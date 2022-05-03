Новые санкции ЕС нацелены на российскую нефть и больше банков

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Европейский союз введет новые санкции против России за ее войну с Украиной, направленную против нефтяной промышленности Москвы, еще большего числа российских банков и лиц, ответственных за дезинформацию, заявил во вторник высокопоставленный дипломат Европейского союза.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, направленных на исключение большего количества банков из системы SWIFT, в том числе субъектов дезинформации и решение проблемы импорта нефти», — написал в Twitter глава исполнительного подразделения Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель.

Последний раунд санкций коснется и Сбербанка (СБЕР.ММ)крупнейший кредитор России, заявили дипломаты, добавив к нескольким банкам, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.

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Боррелл сказал, что предложенные комиссией меры против России, которая 24 февраля напала на Украину с суши, моря и воздуха, будут представлены на утверждение 27 государствам-членам ЕС.

Официальные лица заявили, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, изложит предлагаемые новые санкции в среду, и что они будут включать запрет на импорт российской нефти к концу этого года.

Иностранные дела и политика безопасности Европейского Союза Хосеп Боррель выступает перед СМИ во время пресс-конференции, посвященной санкциям против России в связи с ее продолжающимся вторжением в Украину, в Панама-Сити, Панама, 2 мая 2022 г. REUTERS/Eric Marcescano Прочитайте больше

Президент России Владимир Путин заявил Западу во вторник, что он может прекратить экспорт и сделки в ответ на бремя санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами. Прочитайте больше

Эмбарго на российскую нефть лишило бы Москву значительного потока доходов, но достижение соглашения по этой мере разделило страны блока, 26% импорта нефти которых зависит от России.

Венгрия и Германия были среди стран, у которых были оговорки по поводу нефтяного эмбарго. Одна из их опасений заключалась в том, что более высокие цены на энергоносители нанесут ущерб экономике ЕС, которая уже борется с инфляцией.

Дипломаты сообщили Рейтер, что сопротивление запрету на импорт нефти испарилось за последнюю неделю после того, как было достигнуто соглашение, предусматривающее отмену запрета для Словакии и Венгрии, ссылаясь на две страны, которые сильно зависят от российской нефти.

Страны Европейского Союза заплатили России более 47 миллиардов евро (47,43 миллиарда долларов) за газ и нефть с момента вторжения в Украину, по данным аналитического центра Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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Написано Габриэлой Базинской Под редакцией Шарлотты ван Симпенхаут, Джона Чалмерса и Марка Хайнриха

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