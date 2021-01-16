Новые утечки кадров для Pokemon Unite

Если вы забыли, в бизнесе есть новая игра Pokemon MOBA под названием Pokemon Unite Которая должна появиться на Nintendo Switch и мобильных устройствах в будущем. Хотя Pokemon мало что сказал об этой новой игре с тех пор, как впервые представил ее в 2020 году, похоже, что скоро у нас может появиться много новой информации.

Причина этого убеждения заключается в том, что новое игровое видео для Pokemon Unite Недавно он попал на YouTube. Видео, которое только что было загружено сегодня и которое можно найти ниже, показывает полное совпадение, начиная с начального экрана выбора покемонов и заканчивая послеигровым лобби и сопровождающим его главным меню. Кадры, которые мы видим, сосредоточены на игроке, контролирующем Чаризарда, но также показаны другие покемоны, такие как Slowbro, Absol, Snorlax и Lucario.

Если вам интересно, как вообще появилась эта игра, Pokemon Unite Сейчас он уже находится в стадии закрытого бета-тестирования. Единственным недостатком является то, что эта бета-версия сейчас доступна только в Китае. Конечно, внутриигровой текст из игрового видео выдал бы это, если бы вы уже смотрели его сами. На данный момент нет планов по внедрению той же бета-версии в другие регионы, но это может измениться в будущем.

Положительной стороной всей этой ситуации является то, что Pokemon Unite Наличие бета-версии означает, что официальная может появиться раньше, чем мы думаем. По всей вероятности, в ближайшие месяцы игра пройдет дополнительные фазы бета-тестирования в других регионах мира, прежде чем будет запущена после этого. Хотя это ни в коем случае не является гарантией, другие многопользовательские игры, особенно для мобильных устройств, как правило, следуют этому шаблону.

Конечно, если что-нибудь откроется Pokemon Unite В ближайшем будущем мы, очевидно, будем держать вас в курсе событий на ComicBook.com. А пока вы можете следить за всеми Репортаж о будущей игре здесь.