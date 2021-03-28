Новые санкции вряд ли коснутся крепости России

Писатель, главный глобальный стратег Morgan Stanley Investment Management, является автором «Десяти правил успешной нации».

Растет шум о санкциях против России, которую обвиняют в распространении пиратов, убийц и других агитаторов за границу, а также в подавлении инакомыслия внутри страны. Но в этот момент гнева стоит остановиться и подумать, что санкции сделали Россию сильнее в одном важном аспекте.

История началась в 2014 году, когда Россия испытала двойной шок – низкие цены на нефть и западные санкции, введенные в ответ на вторжение в Крым. Россия привыкла к финансовым кризисам, которые помогли свергнуть ее советскую империю в 1989 году, дважды стерли с лица земли рубль в 1990-х и снова нанесли удар в 2008 году. Но потрясения 2014 года, похоже, убедили президента Владимира Путина в том, что этого достаточно.

Хотя его часто сравнивают с нерегулярными автократами, Путин долгое время относился к макроэкономической политике. После 2014 года он стал более оборонительным, сосредоточившись на превращении России в финансовую крепость, не подверженную внешнему давлению, в том числе санкциям. Удивительно это ему удалось. Когда-то Россия была одной из наиболее подверженных кризисам развивающихся стран, а сейчас является одной из самых консервативных и стабильных. В то время как коллеги, такие как Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, становятся все более нестандартными в отношении экономической политики, Путин стал образцом для ортодоксальности.

Основы Fort Russia лежат в том, как Кремль распоряжается своим бюджетом и рублем. Когда в прошлом году пандемия начала приводить к остановке экономики, Россия была к этому готова. Кризис вступил в кризис с самым низким государственным долгом среди 20 крупнейших стран с развивающейся экономикой, всего 14 процентов ВВП. Он также имеет самый высокий государственный профицит, четвертый по величине профицит счета текущих операций и четвертый по величине валютный резерв: около 580 миллиардов долларов по сравнению с минимумом 2015 года в 350 миллиардов долларов.

Семь лет жесткой денежно-кредитной политики по контролю над инфляцией оставили центральному банку возможность снизить процентные ставки. Впервые в новейшей истории у России было все необходимое, чтобы противостоять кризису, увеличив государственные расходы и снизив процентные ставки. Однако его лидеры продолжали действовать осознанно. В 2020 году центральный банк и правительство стимулирования были умеренными по сравнению с другими крупными странами с развивающейся экономикой. Таков был спад. Усадка около 3,5 процента.

Сегодня Россия менее уязвима для внешнего давления, чем в 2014 году. Долг ее государства и частных заемщиков перед иностранцами невысок. И ресурсы, которые у них есть для покрытия этого долга, высоки, будь то экспортные поступления или иностранные резервы. Например, краткосрочный внешний долг России составляет всего лишь 10 процентов ее валютных резервов по сравнению со средним показателем более 30 процентов в развивающихся странах.

Россия также в меньшей степени обязана мировому рынку нефти. Государство хранит сверхприбыли, когда цены высоки, и тратит их, когда цены низкие, стабилизируя экономику и рубль. Сегодня вероятность колебания курса рубля в зависимости от цен на нефть ниже, чем для валют развитых стран-экспортеров энергоресурсов, таких как Канада и Норвегия.

Наконец, Кремль работает над замещением импорта. Он противодействовал международным санкциям, заблокировав импорт продуктов питания, что оживило российское сельское хозяйство и снизило зависимость от иностранных поставщиков. Помимо Китая, Россия – одна из немногих стран, которые спонсируют отечественных интернет-гигантов за все более закрытыми дверями, чтобы защитить их от западной конкуренции.

Недостаток стратегии форта в том, что он оборонительный, а не оскорбительный. Путин говорит об ускорении экономического роста, который за последнее десятилетие составлял в среднем лишь 2 процента, но не предлагает реального плана для этого. С 2014 года Россия выскользнула из десятки крупнейших экономик мира. Однако, несмотря на снижение уровня жизни и разоблачение государственной коррупции, Опросы Она предполагает, что больше россиян считают, что страна движется в правильном направлении, чем не в ту. Похоже, что раздираемая кризисом нация ценит стабильность.

Так получилось, что крепость России хорошо построена, чтобы выжить в постпандемическом мире, в котором наблюдается дальнейшее отступление от глобализации и локальной цифровизации. Поскольку мировая экономика сталкивается с угрозами замедления роста, роста инфляции и пенистых рынков, внутренняя сила является серьезным преимуществом.

Конечно, заявленное намерение санкций направлено против Кремля и его союзников, а не для наказания россиян. Но за семь лет санкций Кремль ужесточил давление извне. Это означает, что для прорыва стен форта Россия потребуется больше, чем ужесточение целевых санкций.