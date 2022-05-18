Новые портативные мониторы Acer могут превратить 2D в 3D

Хорошие портативные экраны Улучшите свои вычислительные возможности, предоставив больше экранного пространства. Но сегодня были анонсированы два портативных 4K-монитора Acer. Посмотреть SpatialLabs И SpatialLabs View ProУ них есть хитрость: создайте впечатление, что контент уходит с экрана. Используя запатентованное программно-аппаратное решение Acer, SpatialLabs, мониторы могут преобразовывать 2D-контент, такой как игры, изображения и поддерживаемые проекты САПР, в стереоскопическое 3D.

Сертифицирован Adobe и Autodesk, пространственные лаборатории Он использует специальный оптический объектив, две камеры слежения за глазами и искусственный интеллект, чтобы сделать 2D-работу похожей на 3D без надоедливых очков или других неуклюжих головных уборов. SpatialLabs работает, создавая набор изображений для каждого глаза и проецируя их через оптическую линзу туда, куда вы смотрите.

Идея Acer заключается в том, чтобы создатели, такие как дизайнеры САПР, 3D-аниматоры и разработчики, могли быстро увидеть, как выглядит их 3D-работа. Стереоскопическая 3D-среда не требует длительного просмотра, поэтому она может обеспечить более полезный и захватывающий способ предварительного просмотра работы.

Acer представила SpatialLabs через Ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition В октябре компания представила 15,6-дюймовые портативные мониторы, ориентированные на развлечения и работу. Сегодня компания также анонсировала игровой ноутбук с этой технологией.

Для личного использования SpatialLabs View Display утверждает, что предлагает иммерсивные 3D-игры с новой платформой SpatialLabs TrueGame.

Воспроизведение в 3D-стерео

В своем заявлении Acer заявила: «Это возможно, потому что игры часто создаются с учетом трех измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, которые они создают. SpatialLabs использует эту уже существующую информацию для визуализации игр в 3D». стереоскопический». Представитель Acer также указывая на Использовать технологии затенения и драйверов для получения трехмерной информации и глубины из поддерживаемых игр.

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Acer заявила, что TrueGame будет поддерживать более 50 игр после выпуска, в том числе BioShock Infinite, Borderlands 2, Forza Horizon 4 И 5И God of War, No Man’s Sky, Ведьмак 3: Дикая Охота, И Маленькая страна чудес Тина. вы можете увидеть Полный список игр здесь. TrueGame предоставит предустановленные 3D-профили для каждой игры, которые будут автоматически запускаться, когда вы играете в поддерживаемую игру. Представитель Acer заявил, что будет добавлять новые игры «каждый месяц».

Так какой смысл делать игровую графику такой, будто она исходит из 15,6-дюймового экрана? По словам Acer, вы можете ожидать более просторные комнаты и вещи, которые «выглядят настоящими слоями». Прежде чем выносить суждение, мы должны увидеть это лично, но нам интересно, как воздействие может повлиять на быстро развивающееся действие. SpatialLabs Display также представляет собой экран меньшего размера с более высокой плотностью пикселей (282,4 пикселя на дюйм) с частотой обновления 60 Гц и время отклика до 30 миллисекунд, что делает его намного медленнее, чем 360 Гц Доступны настольные игровые мониторы и мониторы для ноутбуков.

SpatialLabs также имеет функцию создания смоделированной 3D-голограммы из 2D-фотографий и видео, включая онлайн-видео на YouTube.

Дополнительный 3D-экран для авторов

SpatialLabs View Pro похож на ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition в том, что он предназначен для творческих профессионалов. Acer заявила, что портативный монитор поддерживает «все основные форматы файлов», включая OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE, IGS и Datasmith, что позволяет использовать программное обеспечение для 3D-дизайна, такое как Cinema 4D, Revit и Solidworks.

Монитор также работает со средством просмотра моделей SpatialLabs, которое позволяет импортировать изображения, модели и анимацию из 3D-программ и просматривать их в стереоскопическом 3D. А если вы используете Autodesk Maya или Blender, вы можете редактировать на обычном экране в 2D и отображать эти изменения в режиме реального времени в стереоскопическом 3D-изображении на портативном экране. Интеграция с платформой 3D-моделирования Вы обнаружитечтобы загрузить дополнительные 3D-ресурсы, Acer также может способствовать увеличению количества вариантов использования.

Acer также видит, что SpatialLabs View Pro привлекает клиентов в киоски и дисплеи в точках продаж, оснащенные креплением VESA, распознаванием жестов рук и до 5 часов автономной работы.

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Когда вы не используете 3D-функции будущих мониторов, они представляют собой обычные панели 4K IPS. Они заявляют о максимальной яркости 323 нит, что было бы достаточно для портативного монитора, 100-процентном охвате цветового пространства Adobe RGB и контрастности 1200:1.

двигать иглу?

SpatialLabs пригодился, когда Acer объявила об этом осенью, и это до сих пор так. Но эти экраны могут немного сдвинуть стрелку — по крайней мере, больше, чем ноутбук.

Во-первых, он должен быть значительно дешевле ноутбука SpatialLabs. Acer не сообщила цену будущих мониторов, но ПК продаются за пределами США по цене 3500 фунтов/4000 евро (около 4366 долларов США / 4216 долларов США).

Портативные мониторы также являются гораздо более доступным путем к стереоскопическому 3D, чем инвестиции в компьютер. Конечно, мобильные экраны предполагают, что у вас уже есть вычислительные возможности для запуска ваших 3D-приложений и космических лабораторий. Acer сообщила Ars Technica, что рекомендует следующие процессоры и графические процессоры для SpaitalLabs:

Настольный ПК: Intel Core i7 или выше / RTX 2080 или выше

Ноутбуки: Intel Core i7 или выше / RTX 3070 TI или выше

Еще неизвестно, сможет ли SpatialLabs работать с играми так, чтобы это выглядело хорошо, не мешало игровому процессу и не вызывало тошноты. Соревнующиеся игроки выберут что-то с более высокой частотой обновления, но также трудно представить, что больше случайных игроков стекается в SpatialLabs View для стереоскопических 3D-игр. Это особенно верно, учитывая, что «этим летом» SpatialLabs View будет стоить значительно дороже, чем большинство игровых мониторов для настольных ПК — 1099 долларов.

Создателям контента и разработчикам, уже работающим в этом пространстве, наличие второго экрана, посвященного 3D-опыту, кажется естественным, особенно если все сделано хорошо. Но иметь дело с меньшим экраном и найти правильное применение — очень серьезное препятствие для профессионалов. Создатели также могут не захотеть полагаться на относительно новые технологии для важного бизнеса.

Acer не сообщила цену или дату выпуска SpatialLabs View Pro.

Примечание редактора. В эту статью добавлены рекомендации по спецификациям от Acer.