Новые функции Google Chrome повысят производительность и сэкономят заряд батареи

На смартфоне появляется логотип Google Chrome.
Томас Трюхель | Фототека через Getty Images
У меня сейчас открыто 47 вкладок Google Хром. Если вы похожи на меня, вы захотите услышать о новом обновлении.
В течение следующих нескольких недель Google внедряет две настройки производительности Chrome для экономии памяти и заряда батареи. Обновление будет доступно для пользователей настольных компьютеров Windows, macOS и ChromeOS с выпуском Chrome 108.
Вот что будет и как убедиться, что вы загружаете обновления.
Режим энергосбережения
Режим энергосбережения в гугл хром.
Если вы используете ноутбук и уровень заряда батареи достигает 20 %, Chrome перейдет в режим энергосбережения, что продлит срок службы батареи. Это будет сделано путем ограничения фоновой активности и визуальных эффектов веб-сайтов, содержащих сложные визуальные элементы, такие как анимация и видео.
Когда обновление будет запущено, вы увидите значок в виде листа в правом верхнем углу браузера, который позволит вам активировать режим энергосбережения. Когда срок службы батареи достигает предела 20%, автоматически включается режим энергосбережения.
Режим экономии памяти
Режим экономии памяти в гугл хром.
Google также внедряет режим экономии памяти. Это для тех, у кого одновременно открыто много вкладок. Когда режим экономии памяти включен, он отдает приоритет вкладкам, которые вы уже используете. Chrome освободит память для вкладок, которые вы сейчас не используете, но перезагрузит неактивные вкладки, когда они вам понадобятся.
Google заявляет, что новая функция означает, что Chrome будет использовать до 30% меньше памяти, чтобы обеспечить более плавный или быстрый просмотр в Интернете. Когда он используется, вы увидите значок в правом верхнем углу Chrome, показывающий, сколько места стало доступным для экономии памяти.
Как обновить браузер хром
Новое обновление будет доступно по всему миру в течение следующих нескольких недель. Чтобы убедиться, что вы используете последнюю версию Chrome, выполните следующие действия.
- Откройте Chrome на рабочем столе.
- В правом верхнем углу нажмите на значок с тремя точками.
- Выберите «Справка» > «О Google Chrome».
- Нажмите Обновить Google Chrome. Если вы не можете найти эту кнопку, значит, вы уже используете последнюю версию.
- После обновления перезапустите браузер Chrome.
- В настройках вы должны увидеть новое меню на боковой панели «Производительность» с этими двумя новыми функциями.
У вас все настроено.
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