Новые процессоры AMD Ryzen 7000 X3D у некоторых выдыхаются

Некоторые владельцы новейших процессоров AMD серии 7000X3D сообщают, что их процессоры случайно перегорают. Сообщения на Reddit и на YouTube показывают, что ряд владельцев 7950X3D и 7800X3D испытали повреждение процессора и сокета AM5, что привело к гибели их процессоров и материнских плат.

Это кошмарная ситуация для любого владельца ПК, тем более что во многих случаях это новые процессоры и материнские платы, которые появились на рынке всего несколько недель.

«Я вернул свою систему на полный холостой ход вентилятора и QCode 00», — сказал пользователь Reddit Speedrookie.. Сбрось биос и играй[ed] с памятью, а затем распаковал, чтобы найти выпуклый 7800X3D, и забрал сокет с ним». Speedrookie опубликовал фотографию пострадавшего процессора с видимой выпуклостью и следом от ожогов на процессорном сокете материнской платы.

Спидруки не одинок. Другой пользователь Reddit, dStruct714, Ответить на тему Указав, что они также столкнулись с аналогичной проблемой с обычным чипом 7950X несколько месяцев назад. в Глава темы RedditДругой пользователь опубликовал изображение нового чипа 7950X3D с чем-то вроде следа от ожога.

что происходит? Мы обратились к AMD и Asus за комментариями по поводу проблем, так как большинство отчетов касалось материнских плат AMD. Ни одна из компаний не дала комментариев на момент публикации, но представитель MSI пролил некоторый свет на эти вопросы.

«Недавно поступали сообщения о повреждении процессоров серии 7000X3D, что может быть вызвано аномальными проблемами с напряжением». MSI говорит в ветке Reddit. Важно отметить, что процессоры серии 7000X3D не поддерживают ручную регулировку напряжения и частоты, а поддерживают только разгон PBO (Precision Boost Overdrive).Чтобы предотвратить перенапряжение и снизить риск повреждения процессоров серии 7000X3D, MSI добавила некоторые ограничения как в BIOS AM5 Series, так и в MSI Center». READ Джон Кармак уходит умирать: «Это конец моего десятилетия в виртуальной реальности»

MSI выпустила новые обновления BIOS для своих материнских плат AM5, которые теперь поддерживают только отрицательное смещение настроек напряжения, чтобы только снизить напряжение процессора. Также похоже, что Asus удалила старые версии BIOS для некоторых материнских плат AM5 и ограничила параметры напряжения процессора в последних версиях BIOS.

Очевидно, что что-то происходит с напряжением ЦП на последних материнских платах AM5, что приводит к ситуации, которая может повредить как ЦП, так и материнскую плату. Если у вас есть какой-либо из новейших процессоров AMD Ryzen или процессоров AM5, я настоятельно рекомендую вам немедленно обновить BIOS, чтобы AMD могла прокомментировать, что именно здесь происходит.