлять Соединенным Штатам доступ к испытательному полигону противоракетной обороны Рональда Рейгана и станции слежения за космическим пространством.

Есть и другие преимущества. С несколькими яхтами, курсирующими через Тихий океан, демонстрируя присутствие, постоянную работу с местными жителями и налаживание более тесных отношений со стратегически расположенными и часто хрупкими демократиями Океании, лодки могут помочь в создании местных возможностей по ремонту и техническому обслуживанию судов.

Помимо дипломатической работы, на бывшие российские корабли может быть оказано давление, чтобы они действовали в качестве «базовых кораблей» для поддержки других находящихся поблизости американских кораблей. Стремясь понять и сократить незаконный промысел, Береговая охрана США отправляет небольшие катера через Тихий океан. Суперяхта с вертолетом, топливом и местом для отдыха была бы благом, поскольку небольшие суда Береговой охраны работают, часто самостоятельно, поддерживая «основанный на правилах» порядок в водах Тихого океана, где часто царит беззаконие.

После десятилетий забвения Западу предстоит проделать большую дипломатическую работу в Тихоокеанском регионе. Давайте воспользуемся для этого остатками путинского дипломатического флота.