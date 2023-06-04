Новые протесты сотрясают Сенегал, число погибших растет

[1/9] Офицер полиции по охране общественного порядка разговаривает с мужчиной во время столкновений со сторонниками лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко после того, как Сонко был приговорен к тюремному заключению в Дакаре, Сенегал, 3 июня 2023 г. REUTERS/Zohra Bensemra

ДАКАР (Рейтер) — Новые столкновения между сторонниками сенегальской оппозиции и полицией вспыхнули в субботу в некоторых частях столицы Дакара на третий день протестов в западноафриканской стране, спровоцированных судом над лидером оппозиции.

Полиция сообщила, что число погибших с четверга возросло до 15, что сделало протесты одними из самых смертоносных за последние десятилетия. В президиуме сообщили, что среди погибших двое сотрудников силовых структур.

После дневного затишья протестующие снова вышли на улицы в субботу вечером, возводя баррикады и сжигая мусор в районе HLM Дакара. Полиция там и в жилом районе Нджур применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать разъяренную толпу.

Заправочные станции и круглосуточный магазин были разграблены в ночь на пятницу, а несколько кварталов были усыпаны обломками и сгоревшими шинами. Министр внутренних дел Феликс Абдаллах Даюми заявил, что объектом нападения также стала водонапорная станция.

«Было явное намерение нарушить нормальное функционирование нашей экономической деятельности. Выбор целей не случаен», — заявил Дайом журналистам поздно вечером в субботу, охарактеризовав ситуацию как контролируемую.

Он сказал, что с начала длительных протестов в 2021 году было арестовано более 500 человек.

Катализатором последних беспорядков стал вынесенный в четверг приговор лидеру оппозиции Осману Сонко по делу об изнасиловании двухлетней давности. Его сторонники говорят, что обвинение политически мотивировано, и он отрицает какие-либо правонарушения.

В четверг он был оправдан по обвинению в изнасиловании, но заочно признан виновным в совращении несовершеннолетней и приговорен к двум годам лишения свободы. Постановление может помешать ему баллотироваться на президентских выборах в феврале, и протестующие прислушались к его призыву бросить вызов властям.

Министр Диом отказался комментировать, планировала ли полиция задержать Сонко в ближайшее время, чтобы начать отбывание его тюремного заключения — шаг, который может еще больше разжечь напряженность.

Правительство завербовало армию для поддержки полиции по охране общественного порядка, расквартированной по всему городу. В районе Уакам в Дакаре в субботу вечером было тихо, но там более десятка солдат охраняли разрушенную заправку.

Абду Ндиайе, владелец соседнего магазина на углу, сказал, что в предыдущие два дня он закрылся раньше и открылся поздно вечером в субботу, опасаясь беспорядков.

«Мы очень боимся, потому что вы не знаете, когда придут толпы, а когда они придут, они заберут ваш товар, они воры», — сказал он на складе, заставленном сумками с едой и предметами домашнего обихода.

В Сенегале, который долгое время считался одной из самых стабильных демократий в регионе, иногда происходили жестокие демонстрации оппозиции, вызванные судебным делом Сонко, а также опасения, что президент Маки Салл попытается отменить два срока и снова баллотироваться в феврале.

Салл не подтвердил и не опроверг это.

Дополнительные отчеты Эдварда Макаллистера, Пэта Феликса, Купера Энвина; Автор Алессандра Прентис. Под редакцией Марка Поттера, Кристины Финчер, Синтии Остерман и Дэниела Уоллиса.

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