Новые продукты от Sony, Great Jones и других.

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Эта история является частью рубрики Select New & Notable, в которой мы рассказываем о выпуске наших любимых продуктов, основных продажах, о том, что мы покупаем, а также о некоторых наших последних рекомендациях и советах.
На этой неделе мы расскажем о новейшей игровой гарнитуре Sony VR, первом наборе очков Great Jones, новой линейке звуков для улицы и многом другом.
Новое на этой неделе
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Сони выпускать PlayStation VR 2, гарнитура виртуальной реальности, предназначенная для игр на PlayStation 5. Выпущенная в 2016 году оригинальная PS VR была одной из первых гарнитур виртуальной реальности, разработанных для игровой консоли, а не для ПК. Новая PS VR 2 содержит множество улучшений по сравнению с оригиналом, в том числе новые контроллеры Sense, HDR OLED-экран, встроенные наушники и многое другое.
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Великий Джонс Их выпустили впервые Коллекция посуды С тремя продуктами: чрезмерно Мерные стаканы доступны в размерах на две и четыре чашки. кран Масляный спрей. Вся новая стеклянная посуда изготовлена из цветного боросиликатного стекла и пригодна для мытья в посудомоечной машине.
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СкоростьОдно из наших любимых умных приложений Домашние спортзалы Бренды запущены Tempo Core Writer на него. В комплект входят регулируемые гантели весом 50 фунтов с умными блинами и док-станция для смартфона, которая подключается к телевизору через HDMI. Вы можете следить за темповой тренировкой по телевизору, пока ваш телефон отслеживает ваши движения и обеспечивает обратную связь. Как и большинству интеллектуальных тренажеров, Tempo требует членство в использовании (39 долларов в месяц). в ритм движения Обеспечивает больше весов и шкафчик для хранения, а также Студия темпа Он предлагает все, кроме большого 42-дюймового сенсорного экрана в верхней части шкафа для хранения.
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спортивный бренд наружные звуки Они запустили новый 2023 ОВ на открытом воздухе Коллекция одежды, включая брюки-карго, шорты, пуловеры, майки и многое другое. Ассортимент отличается множеством линеек ярких цветов и в значительной степени нейлон И хлопок ткани.
В продаже на этой неделе
Вот некоторые из наших любимых текущих распродаж от брендов и розничных продавцов, о которых, как мы думаем, вам следует знать. Вы также можете проверить наш веб-сайт День президентов – 2023 – распродажи Обзор постоянных сделок на матрасы, товары для дома и многое другое.
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Ханивеллодин из наших любимых воздухоочиститель Бренды предлагают скидки до 25% на все заказы до 27 февраля.
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КасперРаспродажа ко Дню президентов продолжается: до 28 февраля скидки на матрасы до 20%.
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Бейердинамика Он предлагает скидки до 43% на многие из своих самых популярных наушников до 28 февраля. Эта скидка очень распространяется на товары B-stock: возврат в открытой коробке, демонстрационные экземпляры или возврат с чисто косметическими дефектами.
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Витри Предлагает скидки до 60% на некоторые товары для дома во время весенней распродажи до 27 февраля.
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Амазонка Это популярный оппонент Samsung. Галактика Смотреть 5 до самой низкой цены за всю историю (220 долларов).
Что мы купили на этой неделе
«Я выщипываю брови вместо воска, но у меня есть несколько очень тонких, непослушных светлых волосков под бровями, которые трудно поймать пинцетом. Триммер размером с ручку на батарейках И это было меньше 20 долларов, я подумал, что стоит попробовать. Это не супермощный триммер, поэтому для обрезки большинства крошечных волосков потребовалось несколько движений. И я не могу себе представить, чтобы с его помощью можно было придать форму бровям, потому что он не показался мне очень тонким. Но для того, что мне нужно, это сработало! — Леа Гинзберг, управляющий редактор
«Я купил это кошелек от кожаная наука Для годовщины свадьбы моего жениха в этом месяце — отличное качество и идеальный размер (не большой и громоздкий, но в нем достаточно места, чтобы поместить все его предметы первой необходимости). Я также персонализировал его с его инициалами, чтобы сделать его более сентиментальным.» — Милли Годо, редактор обновлений
Что мы рекомендовали на этой неделе
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Мы округлили 29 самых продаваемых кухонных гаджетов Amazon Которые обеспечивают отличные решения для экономии места и сокращения подготовительной работы.
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рекомендовать б Лучшие шампуни от перхотиМы поговорили с дерматологами об ингредиентах, которые нужно искать, и получили их лучшие рекомендации.
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рекомендовать б Лучшие кофеваркимы поговорили с бариста и бариста об их самых популярных инструментах, методах и продуктах.
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рекомендовать Рейтинг самых популярных кроссовок для женщинмы поговорили с бегунами на длинные дистанции и сертифицированными специалистами по силовой и кондиционной подготовке о том, на что обращать внимание.
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