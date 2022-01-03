Новые телевизоры Samsung 2022 года приносят игры Nvidia GeForce Now и Google Stadia

Сегодня Samsung представила новую партию смарт-телевизоров на выставке CES 2022, включая такие странные функции, как Устройства радиочастотного дистанционного управления И Поддержка NFT Это также первые комплекты Samsung за последнее время, которые позволят вам играть в видеоигры Triple A из облака, а не только на Xbox, PlayStation или ПК. После загадочной дразнилки в октябреТеперь Samsung подтверждает, что «избранные» модели 2022 года будут явно предлагать доступ к облачным игровым сервисам Nvidia GeForce Now, Google Stadia и Utomik в рамках нового «Samsung Gaming Hub», пользовательского интерфейса, который Samsung намеревается расширить, чтобы включить в него больше сервисов. .

Samsung Gaming Hub предназначен не только для облачных игр. Интересно, что компания заявляет, что игровые приставки, подключенные через HDMI, также станут ее частью — в комплекте с консольными сквозными входами. Это означает, что вы можете играть в облачные и консольные игры с одной и той же консолью, вместо того, чтобы держать отдельные консоли или соединять друг с другом, с поддержкой консолей PlayStation и Xbox при запуске. Это также многообещающая «игровая технология искусственного интеллекта», которая будет создавать тщательно продуманные игровые рекомендации на главном экране вашего телевизора, что … ну, конечно.

Интересно видеть, как производители телевизоров снова обращаются к облачным играм после небольшого падения. В то время как LG и Samsung оба Соревнуйтесь за права на трансляцию игры от Gaikai и OnLive в 2012 году., и немного Телевизоры Samsung PlayStation Now от Sony в период с 2015 года и 2017Только этой зимой LG и Samsung вернулись в игру. С сервисами Nvidia и Google.

Пока неясно, будут ли телевизоры Samsung предлагать лучшее качество изображения и звука для облачных игр, поскольку компания не смогла сказать, будет ли GeForce Now или Google Stadia предлагать потоковую передачу 4K. «Мы работаем с партнерами, чтобы обеспечить наилучший уровень обслуживания для нашей платформы», — говорится в заявлении менеджера по продукту Samsung Games Майка Лусеро. край. «Мы объявим подробности по мере приближения к запуску».

Если у вас был предыдущий Samsung Smart TV, также неизвестно, сможете ли вы получить доступ к какой-либо из этих функций. «Мы начинаем с моделей 2022 года и работаем над тем, чтобы сделать Gaming Hub доступным для большего числа клиентов Samsung», — написал Лусеро.

Мне интересно, что Microsoft Xbox Cloud Games, также известная как xCloud, не участвует в этом запуске. Microsoft и Samsung заметно сотрудничают в облачных играх В феврале 2020 г. И у нас xCloud в умном холодильнике И некоторые телефоны Samsung с Android, но приложение Xbox для смарт-телевизоров О чем рассказал нам Фил Спенсер в ноябре 2020 года еще не выполнено. Он она Только что получил краткую справку в июне прошлого года До, а не во время выставки видеоигр E3 2021.

Смарт-телевизоры Samsung Предлагается приложение Steam Link Какое-то время, но Лусеро говорит край Он не будет частью этого игрового центра.

пересмотр, 21:37 по восточноевропейскому времени: Samsung заявляет, что GeForce Now, Stadia и Utomik будут предлагаться через концентратор, но они не будут предварительно установлены на телевизорах, как мы изначально указывали. Кроме того, Samsung добавляет, что консоли Xbox и PlayStation будут среди поддерживаемых для кроссоверов.