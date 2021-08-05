Новые подробности российского “космического фильма” появляются по мере того, как продюсеры ищут финансирование

Дуглас, остров Мэн – Появилась новая информация о российском фильме «Вызов», который будет частично снят на Международной космической станции в октябре.

Во время презентации недавнего финансирования Российского федерального фонда социально-экономической поддержки отечественного кино исполнительный продюсер телеканала Первый канал Константин Эрнст и режиссер Клим Шипенко, который планирует полет на Международную космическую станцию, поделились новыми подробностями о сценарий и постановка. Разделение логистики.

Шипенко сообщил, что сценарий все еще редактируется, но в сюжете участвует космонавт, у которого остановка сердца во время прогулки в космосе, и, хотя он выжил, ему понадобится операция, чтобы убедиться, что он сможет справиться с возвращением Союза на Землю. Кардиохирурга Женю нужно отправить на МКС всего за несколько недель, чтобы подготовиться к полету.

Шипенко пояснил, что планирует снять от 35 до 40 минут экранного времени на Международной космической станции за 12 дней пребывания и будет совмещать несколько ролей, в том числе режиссера, оператора и визажиста.

Женю сыграют Юлия Пересильд или Алена Мордовина, выбранные из почти 3000 актрис, подавших заявки на роль онлайн в конце прошлого года. Оба сейчас проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В настоящее время Пересильд исполняет роль и направляется в полет вместе с Шипенко и профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле “Союз МС-19”. Мордовина – ее творческий коллега и резервный космонавт, окончательно решивший, кто пойдет перед выпускными экзаменами в сентябре. Дубль Шипенко – оператор-постановщик Алексей Дудин.

Что касается финансирования шоу, Эрнст раскрыл других участников актерского состава, в том числе

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Добров, находящиеся в космосе с апреля. Возможно, их какое-то участие было неизбежно, поскольку Шипенко, очевидно, мог работать с людьми на Международной космической станции только вместе с ним и актрисой. Неясно, будут ли приглашены к участию астронавты НАСА, ЕКА или ДЖАКСА, которые будут на Международной космической станции во время съемок.

Эрнст выразил разочарование отсутствием интереса к фильму со стороны российских СМИ. Однако его компания «Первый канал» раскрыла очень мало официальной информации, и четырем участникам запрещено давать интервью или публиковать фотографии своей деятельности в социальных сетях.

Он сказал, что известность значительно возрастет в сентябре, когда Первый канал будет транслировать документальный фильм о двух актрисах по кастингу и ежедневное ток-шоу, транслируемое с Байконура в течение недели, предшествующей запуску.

График производства, который также был передан судьям фонда, показывает, что фильм будет сниматься в период с октября 2021 года по май 2022 года. Это означает, что сначала сцены будут сниматься на Международной космической станции. В графике постпродакшна указан релиз не ранее конца 2022 года.

Фильм уже вызвал споры в российских научных кругах. Многие наблюдатели, которым механизмы финансирования кажутся неоднозначными, утверждают, что жизненно важные ресурсы отвлекаются от исследования космоса и более широкой научной деятельности для финансирования фильма. Сергей Крикалев, директор пилотируемых программ Российского космического агентства Роскосмос и космическое издание шесть раз, в июне ненадолго снимался со своего поста, по всей видимости, из-за его несогласия с проектом. Его быстро вернули после многих протестов, особенно со стороны бывших космонавтов.

Продюсеры ищут 400 миллионов рублей (5,4 миллиона долларов) у Фонда кинематографии, что указывает на то, что они все еще работают над окончательной моделью финансирования фильма. Около 20 других российских фильмов также подали заявки на поддержку во время этого мероприятия.

Также стоит отметить, что на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина космонавты Сергея Корсакова и Дмитрия Петлина указаны как «резервный» экипаж корабля «Союз МС-19», что говорит о том, что полет фильма все еще не так определен, как планируется. .