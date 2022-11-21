Новые санкции в отношении политических и экономических элит в России и Белоруссии

Сегодня министр иностранных дел Наная Махута объявила о дальнейших санкциях в отношении представителей внутренних кругов правительств России и Беларуси в рамках продолжающейся реакции на войну в Украине.

«Новозеландский Аотеароа сначала выступил против влиятельных и богатых в России, наложив санкции на политическую и экономическую элиту в марте этого года, за которыми последовали другие санкции в мае и сентябре», — сказала Наная Махута.

Дополнительные санкции теперь направлены против 22 представителей элиты, которые поддержали незаконное вторжение в Украину и чья лояльность была вознаграждена богатством и влиянием. Россия полагается на постоянную поддержку тех, кто обладает властью и влиянием, поскольку она продолжает свое незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину», — заявила Наная Махута.

Под санкции попали дочери Путина Мария Владимировна Воронцова и Катерина Владимировна Тихонова. жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже утверждены); председатель Центрального банка Эльвира Сакибзадовна Набиуллина; И жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко (уже утвержден).

Также сегодня утверждены четыре объекта экономического или стратегического значения для России в нефтегазовом, металлургическом и транспортном секторах, а также радиолокационные системы и электронное оборудование.

«Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше безоговорочное осуждение угроз суверенитету Украины и человеческих жертв, вызванных этой незаконной войной», — говорит Наная Махута.

Как члены политической и экономической элиты, эти лица помогают российской агрессии в Украине. Мы продолжаем принимать меры против тех, кто легко поддерживает конфликт, оказывать давление на Путина и других лидеров, которые ведут эту войну.

«Санкции включают запрет на поездки, запрет на операции с активами, услугами, акциями или ценными бумагами, а также запрет на заход в эту страну таких судов, как роскошные яхты или самолеты. Мы продолжаем напоминать новозеландцам, что существует запрет на поездки». предупреждение для России и Украины», — говорит Наная.

Аотеароа Новая Зеландия на сегодняшний день ввела санкции в отношении более чем 1200 физических и юридических лиц и ввела беспрецедентные торговые меры, которые привели к значительному падению двусторонней торговли с Россией.

Больше информации о санкциях, запретах на поездки и экспортном контроле в отношении России и Беларуси; Помимо дипломатической, военной и экономической поддержки Украины можно узнать на сайте Министерства иностранных дел и торговли. сюда.