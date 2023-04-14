Новые санкции Украины нацелены на бизнес-интересы российско-узбекского миллиардера Усманова – дипломат

Российско-узбекский бизнесмен и основатель USM Holdings Алишер Усманов жестикулирует во время разговора с президентом России Владимиром Путиным (слева) на АО «Лебединский ГОК» в Губкине Белгородской области, Россия, 14 июля 2017 г.

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Новый набор санкций США, связанных с войной России в Украине, направлен против российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова. Усманов, состояние которого оценивается в 19,5 млрд долларов, лично подвергся санкциям вскоре после вторжения России в Украину, но его бизнес до сих пор в основном избегал санкций.

Объявляя о новых наказаниях, проф. Об этом сообщил Минфин США. Что «Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть компаний в финансовой безопасности и членов семьи, через которых он может проводить финансовые операции, что позволяет ему обходить санкции».

Сообщается, что Усманов поддерживает натянутые отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Усманова называли одним из «Любимые несколько. В то же время у него близкие отношения с Мирзиёевым. Мирзиёев прилетел на личном самолете Усманова Посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

28 февраля AJ Евросоюз заморозил активы Он наложил запрет на въезд в список «олигархов», включая Усманова. Соединенные Штаты последовали их примеру, включив лично Усманова в санкции на раннем этапе. март 2022 г. Он установил блоки на свою роскошную яхту Debar и свой самолет Airbus A340-300 с бортовым номером M-IABU, который, как он отметил, был «одним из крупнейших частных самолетов в России и ранее был зафрахтован для использования президентом. Узбекистана».

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Однако Соединенные Штаты санкционировали «все транзакции и разблокировали все имущество любой организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащей Усманову, которая не фигурирует в существующем Управлении по контролю за иностранными активами (SDN) Министерства финансов США». На тот момент, хотя Усманов лично попал под санкции США, его бизнес — нет.

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Усманов имеет значительные доли в металлургической, горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и информационных технологиях через USM Holdings, в которой ему принадлежит 49 процентов акций. Во время первоначальных санкций Металлоинвест — одна из важнейших компаний USM и крупный производитель стали — указал, что санкции Это не повлияет на компанию.

Как сообщается, сторонники Усманова в узбекском правительстве оказали давление на своих европейских коллег, чтобы они сняли санкции. нравиться Об этом сообщает Financial Times в ноябре 2022 г., «Узбекистан требует от ЕС отмены санкций против Алишера Усманова и его сестры, поскольку узбекско-российский миллиардер изо всех сил пытается избавиться от последствий войны Москвы в Украине». В сообщении говорится, что узбекские официальные лица воспользовались недавними встречами с официальными лицами Европейского союза, чтобы поднять дело Усманова. Однако эти усилия не привели к успеху.

И теперь новые санкции в США и Великобритании прямо нацелены на бизнес Усманова, в том числе на «Металлоинвест». 12 апреля Государственный департамент США опубликовал информационный бюллетень под названием «Обуздать попытки России уклониться от санкций и увековечить войну против Украины,в котором изложены новые наказания. Сейчас они напрямую наняли USM Holdings, а также ряд входящих в него структур, многие из которых базируются в России, например, Металлоинвест и Мегафон, одну из крупнейших телекоммуникационных компаний России, но по крайней мере одну компанию базируют в Узбекистане.

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«Мы считаем ограничения США, наложенные на USM Holding, его дочерние компании и руководство, а также родственников Алишера Усманова и других акционеров, несправедливыми и необоснованными», — говорится в заявлении USM, предоставленном The Diplomat. Далее в заявлении говорилось, что Усманов «давно ушел из бизнеса», владеет менее 50% акций компании и «не участвует в ее управлении».

Новые наказания также определяют группу новых лиц. Некоторые из них являются руководителями, связанными с Усмановым и его сетью деловых интересов, другие являются родственниками: в частности, сестра и пасынок. Новые наказания выявили мошенническую практику перенаправления бизнеса или средств на имя жен или сестер, чтобы избежать уведомления:

Гражданин Узбекистана Шухрух Олимджонович Насир Ходжаев (Насир Ходжаев) является генеральным директором Hamriyah Steel FZC, компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, которая сегодня была включена в список Министерства иностранных дел. OFAC также выявило жену Насира Ходжаева, гражданку Узбекистана Насибу Эркыновну Нарзиеву (Насиба), и мать Насибы, гражданку Узбекистана Саудат Бурксановну Нарзиеву (Саудат). Саудат — сестра Усманова. Усманов добавил Саодат к ряду своих банковских счетов и отправил ей миллионы долларов на протяжении многих лет. Саудат перевел миллионы долларов Насиру Ходжаеву и Нусейбе. Саодат также попал под санкции Соединенного Королевства.

USM в заявлении, предоставленном The Diplomat, сравнило наказание членов семьи с «взятием заложников» и назвало это «аморальной практикой».

пресс-релиз от Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании В объяснении бесплатных британских санкций в отношении Усманова и других говорится, что «сегодняшний пакет заражает ряд других членов олигархической семьи, которых используют в качестве доверенных лиц для сокрытия своих активов».

В отчете Financial Times за ноябрь 2022 года об усилиях Ташкента вывести Усманова из-под санкций цитируется заявление посольства Узбекистана в Брюсселе, в котором Усманов назван одним из «самых известных граждан Узбекистана» и отмечено, что «[i]Трудно определить области, в которых г-н Усманов не помог своей стране». Хотя в заявлении подчеркивалась благотворительная деятельность Усманова, в нем, по иронии судьбы, также подчеркивались серьезные риски, которые Узбекистан видит в том, что он подвергается санкциям.

«Официальные лица Узбекистана утверждают, что санкции ограничили возможности миллиардера инвестировать часть своего состояния в его родную страну», — пояснил один из репортеров, Марк Филипино, в подкасте по поводу доклада. Это также поставило под угрозу его существующие инвестиции, о чем ясно свидетельствуют новые санкции.

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С самого начала войны на Украине серьезное беспокойство правительств стран Центральной Азии вызывала перспектива вторичных санкций, учитывая глубокую экономическую интеграцию региона с Россией. Казахстан и Узбекистан, в частности, обеспокоены тем, что их обвиняют в помощи России в обходе санкций и, как следствие, подвергают их вторичным санкциям. Случай Усманова в некотором роде уникален, учитывая его необычайное богатство и прочные связи как в Узбекистане, так и в России, но в то же время он также служит иллюстрацией тесно переплетенного характера деловых интересов на постсоветском пространстве.

Эта статья была обновлена ​​и теперь включает заявление USM Holdings.