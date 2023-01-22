Новые полные кадры матча Манон, Марисы, Джей-Пи и Ди Джея в Street Fighter 6 показывают многое, на что способны новые персонажи.



















Хотя полный список запуска Street Fighter 6 известен уже несколько месяцев, информации о новейших персонажах по-прежнему так мало, что она остается загадкой.











Заключительное грандиозное событие для Лига уличных бойцов Pro-JP Это произошло сегодня утром, и Capcom представила специальный выпуск, раскрывающий первые компетентные кадры полного матча с участием Манон, Мариссы, JP и DJ, а также Бланки и Дхалсима.



















Хотя финал еще не доступен на YouTube, Альфадог Мне удалось захватить галереи SF6 и поделиться ими в Интернете.





Мы не знаем, кто контролирует эти матчи, но они намного лучше демонстрируют гаджеты и комбо нового персонажа, чем предыдущее предложение, и многое раскрывают о том, как они работают.





Для матчей есть Dee Jay vs. Далсим, Манон vs.





Начиная с Манон vs.





Как отмечалось ранее, у Манон есть уникальная механика, которая повышает ее уровень при бросках приземления, что, кажется, усиливает ее стремление и может даже позволить ей двигаться на более высоких уровнях.





Большие замахи Мариссы дают ей много углов, и похоже, что она может продолжать нажимать кнопки после атаки в прыжке. Кроме того, мы увидим безналичную версию Level 3 Super Art.















JP сражается одной рукой, которая обычно остается за его спиной, как и Оро, но он компенсирует это увеличенной досягаемостью, которую обеспечивает его палочка, и несколькими специальными ударами дальнего действия, которые, кажется, действуют довольно быстро.





JP, кажется, бережет свою левую руку, чтобы использовать свои экстрасенсорные способности, и мы получаем краткий снимок Супер уровня 2, вызывающего несколько жизней для атаки врага.





EX-бросок Бланки кажется довольно непобедимым панчером и может складывать мяч EX при ударах Punish Counter для дополнительного урона.





Его уровень 2 Super похож на V-Trigger 2 из Street Fighter 5, что позволяет ему выполнять больше воздушных кувырков подряд, а запуск, чтобы поймать Бланку-чан, кажется таким долгим, что его было бы трудно использовать за пределами нокдаун при посадке.























У Ди Джея есть все, что было в его старой форме, за исключением энергии, позволяющей превратить его в гораздо более скользкого персонажа с большим количеством комбо-возможностей, чем когда-либо прежде.





Поп-звезда теперь может жонглировать своими огненными шарами, и кадры показывают, что версия Овердрайва довольно быстрая, учитывая, что он бросается в лицо Дхалсиму и выбрасывает его из его новой стойки.





Движение Дхалсима с помощью телепортации и плавучести может быть лучше, чем у SF5, но его длинные конечности все еще могут наказывать.





У нас будет более подробная информация о том, что можно увидеть в этих новых матчах, так что следите за новостями об Street Fighter 6 на EventHubs.























