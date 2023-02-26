Новые продукты от Sony, Great Jones и других.

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Эта история является частью рубрики Select New & Notable, в которой мы рассказываем о выпуске наших любимых продуктов, основных продажах, о том, что мы покупаем, а также о некоторых наших последних рекомендациях и советах.

На этой неделе мы расскажем о новейшей игровой гарнитуре Sony VR, первом наборе очков Great Jones, новой линейке звуков для улицы и многом другом.

Новое на этой неделе

В продаже на этой неделе

Вот некоторые из наших любимых текущих распродаж от брендов и розничных продавцов, о которых, как мы думаем, вам следует знать. Вы также можете проверить наш веб-сайт День президентов – 2023 – распродажи Обзор постоянных сделок на матрасы, товары для дома и многое другое.

Ханивеллодин из наших любимых воздухоочиститель Бренды предлагают скидки до 25% на все заказы до 27 февраля. Бор Сэкономьте до 40% на избранных комплектах фильтров и диспенсеров для воды до 27 февраля. КасперРаспродажа ко Дню президентов продолжается: до 28 февраля скидки на матрасы до 20%. Бейердинамика Он предлагает скидки до 43% на многие из своих самых популярных наушников до 28 февраля. Эта скидка очень распространяется на товары B-stock: возврат в открытой коробке, демонстрационные экземпляры или возврат с чисто косметическими дефектами. Витри Предлагает скидки до 60% на некоторые товары для дома во время весенней распродажи до 27 февраля. Амазонка Это популярный оппонент Samsung. Галактика Смотреть 5 до самой низкой цены за всю историю (220 долларов).

Что мы купили на этой неделе

«Я выщипываю брови вместо воска, но у меня есть несколько очень тонких, непослушных светлых волосков под бровями, которые трудно поймать пинцетом. Триммер размером с ручку на батарейках И это было меньше 20 долларов, я подумал, что стоит попробовать. Это не супермощный триммер, поэтому для обрезки большинства крошечных волосков потребовалось несколько движений. И я не могу себе представить, чтобы с его помощью можно было придать форму бровям, потому что он не показался мне очень тонким. Но для того, что мне нужно, это сработало! — Леа Гинзберг, управляющий редактор

«Я купил это кошелек от кожаная наука Для годовщины свадьбы моего жениха в этом месяце — отличное качество и идеальный размер (не большой и громоздкий, но в нем достаточно места, чтобы поместить все его предметы первой необходимости). Я также персонализировал его с его инициалами, чтобы сделать его более сентиментальным.» — Милли Годо, редактор обновлений

Что мы рекомендовали на этой неделе

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