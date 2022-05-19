Новые санкции против России могут спровоцировать сбой в мировой экономике

По мере того, как Соединенные Штаты и их союзники усиливают сокрушительные санкции против России, возрастает вероятность дефолта страны по своим долгам.

В настоящее время считается, что некоторые 150 миллиардов долларов в российских облигациях В зоне риска Держатели облигаций все больше беспокоятся. Некоторые опасаются, что дефолт может иметь волновой эффект, более вредный для мировой экономики, чем нынешний. Война России с Украиной.

Санкции были объявлены недавно Среди них поэтапный отказ от европейского импорта российской нефти и газа, отключение российских банков от международной платежной системы Swift и отключение российского вещания по европейским кабелям и Интернету. Эти предложенные санкции не были одобрены Европейским Союзом. Кроме того, США соглашаются запретить своим гражданам давать деньги, Бухгалтерские или консультационные услуги россиянам, чтобы они не уклонялись от санкций.

Поскольку российские счета в иностранной валюте заморожены из-за уже введенных санкций, для страны практически невозможно погасить свой долг в иностранной валюте, как того требуют контракты.

Дополнительные санкции окажут большее давление на российскую экономику и увеличат вероятность дефолта страны по своим облигациям.

«Прямое влияние дефолта будет на саму Россию и, в некоторой степени, на тех, у кого есть долги — у западных банков есть значительная их часть», — сказал Кислая Прасад, директор Центра глобального бизнеса Университета Мэриленда.

Прасад сказал, что держатели облигаций, скорее всего, не потеряют все. «Вполне вероятно, что будут какие-то попытки пересмотреть условия и заплатить позже», — добавил он. «В других случаях (дефолты), таких как Аргентина, всегда были люди, которые покупают долг со скидкой и имеют возможность ждать дольше или возможность настаивать на своем иске, чтобы получить погашение по более высокой ставке».

Дефолт в России может побудить другие страны сделать то же самое

В худшем случае российский дефолт может подтолкнуть «другие страны к дефолту, если они почувствуют, что их долговые платежи душат их экономику», — сказала Лурдес Казанова, директор Института развивающихся рынков Корнельского университета. «Это может подтолкнуть мир к рецессии».

Казанову это не слишком беспокоит. На самом деле он считает, что российский дефолт маловероятен, главным образом потому, что Китай прикрывает его спину. «В настоящее время Россия экспортирует столько же нефти и газа, сколько и до войны с Украиной, если не больше», — сказал Казанова. «Китай является одним из крупнейших покупателей».

У России также есть запасы золота, сказал Казанова.

Однако если государство объявит дефолт, это может иметь долгосрочные последствия для среднего россиянина. Штрафы Это действительно влияет на повседневную жизнь Из-за резкого роста цен на товары и нехватки деталей, от кнопок до компьютерных микросхем, производство некоторых товаров было прекращено.

По словам Казановы, в случае дефолта «может произойти банковский кризис». В случае дефолта «валюта страны быстро обесценивается из-за отсутствия доверия к стране».

Все это может привести к экономическому кризису с потерей рабочих мест и ростом безработицы, считает Казанова. Социальные программы, возможно, придется сократить, если у правительства возникнет нехватка денег.



Пример Латинской Америки в восьмидесятые годы

Казанова ссылается на пример Латинской Америки Долговой кризис 1980-х гг.. Дефолты привели к жесткой экономии в странах Латинской Америки, что привело к сокращению расходов на инфраструктуру, образование и здравоохранение. Безработица росла, а зарплаты людей падали.

«Кто-то может возразить, что Латинская Америка так и не восстановилась, — сказал Казанова. «Бедность в Латинской Америке удвоилась, начиная с 1982 года, и ситуация не восстанавливалась до 2004 года. Это потеря за 22 года развития».

Казанова сказал, что даже без дефолта Россия оказала значительное влияние на мировую экономику посредством войны с Украиной. Она добавила, что эти две страны являются одними из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, подсолнечное масло и ячмень, и сокращения привели к росту цен на продукты питания во всем мире.

Обратная сторона медали, по словам Прасада, заключается в том, что россияне не могут покупать технологии и предметы роскоши. «Это большая проблема для россиян», — добавил он.

Однако Прасад считает, что будущее России и россиян может быть не таким уж ужасным — до тех пор, пока экономика продолжает получать поддержку со стороны Китая. «Внешний долг России невелик. Они получают достаточно денег от продажи нефти, и в настоящее время им не нужно много занимать на международных рынках.